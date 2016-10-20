19:49 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Назначение Мутко вице-премьером РФ позитивно скажется на спорте"

0
0
0
2

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева заявила, что изменения, вызванные назначением Виталия Мутко на пост вице-премьера РФ и назначением Павла Колобкова на пост министра спорта, позитивно скажутся на развитии спорта в стране. В среду Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером РФ, курирующим спорт, молодежную политику и туризм. Заместитель Мутко Павел Колобков указом Президента был назначен новым министром спорта.

– Я очень рада за Павла Колобкова и за Виталия Леонтьевича Мутко, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Уверена, что эти изменения благополучно скажутся на развитии спорта в России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20161020/1111075745.html

0
0
0
2
Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трёх "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джин_SM(v3)

Только в России, руководителя допустившего такой грандиозный скандал могут повысить...

20:34

Thomas_Boy

Очень позитивно, да. Как раз то, что нашему спорту сейчас нужно. Больше позитива. Еще бы Исинбаеву пристроить куда-нибудь.

20:05

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ