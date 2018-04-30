Американка на седьмом месяце беременности пробежала Бостонский марафон

Американка Кара Вайгель, будучи на седьмом месяце беременности, успешно преодолела 42 км на Бостонском марафоне 2018 года, информирует AP. Она пробежала дистанцию за 4 часа 20 минут и 45 секунд. Отметим, что в марафоне и раньше принимали участие другие беременные женщины. Вайгель уже в шестой раз бегала марафон, однако до этого она никогда не выступала в Бостоне.

– Это было великолепно. Я понимаю, почему многие считают Бостонский марафон лучшим в мире, – отметила Вайгель. – Забег был очень тяжелым. Погода плохая, много подъемов и спусков. Это усложняет задачу. Особенно это касается так называемого "холма-убийцы сердца" на 20-й миле.

Беременность сделала забег еще труднее. Мне приходилось снижать скорость и думать только о том, как бы добраться до финиша. О каком-то результате и речи быть не могло. Однако в спокойном темпе забег получился еще более приятным.