Дарья Клишина: "Ругаюсь только на русском"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью RT призналась, что при общении на английском языке ей иногда сложно найти замену русским словам. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года отметила, что ее уровень знания английского далек от совершенства.

- Когда нахожусь в США, стараюсь чаще думать на английском, если уровень владения языком позволяет это делать, чтобы как раз повысить его. Пока мне далеко до совершенства. Но когда привыкаешь к какому-нибудь иностранному слову, его порой сложно перестать употреблять. А ведь три с половиной года назад я приехала в США, совершенно не зная языка.

- Есть ли фразы на английском, которые вы чаще всего употребляете?

- Одной любимой нет. Наоборот, есть много слов на русском, которым в английском замену найти не могу. Это всегда немного раздражает. Хочешь сказать что-то специфичное по-английски, но не можешь перевести собственную идею. В результате тяжело донести до людей в США некоторые свои мысли.

- На каком языке ругаетесь?

- Конечно, на русском.

- Вы признавались, что каждый год меняете свою цель в спорте. Какую цель поставили себе на этот год?

- Удержать тот темп, который был взят мною летом. Хочу выйти на стабильно высокий уровень. Это и есть моя цель.