Дарья Клишина: "Внимание антидопинговых служб остается таким же высоким"

Прыгунья в длину Дарья Клишина подчеркнула, что внимание со стороны антидопинговых служб к ней остается высоким и после того как к международным соревнованиям стали допускать других российских легкоатлетов. По ее словам, в месяц она сдает одну-две пробы.

Напомним, что Клишина была единственной представительницей российской легкой атлетики, выступавшей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В настоящее время до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом допущены 12 россиян.

- Внимание антидопинговых служб осталось тем же, что и раньше, достаточно высоким. В этом плане ничего не поменялось, - приводит "Р-Спорт" слова Клишиной. - Ежемесячно одна проба, иногда две. Пока ни одного месяца не пропустили. Постоянно тренируюсь во Флориде, и там ко мне как домой ходит одна и та же пара офицеров ВАДА.

Но то, что я теперь не единственная представительница России в международных соревнованиях, меня очень радует. Кто-то из своих присутствует, и сразу чувствуешь командный дух. Немножко бодрит.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться временно лишенной членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за последствий допингового скандала, из-за чего российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом.