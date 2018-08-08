Дмитрий Свищев: "Поддержка наших ходоков украинским спортсменом – это нормальная ситуация"

Глава комитета по спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказал свое мнение о заявлении украинца Марьяна Закальницкого, победившего на чемпионате Европы в ходьбе на 50 км, который назвал несправедливым недопуск к соревнованиям российских ходоков.



- Что вы об этом думаете о высказывании украинского легкоатлета?

- Все прекрасно знают, что российские ходоки и наша школа - одни из самых мощных в мире. С ними интересно бороться, и когда отстраняют сильнейших спортсменов – соревнования получаются местечковыми, локальными. Нет роста и прогресса спорта. Поэтому без наших ходаков невозможно представить сильнейшие соревнования. А победить хочется сильнейшего. Для этого спортсмены тренируются и борются, но это не дает нам основания расслабляться и находиться в эйфории только потому, что нас поддержал украинский спортсмен. Необходимо восстановить доброе имя российских ходоков. Как вы знаете, мы отстранены и нас не допускают до соревнований. Поэтому нужно сделать очень многое, чтобы наших спортсменов реабилитировали, и наша федерация была восстановлена. А для этого нужен переговорный процесс, нужны изменения, в том числе в структуре легкой атлетики России. Поэтому есть над чем работать и о чем подумать.

- Удивлены, что такое заявление сделал именно украинский спортсмен?

- Я считаю, это нормальная ситуация. Здесь не надо искать каких-то политических подоплек. Любой здравомыслящий спортсмен отделяет свои результаты и тренировки от политических изменений. Думаю, здесь чисто спорт и спортивные интересы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)