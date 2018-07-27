Дмитрий Свищев: "Никто и не собирался восстанавливать ВФЛА"

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" отказ Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) восстановить в правах Всероссийскую федерации легкой атлетики (ВФЛА).

- К сожалению, наши самые худшие прогнозы оправдались, решение вновь отложено под надуманными предлогами и невыполнимыми требованиями, - сказал Свищев. - Никто не собирался восстанавливать нашу федерацию. К сожалению, страдают сотни, а может быть и тысячи наших спортсменов, которые готовятся к международным соревнованиям, такие условия не придают им уверенности.

Мы сейчас находимся в грустной ситуации. Хочется сказать, чтобы руководство легкой атлетики и всего российского спорта ни в коем случае не складывали руки, необходимо продолжать диалог, разъяснять ситуацию нашим коллегам из мировой федерации, доказывать им их неправоту. Необходимо определиться, что у нас во главе угла – спорт или политика. Когда-нибудь мы убедим всех в том, что российские легкоатлеты – это часть большой международной легкоатлетической семьи. (Никита АРМАНД)

Напомним, сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.