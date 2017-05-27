Дарья Клишина: "Для первого старта результат удовлетворительный, но могла прыгнуть дальше"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина считает удовлетворительным результат, показанный на третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Спортсменка, выступая под нейтральным флагом, заняла четвертое место. Ее лучшая попытка - 6 метров 70 сантиметров. Этот старт был первым в летнем сезоне для россиянки.

- Первый старт всегда дается тяжело, - приводит "Р-Спорт" слова Клишиной. - Давно не прыгала, да и ветер здесь "гулял". Пришлось делать много корректировок с разбегом - двигать его назад-вперед. Но, в принципе, для первого старта результат удовлетворительный - 6,70.

Знаю, что могла прыгать дальше. Готова лучше. Но правда, было тяжеловато, да и казалось, что на шесть попыток сил не хватает. Такие же и зимой ощущения были. На втором старте будет легче.

Соревнования третьего этапа "Бриллиантовой лиги" продолжатся в субботу, в них выступит еще одна россиянка - чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине