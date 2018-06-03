Елена Исинбаева: "Сегодня мне 36"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в свой день рождения рассказала о том, насколько важно делиться моментами радости с теми, кого любишь. Бывшей спортсменке сегодня исполнилось 36 лет.

- Сегодня мне 36! Время начинает ускоряться... Я очень счастлива той жизни, которая у меня есть, - написала Исинбаева в Инстаграме. - Люблю своего супруга, своих чудесных детей! У меня замечательная сестра и родители! Прекрасная свекровь и племянники! Чудесная бабушка и самые верные друзья! Я счастливый человек!

Друзья, будьте и вы счастливы и любимы! Так важно иметь возможность разделить моменты радости со всеми кого любишь! В свой день рождения, благодарю Вас всех за то, что вы со мной, за вашу поддержку и любовь.