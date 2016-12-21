Игорь Рабинер – в прямом эфире!

Сегодня, с 16 до 17 в группе "СЭ" в Facebook состоится прямой эфир с обозревателем нашей газеты Игорем Рабинером.

Обсудим самые острые темы последних дней:

– селекция "Спартака" – нужен ли красно-белым Луиз Адриану?

– кого из вратарей купить "Зениту"?

– кто лучший игрок года?

– будущее Леонида Слуцкого

Оставляйте свои вопросы в комментариях. Будет интересно!