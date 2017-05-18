Онлайн с Рабинером – прямо сейчас

Сегодня в 17.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Темы программы:
– Чемпионство и награждение "Спартака"
– Состав сборной России на Кубок конфедераций
- Кто попадет в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
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баламошка
Пора начать показывать Рабинера вместо программы "Время") Пусть заодно и воду нам зарядит, которую мы в трёхлитровых банках будем ставить у экранов телевизоров и телефонов)
16:48
Генри Морган
Осталось написать книгу "Как убивали сборную".)))
16:46
Свинству Бой!
А что он уже отмылся от шампусика, пиваса и блевотины? Жаль. Замызганный он бы был прикольней.
16:44
dak83r
Flamenco Как будто в этом есть что-то плохое!
16:30
Flamenco
Рабинер чисто спартаковский журналист и СЭ тоже заточен под Спартак!
16:26