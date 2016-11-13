12:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "Дисквалификация ВФЛА сильно ударила по репутации российской легкой атлетики"

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что дисквалификация федерации нанесла серьезный удар по российской легкой атлетике. В ноябре ИААФ приостановила членство ВФЛА на основании отчета независимой комиссии ВАДА о допинге в российской атлетике. Из-за дисквалификации спортсмены России не могли выступать на международных турнирах, включая Олимпиаду-2016 в Рио.

- Российская легкая атлетика за год потеряла очень многое, в первую очередь международный опыт - как основная сборная команда, так и юноши, юниоры, ветераны, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Все, кто раньше выступал и соревновался, потеряли этот год. Также это потеря интереса к легкой атлетике в России, допинг-скандалы, которые происходили за этот год, создали неблагоприятную атмосферу для развития этого вида спорта. Отстранение сильно ударило по репутации российской легкой атлетики, развитию ее в регионах, более того, региональные бюджеты стали сокращать средства, выделяемые на развитие этого вида спорта.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779629

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