BBC: "Ласицкене прыгнула на 90 процентов роста Шакила"

Портал BBC оригинально описал победу россиянки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на чемпионате мира-2017. Спортсменка преодолела планку на 2,03 м, британские журналисты сравнили это с ростом известного баскетболиста Шакила О'Нила.

"Ласицкене завоевывает золото, взяв высоту 2,03. Это 90 процентов роста Шакила О'Нила. Но это совершенно из другого вида спорта", - прокомментировал портал результат спортсменки.

Стоит отметить, что BBC "обидел" Ласицкене - 90 процентов роста 216-сантиметрового Шакила О'Нила составляет всего лишь 1,94 м. Результат спортсменки составляет 94 процента роста О'Нила.