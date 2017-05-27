Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла четвертое место в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Она показала результат 6,70 метра. Выиграла соревнования американка Бриттни Риз с результатом 7,01. Второй стала еще одна представительница США Тианна Бартолетта (6,83), третьей - Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78).

Напомним, Клишина, как и остальные российские легкоатлеты, выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом. ИААФ выдает специальные разрешения каждому из спортсменов на время отстранения ВФЛА. На данный момент к стартам допущены 14 россиян. Заявки еще около 100 спортсменов остаются без рассмотрения.