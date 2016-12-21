12:00 | АНОНС

Игорь Рабинер – в прямом эфире!

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Сегодня, с 16 до 17 в группе "СЭ" в Facebook состоится прямой эфир с обозревателем нашей газеты Игорем Рабинером.

Обсудим самые острые темы последних дней:

– селекция "Спартака" – нужен ли красно-белым Луиз Адриану?

– кого из вратарей купить "Зениту"?

– кто лучший игрок года?

– будущее Леонида Слуцкого

Оставляйте свои вопросы в комментариях. Будет интересно!

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

open17, думаешь, уже есть две заготовки - о Черчесове (на случай успеха на кубке конфедераций) и о Спартаке Карреры (на случай долгожданного чемпионства Спартака)?

13:04

open17

В этом году обязательно напишет

12:51

Гаттузо зол!

Почему в ваших статьях, заметках, опусах стало так много много унылой воды ни о чем? Просто вы количеством строк зарабатываете на хлебушек? Или вам стало не о чем писать? Может вопрос звучит и жестко, но мне действительно интересно из-за чего уровень ваших материалов(особенно о футболе) так сильно упал.

12:50

конь беспедальный

Вот--вот, которая будет называться "Похождения соседского бегемота в Антарктиде"....

12:20

shpasic

когда выйдет новая книга?

12:10

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