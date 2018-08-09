Анжелика Сидорова: "Просто не понимаю, что сегодня произошло"

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова пока не может найти объяснений, почему выступление в финале чемпионата Европы у нее не заладилось, и она осталась без медали. Сидорова заняла четвертое место на турнире в Берлине, сумев прыгнуть на 4,70 метра.

– Пока не могу найти для себя причины сегодняшнему проигрышу и не хочу искать себе оправданий, – цитирует ТАСС Сидорову. – Я сейчас просто не понимаю, что сегодня произошло. Да, волновалась, конечно, но как всегда, не больше.

Я старалась, боролась до конца и на 4,70, и на 4,80. Не хочу оправдываться сейчас, не хочу соглашаться с какими– то оправданиями.