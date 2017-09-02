Дмитрий Шляхтин: "Шубенков и Ласицкене поставили красивую точку в конце сезона"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что барьерист Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене победами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" поставили красивую точку в сезоне. В пятницу в Брюсселе состоялся финальный этап "Бриллиантовой лиги".

– Их победы, конечно, были ожидаемы, просто не хотелось сглазить, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Я искренне надеялся, что это произойдет, и это произошло. Молодцы, они поставили красивую точку в завершении сезона.