10:17 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дэвид Бекхэм: "Болт принес счастье миллионам людей, которым было приятно следить за его достижениями"

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Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм выразил слова благодарности восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту за его карьеру. По словам англичанина, бегун из Ямайки смог принести много счастья жителям всех стран.

"Мы приветствуем тебя, мой друг. На протяжении многих лет мы с восхищением и признательностью наблюдали за тем, чего добился этот человек, и за счастьем, которое он принес не столько в спорт. Он принес счастье миллионам детей и взрослых, которым было приятно следить за тем, как он достигал новых высот каждый год. Грустно видеть, что это подошло к концу, но хочу сказать за все большое спасибо, Усэйн Болт", - написал Бекхэм на своей странице в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Орест

Не знаю...лично мне ни какого счастья не принёс! Я всё ждал, когда наконец-то хоть кто ни-будь "обставит" этого высоко мнимого о себе спортсмена! Ура свершилось!!! И ни какой он не Бог!!! Максимум - легенда!!!

10:53 6 августа