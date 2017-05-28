Антон Назаров: "Ласицкене доказала в Юджине, что ничто не может выбить ее из колеи"

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров подчеркнул, что Мария Ласицкене (Кучина), ставшая первой на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, одержала эту победу во многом благодаря своим очень высоким морально-волевым качествам. Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

– Маше в Юджине удалось повторить свой лучший результат, показанный этой зимой, а также установить летний рекорд, – приводит ТАСС слова Назарова. – Это многообещающее начало, просто супер. Высокий результат, показанный этой спортсменкой в Юджине, говорит о правильно выстроенной подготовке к сезону и высоких морально-волевых качествах. Таких спортсменок как Маша нельзя ничем выбить из колеи. Конечно, очень обидно, что она была лишена возможности выступать на международных стартах в течение очень долгого времени. Но надо смотреть вперед и верить, что Мария одержит еще много громких побед.