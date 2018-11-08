387 российских легкоатлетов находятся на допинг-тестировании

Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова сообщила о количестве российских спортсменов, которые находятся в списках на допинговое обследование.

– По состоянию на 20 октября 2018 года в пуле Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) находятся восемь российских спортсменов, в расширенном пуле РУСАДА – 161 спортсмен, в регистрируемом пуле РУСАДА – 218, – цитирует Иконникову ТАСС. – Всего в пулах тестирования состоят 387 спортсменов.

Непрерывное нахождение в пуле допинг-тестирования входит в список обязательных условий для получения нейтрального статуса на время дисквалификации ВФЛА.