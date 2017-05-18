 Онлайн с Рабинером – прямо сейчас. АНОНС. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:00 | АНОНС

Онлайн с Рабинером – прямо сейчас

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Сегодня в 17.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Темы программы:

– Чемпионство и награждение "Спартака"

– Состав сборной России на Кубок конфедераций

- Кто попадет в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Пора начать показывать Рабинера вместо программы "Время") Пусть заодно и воду нам зарядит, которую мы в трёхлитровых банках будем ставить у экранов телевизоров и телефонов)

16:48

Генри Морган

Осталось написать книгу "Как убивали сборную".)))

16:46

Свинству Бой!

А что он уже отмылся от шампусика, пиваса и блевотины? Жаль. Замызганный он бы был прикольней.

16:44

dak83r

Flamenco Как будто в этом есть что-то плохое!

16:30

Flamenco

Рабинер чисто спартаковский журналист и СЭ тоже заточен под Спартак!

16:26