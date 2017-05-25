13:34 | АНОНС

В 15.00 – онлайн с Игорем Еронко

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Сегодня в 15.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Игра и результат сборной России на ЧМ

– Судьба главного тренера нашей национальной команды

– Исключение из КХЛ новокузнецкого "Металлурга"

– Плей-офф НХЛ

– станет ли Евгений Малкин MVP турнира

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Свинству Бой!

У меня вопрос к Игорю такой. Когда он вообще стал интересоваться хоккеем? Когда так глубоко на научной основе? И когда решил писать о хоккее? Мне его обзоры НХЛ очень нравятся уровнем анализа с опорой на углубленную статистику в которой он понимает.

13:42