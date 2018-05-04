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LIFAN X70 – превосходный напарник в путешествиях по миру

LIFAN X70. LIFAN X70. LIFAN X70.
LIFAN X70.

16 апреля состоялась презентация нового кроссовера LIFAN X70. Новый автомобиль получил спортивный дизайн. Производитель позиционирует новинку, как машину для путешествий и активного отдыха. На этом авто точно можно отправиться в любую точку, как России, так и мира. Чтобы понять, что LIFAN X70 надежен, как танк, достаточно ознакомиться с техническими характеристиками кроссовера ниже.

Давайте пройдемся по техническим характеристикам LIFAN X70. Итак, модель доступна в двух версиях – с пятиступенчатой механической коробкой передач с защитой от случайного включения задней передачи и новой автоматической трансмиссией (CVT) с возможностью ручного выбора передач и спортивным режимом. На новинку, как и на весь остальной модельный ряд LIFAN в России, распространяется гарантия 5 лет эксплуатации или 150 000 км пробега.

LIFAN X70.
LIFAN X70.

Кроме того, LIFAN X70 оснащен новым 4-цилиндровым VVT-двигателем последнего поколения. Сердце машины обладает мощностью 136 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 178 Н∙м при 4 200 об/мин.

А попасть вам в труднодоступные места поможет передняя подвеска – независимая, типа "Макферсон", задняя – независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости. В то же время автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), которая включает в себя такие функции, как ABS, EBD, BAS, TCS, и обеспечивает устойчивость автомобиля на любой дороге.

И если вы решите отправиться в Екатеринбург, чтобы увидеть игру Поля Погба и Мохамеда Салаха, а позже забраться на уральские горы, то система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не даст автомобилю скатиться с уклона, пока вы будете переносить ногу с педали тормоза на педаль газа. И это еще далеко не все!

В LIFAN X70 есть передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах, камера заднего вида, а также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки. А система поиска местоположения в радиусе 45 метров позволит вам с легкостью найти свой автомобиль на парковке.

И еще одна незаменимая вещь в дальних путешествиях – это система контроля усталости водителя, она при непрерывной езде более 2 часов предложит вам передохнуть с помощью специальной пиктограммы на панели приборов.

Мультимедийная система (МР5) на 9-дюймовом ЖК-экране с "Мультитач" дисплеем и функцией подключения смартфона Car Play, Android Auto, в сочетании с голосовым управлением сделает путешествия по-настоящему увлекательными и комфортными.

LIFAN X70.
LIFAN X70.

Кроме того, автомобиль сам подскажет водителю уровень топлива и средний расход, температуру охлаждающей жидкости, среднюю скорость, напоминание о необходимости прохождения ТО, сигнал о превышении скорости, сообщение о незакрытых дверях, сообщение о разряде батареи ключа и давление в шинах. То есть путешествуя на новом кроссовере вы можете полностью сфокусироваться на достопримечательностях и красочных фотографиях, а все остальное за вас сделает LIFAN X70.

Стоимость этого незаменимого спутника в поездках по стране и миру начинается от 799 000 рублей. Ну разве не идеальное соотношение цены и качества?

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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