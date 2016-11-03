16:27 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Анжелика Сидорова: "Хотелось бы уже поехать и на международные турниры, но это не мне решать"

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Чемпионка Европы-2004 Анжелика Сидорова в интервью пресс-службе ВФЛА подчеркнула, что в прыжках с шестом нужно постоянно работать над техникой, а делать это лучше всего в соревновательных условиях.

– Как сейчас складывается ваша подготовка?

– После сезона я отдыхала чуть дольше обычного. Начали тренироваться в октябре, съездили на сбор в Кисловодск, где я сосредоточилась на общефизической подготовке, подкачке. Сейчас мы уже делаем технические упражнения с шестом и постепенно входим в форму.

– Вы будете выступать в зимнем сезоне?

– На российских стартах – точно буду. Я не хочу пропускать сезон, потому что боюсь, что тогда не смогу прийти в форму к лету. У нас такой вид, что нужно постоянно работать над техникой, а делать это лучше всего в соревновательных условиях. Хотелось бы, конечно, уже поехать и на международные турниры, но это не мне решать.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15624.htm

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