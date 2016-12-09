Андрей Сильнов: "Карьеру я, скорее всего, закончил"

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов, избранный первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил, что ему, видимо, придется завершить спортивную карьеру. Сильнов претендовал на пост президента ВФЛА, но уступил во втором раунде голосования Дмитрию Шляхтину, переизбранному на второй срок.

- Получается, что карьеру я, скорее всего, закончил. Совмещать со спортом такое ответственное дело, как работа в качестве первого вице-президента ВФЛА, не получится, - цитирует "Р-Спорт" Сильнова.