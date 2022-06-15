Что будет, если пить квас каждый день?

Расскажем все о популярном летнем напитке.

Квас считается слабоалкогольным напитком, образованным за счет брожения хлебной закваски. Крепость напитка составляет менее чем 2,6 об. В международной классификации он входит в категорию пива, а вот в России и Украине признан самостоятельным напитком. Расскажем, что будет с организмом, если пить его каждый день.

Квас — древний напиток. Самые первые упоминания о нем датируются за три тысячи лет до н. э. в Египте. Процесс изготовления описывали еще философы Геродот и Гиппократ. В Киевской Руси есть записи о появлении этого напитка с 980 года. По старой рецептуре квас получался густым. Квас пользовался популярностью среди рабочего класса, так как обладал питательными свойствами. А также подавался в качестве лекарства в лазаретах после операций и людям с проблемами пищеварения. В XV веке изготавливали более 500 видов кваса. Он являлся главным напитком на гуляниях и праздниках.

Состав кваса. сalorizator.ru

Несмотря на то что квас имеет маленький процент спирта, он считается безалкогольным напитком.

Химический состав

Квас (из хлеба) имеет 27 ккал на 100 г. А также в напитке содержатся белки — 0,2 г, углеводы — 5,2 г, пищевые волокна — 0,1 г, и вода — 93 г. А еще спирт — 0,6 г, зола — 0,2 г и сахар — 5 г.

Квас богат минералами и витаминами:

витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9);

витамин С;

витамин РР;

витамин Е;

витамин А;

витамин Н;

витамин Д;

аминокислоты;

молочная кислота;

магний;

кальций;

фосфор.

Виды кваса

Квас из бочек на розлив

В России популярно распространение кваса на розлив из бочек на улицах города.

Будьте внимательны перед покупкой, так как зачастую продавцы не соблюдают правила хранения и перевозки. Попросите показать дату розлива, а также сертификаты. Срок хранения в бочке составляет не более 72 часов. Обратите внимание, что квас должен быть холодным. Теплый квас является признаком либо искусственного продукта (разведенный порошок), либо испорченного.

Квас в бутылках

Магазинный вариант не является живым квасом. Квасной напиток, как правило, с газами и производится из квасных концентратов. Если в составе указаны пищевые добавки Е, то это квасной лимонад.

Перед покупкой прочитайте состав: если указаны сахар, дрожжи, солод и вода, то это живой квас. А также отдельная пометка, что продукт изготовлен методом брожения.

Домашний квас

Это квас, который приготовлен дома или подается в ресторанах, но изготовлен у них. Как правило, его делают из ржаного хлеба. Именно такой напиток богат полезными свойствами. В него могут добавляться травы и ягоды.

Польза кваса

Состав напитка положительно влияет на организм человека.

Особенно полезен для пищеварительной и мочеполовой систем. Из-за наличия в составе дрожжевых грибов, участвующих в синтезе витаминов, убивает болезнетворные бактерии. Дрожжевые грибы производят ферменты, помогающие переваривать еду, в результате — хорошая регуляция функций ЖКТ. Употребление кваса является профилактикой дисбактериоза.

Полезные свойства кваса. how-to-drink.ru

Квас помогает усвоению кальция, как следствие, улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу.

Он богат витаминами E и A, которые важны для женщин, они благотворно влияют на состояние волос и ногтей, укрепляя луковицы волос, и придают им красивый блеск. Разглаживают мелкие морщины на лице, делают кожу гладкой и красивой.

Квас повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами. Способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль.

Данный напиток поддерживает водно-солевой баланс в организме, хорошо утоляет жажду, именно поэтому особенно популярен в летний период.

Вред кваса

Квас не рекомендован людям с такими заболеваниями, как гастрит, язва, цирроз печени, онкология, подагра, гипертония и камни в желчном пузыре. Также стоит отказаться тем, у кого есть различные проблемы с почками.

Вызывает дискомфорт у тех, кто имеет колит или энтерит. Квас способен вызвать изжогу.

Так как имеет в составе спирт, советуют отказаться от употребления беременным и кормящим. По этой же причине не стоит пить в больших количествах детям и водителям (разрешается садиться за руль только через 30 минут после употребления кваса).

Летом квас продают в бочках. Фото Global Look Press

При большом количестве выпитого кваса могут наступить опьянение, инсульт или инфаркт. С осторожностью стоит употреблять аллергикам, так как дрожжи и злаки могут спровоцировать аллергию.

Что будет, если пить квас каждый день?

Суточная доза кваса для взрослого человека составляет не более одного стакана в день.

Пить каждый день не рекомендовано еще из-за того, что напиток употребляется холодным, что негативно сказывается на работе ЖКТ при частом употреблении.

Также квас имеет процент алкоголя, который может увеличиваться из-за жары. Любые алкогольные напитки вызывают проблемы с печенью и провоцируют инфаркт или инсульт.

Рецепт домашнего кваса

Ингредиенты:

вода — 8 л;

свежие дрожжи — 60 г;

сахар — 1 ст. л.;

ржаной хлеб — 700 г;

изюм.

Как приготовить: