Александр Хютте: "Я не разочарован решением CAS"

Российский бегун Александр Хютте, выступивший в качестве информатора международной федерации (ИААФ), не разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал его на четыре года. 28-летний легкоатлет признан виновным в нарушении таких правил, как наличие запрещенного препарата в организме и уклонение от сдачи допинг-пробы.

Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежат все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года.

- Я не разочарован решением CAS, так как прекрасно понимал, что к максимальному сроку дисквалификации все и идет, - заявил Хютте. - К сожалению, у меня не было финансовой возможности нанять хорошего адвоката и попытаться как-то защитить себя. А в условиях, когда твои интересы никто не представляет, трудно надеяться на положительный исход.

Что касается моего сотрудничества с ИААФ, вынужден еще раз подчеркнуть, что значительная часть опубликованной нашими СМИ переписки, и конкретно та ее часть, которая касается якобы угроз и требований с моей стороны, не соответствует действительности. Я действительно сотрудничал с международной федерацией, и ВФЛА также была в курсе этого факта.

В основном, переписка касалась выяснения обстоятельств моего допинг-случая и доклада Ричарда Паунда, одним из героев которого я стал. Я ни о чем не жалею и считаю правильным решение не утаивать обстоятельства дела, которое, очевидно, к огромному сожалению, положило конец моей спортивной карьере. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Ранее стало известно, что Хютте был информатором ИААФ по допингу в сборной России. Он написал письмо менеджеру ИААФ по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. В ВФЛА заявили, что им было известно о переписке Хютте с ИААФ.