14:29 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Обязательно приеду на выборы главы ВФЛА"

0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева намерена посетить выборы президента ВФЛА, которые состоятся 9 декабря. Она претендует на этот пост вместе с действующим главой федерации Дмитрием Шляхтиным, олимпийским чемпионом-2008 в прыжках в высоту Андреем Сильновым и генсеком ВФЛА Михаилом Бутовым.

- Я завтра приеду на выборы обязательно. Я думаю, завтра все будет ясно, остался один день. Как говорят, еще день простоять да ночь продержаться. И все станет на свои места, будут официальные заявления, - цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161208/1113411164.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ