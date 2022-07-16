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Окрошка: история происхождения блюда

Ольга Стрельникова
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Окрошка.
Фото Global Look Press
Окрошка.
Фото Global Look Press
Окрошка.
Фото Global Look Press
Окрошка.
Фото Global Look Press
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У каждого блюда есть своя история. Узнаем, как появилась окрошка.

История создания окрошки

Действительно, практически за каждым гастрономическим изыском стоит чье-то имя и история, а порой и истории целых народов и стран. Так, салат оливье изобрел француз Люсьен Оливье, австриец Альберт Сакс, вдохновленный балериной Анной Павловой, — одноимённый десерт. Бельгийцы стали не только шоколадными гурманами, но и придумали картофель фри.

С традиционным русским блюдом окрошкой история более путанная. Конкретной персоналии, кому можно было бы приписать «авторство», нет. Не исключено, что прообразом современной окрошки было крестьянское блюдо из мелко рубленных лука и редьки, заправленное холодным квасом и солью.

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Предшественники окрошки

Квас появился лишь в XIV-XV столетии. До этого момента подобные холодные супы заправлялись капустным и огуречным рассолом.

Состав тоже был несколько иным. В него включались не только картофель и вареные яйца, но и брюква с репой, а также различные пряные травы. Объединяло все эти рецепты то, что их ингредиенты, прежде чем заправить некой заливкой, мелко крошили. Отсюда и название — окрошка.

Какую роль сыграли бурлаки в создании окрошки?

Есть еще одна, более распространенная легенда о появлении окрошки. Якобы блюдо придумали волжские бурлаки не от самой хорошей жизни. За работу они получали квас и буквально «окаменевшую» воблу, которую можно было отведать, лишь предварительно размочив в том самом квасе.

Чтобы разнообразить диковинное блюдо, в него добавлялись овощи, которые бурлаки сумели найти в течение дня.

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Из чего раньше готовили окрошку?

Состав окрошки всегда был разнообразным и зависел исключительно от того, какие овощи распространены в той или иной местности. То же касалось и заправки.

Со временем рецепт стал побогаче, и рыбу заменили на мясо.

Окрошка. Фото Global Look Press
Окрошка.
Фото Global Look Press

Где еще можно встретить окрошку и ее аналоги?

Хоть и принято считать окрошку русским блюдом, во многих странах встречаются холодные супы с разными названиями, но очень схожими ингредиентами:

  • таратор у болгар,

  • довга на Кавказе,

  • холодник в Белоруссии,

  • свекольник в Литве,

  • холодный суп с куриным бульоном и йогуртом в Индии,

  • овдух в Азербайджане и другие.

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На сегодняшний день рецептов окрошки стало еще больше. Есть даже вегетарианские варианты.

Классическими ингредиентами окрошки считаются:

  • хлебный квас,

  • вареные яйца,

  • свежие огурцы,

  • растертый с солью зеленый лук,

  • укроп,

  • столовая горчица,

  • сметана.

Современные рецепты включают также рыбу, например тунца, вареное мясо или колбасу. В состав окрошки может входить болгарский перец, помидоры, капуста, чеснок и прочие овощные культуры, все зависит исключительно от фантазии повара и его навыков сочетать несочетаемое.

Окрошка. Фото Global Look Press
Окрошка.
Фото Global Look Press

Чем заправить окрошку?

В качестве заправки можно использовать не только традиционный квас, но и:

  • молочную сыворотку,

  • пиво,

  • разбавленный уксус,

  • кефир, тан или айран,

  • березовый квас,

  • минеральную воду,

  • мясной или овощной бульон,

  • овощные соки,

  • чайный гриб,

  • майонез,

  • огуречный рассол.

Ниже предлагаем один из самых распространенных вариантов приготовления окрошки, который и принято считать традиционным.

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Рецепт традиционной окрошки

Ингредиенты:

  • полтора литра кваса,

  • 300 грамм отварной говядины,

  • 3 огурца,

  • 4 штуки редиса,

  • 4 картофелины,

  • 4 вареных яйца,

  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук),

  • 2 стакана сметаны,

  • пол чайной ложки соли,

  • четверть чайной ложки сахара,

  • горчица.

Овощи и зелень тщательно моем и просушиваем полотенцем. Мясо, яйца, овощи нарезаем небольшими кубиками и перемешиваем. Зелень мелко рубим, лук — отдельно, чтобы перетереть с солью до появления сока. Перетертый лук добавляем к овощам и мясу, а затем все смешиваем в одной емкости, добавляя сметану. Заливаем квасом и кладем сахар, при необходимости — соль, горчицу, посыпаем зеленью. Можно подать, порционно украсив парой кубиков льда и долькой лимона.

В классическом варианте окрошка готовится на белом хлебном квасе. Но в зависимости от предпочтений вы можете использовать кефир, минеральную воду (можно и то и другое в сочетании один к одному) или иные варианты.

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