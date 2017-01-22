Дмитрий Шляхтин: "Спортивную ходьбу нужно не убить, а сохранить ее и развивать"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и руководитель комитета по спортивной ходьбе Дмитрий Шляхтин заявил, что первоочередной задачей комитета является сохранение и развитие этого вида спорта. В последние годы сразу несколько российских ходоков, среди которых олимпийские чемпионы Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, были дисквалифицированы за употребление допинга. Тренер мордовского центра Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно.

– Первоочередная задача комитета – не убить ходьбу, а сохранить ее и развивать, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. Основные проблемы российской легкой атлетики были в ходьбе.

Будет ли комитет контактировать с мордовской школой? Отношения между комитетом и мордовской ходьбой будут иметь место. Оргвыводы в Мордовии были сделаны, Чегин дисквалифицирован, сейчас там работают молодые тренеры, которые и занимаются развитием ходьбы. Кадровые перестановки были сделаны еще в прошлом году. В 2016 году у ходоков взяли 299 проб, и все они "чистые".