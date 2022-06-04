Пиво и шашлык: как не навредить здоровью

Расскажем, можно ли и в каких дозах совмещать пенный напиток с шашлыком.

Многие за шашлыком предпочитают выпить холодного пива, но не все знают, что сочетать алкоголь и мясо на огне вредно. Однако, если придерживаться некоторых правил, то можно уменьшить вред от этого сочетания. Расскажем, как это сделать.

Шашлык и пиво: можно или нет?

В первую очередь нужно понимать, что сам шашлык — достаточно вредная пища. Жирное жареное мясо трудно переваривается нашим организмом. Если вместе с шашлыком употреблять еще и алкоголь, то вы нанесете своей печени и поджелудочной железе двойной удар. Дым от костра способен вызвать кислородное голодание, а мясо на костре сгущает кровь, все это вместе со спиртным может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Водка, коньяк, ром и другие крепкие спиртные напитки особенно вредны с шашлыком. В связи с этим многие выбирают пиво, которое содержит меньше градусов. Но и тут главное — не смешивать его с другими спиртными напитками. Так вы минимизируете вред для организма и избежите головной боли утром.

А еще пиво обычно употребляют в большом количестве, потому что в нем меньше спирта и оно идет легче. Поэтому стоит контролировать дозу выпитого, чтобы не навредить себе.

Стоит помнить, что этанол, который содержится в пиве, отравляет организм. Оно также богато калием, из-за которого почки увеличивают выработку мочи, вымывая из организма натрий, хлор и другие полезные микроэлементы. Помимо этого пиво действует на психическое состояние, может оказывать снотворное действие, повышает давление, вызывает головные боли и способствует поражению почек. Также пенный напиток влияет на гормональный фон.

Для шашлыка лучше выбирать нежирное мясо. Фото Global Look Press

Чтобы уменьшить вред для организма от шашлыка и алкоголя, старайтесь придерживаться нескольких правил. Красное мясо при термической обработке образует канцерогены, которые увеличивают риск развития рака. Для уменьшения риска делите мясо на небольшие кусочки. Чем меньше мясо находится под высокой температурой, тем меньше в нем канцерогенов. Также не используйте майонез, жирные соусы и острые заправки. Вместе кетчупа лучше выбрать томатную пасту. Во время готовки и после еды старайтесь больше двигаться, так вы сможете нейтрализовать канцерогенные вещества.

Некоторые рекомендуют начать готовить шашлык еще дома. Например, можно предварительно запечь его в духовке, а дожарить уже на огне. Употребляйте вместе с шашлыком зелень и овощи. Запивайте еду небольшим количеством алкоголя, небольшими глотками. Но главное — не пейте пиво на голодный желудок в ожидании шашлыка.

Для самого шашлыка выбирайте нежирное мясо (курицу, индейку, кролика) или рыбу. Маринад должен быть без жира и масла, не слишком острым или кислым. Учитывая все эти правила, вы сможете получить удовольствие от шашлыков и без тяжелых последствий для организма. Однако если на следующий день у вас болит в правом боку и поднялась температура, то незамедлительно обратитесь к врачу.

Какое пиво выбрать к шашлыку?

Если вы готовите мраморное мясо или стейк из говядины, то стоит выбрать лагер средней крепости. Если говядина маринованная с фруктами или ягодами, то подойдет вишневый крик или пиво с фруктовыми нотками.

К телятине и курице лучше выбрать мягкое нефильтрованное пшеничное пиво. Свинина идеальнее всего сочетается с пивом. И подойдет практически любой сорт. Для острого маринада выбирайте более сладкий напиток, так вы смягчите общий вкус. Если маринад кислый, то стоит выбрать уже горькое пиво. К куриным бедрам и крыльям (особенно с острым маринадом) возьмите янтарное или темное пиво.

К баранине рекомендуется выбирать наиболее сладкое пиво, потому что само это мясо тоже сладкое. Хорошо подойдут и плотные сорта пива. Если на гриле вы готовите красную рыбу, то с ней хорошо будет сочетаться пиво с цитрусовыми нотками.

Сколько пива можно выпить за раз?

Безопасной нормой для мужчин считается доза не более 600 миллилитров, а для женщин — 400. При этом употреблять лучше его не чаще трех раз в неделю.

Помните, что лучше выбирать нефильтрованное пиво, которое содержит меньше вредных компонентов.

Шашлык считается достаточно вредной едой для человека. Фото Global Look Press

Употреблять пенный напиток нельзя беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, пациентам с болезнями и проблемами сердца и органами ЖКТ. Не стоит пить его и людям с алкогольной зависимостью.

Пивной маринад

Интересно, что из пива получается один из самых лучших и, главное, полезных маринадов для шашлыка. Так в одном из выпусков программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала, что мясо, маринованное в пиве на 80 процентов, уменьшает концентрацию канцерогенов. Только важно, чтобы процесс маринования был длительным, не менее шести часов.

Ингредиенты для пивного маринада:

свиной шашлык — 1,5 килограмма;

светлое пиво — 500 миллилитров;

лук — 3 штуки;

соль, перец, специи по вкусу.

Помойте и нарежьте мясо на средние кусочки. Измельчите лук. В емкость положите мясо, добавив к нему лук, соль, перец и специи по вкусу. Оставьте настояться все на 40 минут. Затем залейте свинину пивом и поставьте мариноваться в холодильник на 6-12 часов.

Чем заменить пиво?

Некоторые рекомендуют вместо пива пить с шашлыком сухое красное вино, потому что оно содержит необходимые антиоксиданты. Однако слишком много вина тоже нельзя употреблять.

Также важно пить много питьевой воды. Это поможет разгрузить печень и вывести токсины из организма. Особенно если вы употребляете жирное мясо, не забывайте про воду.

Полезно во время природного застолья пить соки. Чередуйте их с пивом. Соки хорошо подходят к мясу, помогая при этом переварить пищу и вывести токсины. Они также способствуют расщеплению белка, а значит, шашлык хорошо усвоится и не вызовет чувства тяжести. Самым полезным будет ананасовый сок. Стоит только смотреть на состав напитка. Выбирайте тот, что без сахара и красителей.

Возьмите с собой на природу термос с чаем или кофе. Горячие напитки способствуют быстрому расщеплению жиров и освобождают печень от нагрузки. Самым полезным будет зеленый чай, который активно очищает организм от шлаков и токсинов.