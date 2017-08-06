Дэвид Бекхэм: "Болт принес счастье миллионам людей, которым было приятно следить за его достижениями"

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм выразил слова благодарности восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту за его карьеру. По словам англичанина, бегун из Ямайки смог принести много счастья жителям всех стран.
"Мы приветствуем тебя, мой друг. На протяжении многих лет мы с восхищением и признательностью наблюдали за тем, чего добился этот человек, и за счастьем, которое он принес не столько в спорт. Он принес счастье миллионам детей и взрослых, которым было приятно следить за тем, как он достигал новых высот каждый год. Грустно видеть, что это подошло к концу, но хочу сказать за все большое спасибо, Усэйн Болт", - написал Бекхэм на своей странице в Инстаграме.
We salute you my friend .... For so many years we have watched in admiration and appreciation in what this man has achieved and the happiness he has brought not just to the sport but to millions of children and adults that have had the pleasure to witness the heights of what he has reached year after year.... It's sad to see it come to an end but all I want to say is Thank you @usainbolt @gabeturner73
Орест
Не знаю...лично мне ни какого счастья не принёс! Я всё ждал, когда наконец-то хоть кто ни-будь "обставит" этого высоко мнимого о себе спортсмена! Ура свершилось!!! И ни какой он не Бог!!! Максимум - легенда!!!
10:53 6 августа