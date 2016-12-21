Игорь Рабинер – в прямом эфире!

Сегодня, с 16 до 17 в группе "СЭ" в Facebook состоится прямой эфир с обозревателем нашей газеты Игорем Рабинером.
Обсудим самые острые темы последних дней:
– селекция "Спартака" – нужен ли красно-белым Луиз Адриану?
– кого из вратарей купить "Зениту"?
– кто лучший игрок года?
– будущее Леонида Слуцкого
Оставляйте свои вопросы в комментариях. Будет интересно!
shpasic
open17, думаешь, уже есть две заготовки - о Черчесове (на случай успеха на кубке конфедераций) и о Спартаке Карреры (на случай долгожданного чемпионства Спартака)?
13:04
open17
В этом году обязательно напишет
12:51
Гаттузо зол!
Почему в ваших статьях, заметках, опусах стало так много много унылой воды ни о чем? Просто вы количеством строк зарабатываете на хлебушек? Или вам стало не о чем писать? Может вопрос звучит и жестко, но мне действительно интересно из-за чего уровень ваших материалов(особенно о футболе) так сильно упал.
12:50
конь беспедальный
Вот--вот, которая будет называться "Похождения соседского бегемота в Антарктиде"....
12:20
shpasic
когда выйдет новая книга?
12:10