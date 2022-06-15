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Что будет, если пить квас каждый день?

Валентина Глазко
Корреспондент
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Домашний квас на хлебе.
Фото doctorguber.ru
Летом квас продают в бочках.
Фото Global Look Press
Состав кваса.
Фото сalorizator.ru
Полезные свойства кваса.
Фото how-to-drink.ru
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Расскажем все о популярном летнем напитке.

Квас считается слабоалкогольным напитком, образованным за счет брожения хлебной закваски. Крепость напитка составляет менее чем 2,6 об. В международной классификации он входит в категорию пива, а вот в России и Украине признан самостоятельным напитком. Расскажем, что будет с организмом, если пить его каждый день.

Квас — древний напиток. Самые первые упоминания о нем датируются за три тысячи лет до н. э. в Египте. Процесс изготовления описывали еще философы Геродот и Гиппократ. В Киевской Руси есть записи о появлении этого напитка с 980 года. По старой рецептуре квас получался густым. Квас пользовался популярностью среди рабочего класса, так как обладал питательными свойствами. А также подавался в качестве лекарства в лазаретах после операций и людям с проблемами пищеварения. В XV веке изготавливали более 500 видов кваса. Он являлся главным напитком на гуляниях и праздниках.

Состав кваса. Фото сalorizator.ru
Состав кваса.
сalorizator.ru

Несмотря на то что квас имеет маленький процент спирта, он считается безалкогольным напитком.

Химический состав

Квас (из хлеба) имеет 27 ккал на 100 г. А также в напитке содержатся белки — 0,2 г, углеводы — 5,2 г, пищевые волокна — 0,1 г, и вода — 93 г. А еще спирт — 0,6 г, зола — 0,2 г и сахар — 5 г.

Квас богат минералами и витаминами:

  • витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9);

  • витамин С;

  • витамин РР;

  • витамин Е;

  • витамин А;

  • витамин Н;

  • витамин Д;

  • аминокислоты;

  • молочная кислота;

  • магний;

  • кальций;

  • фосфор.

Виды кваса

Квас из бочек на розлив

В России популярно распространение кваса на розлив из бочек на улицах города.

Будьте внимательны перед покупкой, так как зачастую продавцы не соблюдают правила хранения и перевозки. Попросите показать дату розлива, а также сертификаты. Срок хранения в бочке составляет не более 72 часов. Обратите внимание, что квас должен быть холодным. Теплый квас является признаком либо искусственного продукта (разведенный порошок), либо испорченного.

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Квас в бутылках

Магазинный вариант не является живым квасом. Квасной напиток, как правило, с газами и производится из квасных концентратов. Если в составе указаны пищевые добавки Е, то это квасной лимонад.

Перед покупкой прочитайте состав: если указаны сахар, дрожжи, солод и вода, то это живой квас. А также отдельная пометка, что продукт изготовлен методом брожения.

Домашний квас

Это квас, который приготовлен дома или подается в ресторанах, но изготовлен у них. Как правило, его делают из ржаного хлеба. Именно такой напиток богат полезными свойствами. В него могут добавляться травы и ягоды.

Польза кваса

Состав напитка положительно влияет на организм человека.

Особенно полезен для пищеварительной и мочеполовой систем. Из-за наличия в составе дрожжевых грибов, участвующих в синтезе витаминов, убивает болезнетворные бактерии. Дрожжевые грибы производят ферменты, помогающие переваривать еду, в результате — хорошая регуляция функций ЖКТ. Употребление кваса является профилактикой дисбактериоза.

Полезные свойства кваса. Фото how-to-drink.ru
Полезные свойства кваса.
how-to-drink.ru

Квас помогает усвоению кальция, как следствие, улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу.

Он богат витаминами E и A, которые важны для женщин, они благотворно влияют на состояние волос и ногтей, укрепляя луковицы волос, и придают им красивый блеск. Разглаживают мелкие морщины на лице, делают кожу гладкой и красивой.

Квас повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами. Способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль.

Данный напиток поддерживает водно-солевой баланс в организме, хорошо утоляет жажду, именно поэтому особенно популярен в летний период.

Вред кваса

Квас не рекомендован людям с такими заболеваниями, как гастрит, язва, цирроз печени, онкология, подагра, гипертония и камни в желчном пузыре. Также стоит отказаться тем, у кого есть различные проблемы с почками.

Вызывает дискомфорт у тех, кто имеет колит или энтерит. Квас способен вызвать изжогу.

Так как имеет в составе спирт, советуют отказаться от употребления беременным и кормящим. По этой же причине не стоит пить в больших количествах детям и водителям (разрешается садиться за руль только через 30 минут после употребления кваса).

Летом квас продают в бочках. Фото Global Look Press
Летом квас продают в бочках.
Фото Global Look Press

При большом количестве выпитого кваса могут наступить опьянение, инсульт или инфаркт. С осторожностью стоит употреблять аллергикам, так как дрожжи и злаки могут спровоцировать аллергию.

Что будет, если пить квас каждый день?

Суточная доза кваса для взрослого человека составляет не более одного стакана в день.

Пить каждый день не рекомендовано еще из-за того, что напиток употребляется холодным, что негативно сказывается на работе ЖКТ при частом употреблении.

Также квас имеет процент алкоголя, который может увеличиваться из-за жары. Любые алкогольные напитки вызывают проблемы с печенью и провоцируют инфаркт или инсульт.

Рецепт домашнего кваса

Ингредиенты:

  • вода — 8 л;

  • свежие дрожжи — 60 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • ржаной хлеб — 700 г;

  • изюм.

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Как приготовить:

  1. Необходимо нарезать хлеб средними кубиками и отправить в духовку до образования коричневой корочки. Обратите внимание: чем темнее цвет, тем темнее будет и квас.

  2. Затем в кипящую воду добавьте сахар и сухари. Выключите огонь. Дождитесь, пока жидкость не остынет.

  3. Возьмите поварешкой немного воды из полученной смеси и растворите там дрожжи, после чего влейте обратно и тщательно перемешайте.

  4. Нужно обвязать кастрюлю тканью и оставить квас на время около полутора суток.

  5. Процедите квас и добавьте изюм.

  6. Разлейте по банкам и уберите в холодильник на 24 часа.

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