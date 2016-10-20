Елена Исинбаева: "Назначение Мутко вице-премьером РФ позитивно скажется на спорте"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева заявила, что изменения, вызванные назначением Виталия Мутко на пост вице-премьера РФ и назначением Павла Колобкова на пост министра спорта, позитивно скажутся на развитии спорта в стране. В среду Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером РФ, курирующим спорт, молодежную политику и туризм. Заместитель Мутко Павел Колобков указом Президента был назначен новым министром спорта.

– Я очень рада за Павла Колобкова и за Виталия Леонтьевича Мутко, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Уверена, что эти изменения благополучно скажутся на развитии спорта в России.