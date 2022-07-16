Окрошка: история происхождения блюда
История создания окрошки
Действительно, практически за каждым гастрономическим изыском стоит чье-то имя и история, а порой и истории целых народов и стран. Так, салат оливье изобрел француз Люсьен Оливье, австриец Альберт Сакс, вдохновленный балериной Анной Павловой, — одноимённый десерт. Бельгийцы стали не только шоколадными гурманами, но и придумали картофель фри.
С традиционным русским блюдом окрошкой история более путанная. Конкретной персоналии, кому можно было бы приписать «авторство», нет. Не исключено, что прообразом современной окрошки было крестьянское блюдо из мелко рубленных лука и редьки, заправленное холодным квасом и солью.
Предшественники окрошки
Квас появился лишь в XIV-XV столетии. До этого момента подобные холодные супы заправлялись капустным и огуречным рассолом.
Состав тоже был несколько иным. В него включались не только картофель и вареные яйца, но и брюква с репой, а также различные пряные травы. Объединяло все эти рецепты то, что их ингредиенты, прежде чем заправить некой заливкой, мелко крошили. Отсюда и название — окрошка.
Какую роль сыграли бурлаки в создании окрошки?
Есть еще одна, более распространенная легенда о появлении окрошки. Якобы блюдо придумали волжские бурлаки не от самой хорошей жизни. За работу они получали квас и буквально «окаменевшую» воблу, которую можно было отведать, лишь предварительно размочив в том самом квасе.
Чтобы разнообразить диковинное блюдо, в него добавлялись овощи, которые бурлаки сумели найти в течение дня.
Из чего раньше готовили окрошку?
Состав окрошки всегда был разнообразным и зависел исключительно от того, какие овощи распространены в той или иной местности. То же касалось и заправки.
Со временем рецепт стал побогаче, и рыбу заменили на мясо.
Где еще можно встретить окрошку и ее аналоги?
Хоть и принято считать окрошку русским блюдом, во многих странах встречаются холодные супы с разными названиями, но очень схожими ингредиентами:
-
таратор у болгар,
-
довга на Кавказе,
-
холодник в Белоруссии,
-
свекольник в Литве,
-
холодный суп с куриным бульоном и йогуртом в Индии,
-
овдух в Азербайджане и другие.
Что входит в состав современной окрошки?
На сегодняшний день рецептов окрошки стало еще больше. Есть даже вегетарианские варианты.
Классическими ингредиентами окрошки считаются:
-
хлебный квас,
-
вареные яйца,
-
свежие огурцы,
-
растертый с солью зеленый лук,
-
укроп,
-
столовая горчица,
-
сметана.
Современные рецепты включают также рыбу, например тунца, вареное мясо или колбасу. В состав окрошки может входить болгарский перец, помидоры, капуста, чеснок и прочие овощные культуры, все зависит исключительно от фантазии повара и его навыков сочетать несочетаемое.
Чем заправить окрошку?
В качестве заправки можно использовать не только традиционный квас, но и:
-
молочную сыворотку,
-
пиво,
-
разбавленный уксус,
-
кефир, тан или айран,
-
березовый квас,
-
-
мясной или овощной бульон,
-
овощные соки,
-
чайный гриб,
-
майонез,
-
огуречный рассол.
Ниже предлагаем один из самых распространенных вариантов приготовления окрошки, который и принято считать традиционным.
Рецепт традиционной окрошки
Ингредиенты:
-
полтора литра кваса,
-
300 грамм отварной говядины,
-
3 огурца,
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4 штуки редиса,
-
4 картофелины,
-
4 вареных яйца,
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зелень (укроп, петрушка, зеленый лук),
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2 стакана сметаны,
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пол чайной ложки соли,
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четверть чайной ложки сахара,
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горчица.
Овощи и зелень тщательно моем и просушиваем полотенцем. Мясо, яйца, овощи нарезаем небольшими кубиками и перемешиваем. Зелень мелко рубим, лук — отдельно, чтобы перетереть с солью до появления сока. Перетертый лук добавляем к овощам и мясу, а затем все смешиваем в одной емкости, добавляя сметану. Заливаем квасом и кладем сахар, при необходимости — соль, горчицу, посыпаем зеленью. Можно подать, порционно украсив парой кубиков льда и долькой лимона.
В классическом варианте окрошка готовится на белом хлебном квасе. Но в зависимости от предпочтений вы можете использовать кефир, минеральную воду (можно и то и другое в сочетании один к одному) или иные варианты.