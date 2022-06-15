Что будет, если пить квас каждый день?
Квас считается слабоалкогольным напитком, образованным за счет брожения хлебной закваски. Крепость напитка составляет менее чем 2,6 об. В международной классификации он входит в категорию пива, а вот в России и Украине признан самостоятельным напитком. Расскажем, что будет с организмом, если пить его каждый день.
Квас — древний напиток. Самые первые упоминания о нем датируются за три тысячи лет до н. э. в Египте. Процесс изготовления описывали еще философы Геродот и Гиппократ. В Киевской Руси есть записи о появлении этого напитка с 980 года. По старой рецептуре квас получался густым. Квас пользовался популярностью среди рабочего класса, так как обладал питательными свойствами. А также подавался в качестве лекарства в лазаретах после операций и людям с проблемами пищеварения. В XV веке изготавливали более 500 видов кваса. Он являлся главным напитком на гуляниях и праздниках.
Несмотря на то что квас имеет маленький процент спирта, он считается безалкогольным напитком.
Химический состав
Квас (из хлеба) имеет 27 ккал на 100 г. А также в напитке содержатся белки — 0,2 г, углеводы — 5,2 г, пищевые волокна — 0,1 г, и вода — 93 г. А еще спирт — 0,6 г, зола — 0,2 г и сахар — 5 г.
Квас богат минералами и витаминами:
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витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9);
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витамин С;
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витамин РР;
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витамин Е;
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витамин А;
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витамин Н;
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витамин Д;
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аминокислоты;
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молочная кислота;
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магний;
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кальций;
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фосфор.
Виды кваса
Квас из бочек на розлив
В России популярно распространение кваса на розлив из бочек на улицах города.
Будьте внимательны перед покупкой, так как зачастую продавцы не соблюдают правила хранения и перевозки. Попросите показать дату розлива, а также сертификаты. Срок хранения в бочке составляет не более 72 часов. Обратите внимание, что квас должен быть холодным. Теплый квас является признаком либо искусственного продукта (разведенный порошок), либо испорченного.
Квас в бутылках
Магазинный вариант не является живым квасом. Квасной напиток, как правило, с газами и производится из квасных концентратов. Если в составе указаны пищевые добавки Е, то это квасной лимонад.
Перед покупкой прочитайте состав: если указаны сахар, дрожжи, солод и вода, то это живой квас. А также отдельная пометка, что продукт изготовлен методом брожения.
Домашний квас
Это квас, который приготовлен дома или подается в ресторанах, но изготовлен у них. Как правило, его делают из ржаного хлеба. Именно такой напиток богат полезными свойствами. В него могут добавляться травы и ягоды.
Польза кваса
Состав напитка положительно влияет на организм человека.
Особенно полезен для пищеварительной и мочеполовой систем. Из-за наличия в составе дрожжевых грибов, участвующих в синтезе витаминов, убивает болезнетворные бактерии. Дрожжевые грибы производят ферменты, помогающие переваривать еду, в результате — хорошая регуляция функций ЖКТ. Употребление кваса является профилактикой дисбактериоза.
Квас помогает усвоению кальция, как следствие, улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу.
Он богат витаминами E и A, которые важны для женщин, они благотворно влияют на состояние волос и ногтей, укрепляя луковицы волос, и придают им красивый блеск. Разглаживают мелкие морщины на лице, делают кожу гладкой и красивой.
Квас повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами. Способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль.
Данный напиток поддерживает водно-солевой баланс в организме, хорошо утоляет жажду, именно поэтому особенно популярен в летний период.
Вред кваса
Квас не рекомендован людям с такими заболеваниями, как гастрит, язва, цирроз печени, онкология, подагра, гипертония и камни в желчном пузыре. Также стоит отказаться тем, у кого есть различные проблемы с почками.
Вызывает дискомфорт у тех, кто имеет колит или энтерит. Квас способен вызвать изжогу.
Так как имеет в составе спирт, советуют отказаться от употребления беременным и кормящим. По этой же причине не стоит пить в больших количествах детям и водителям (разрешается садиться за руль только через 30 минут после употребления кваса).
При большом количестве выпитого кваса могут наступить опьянение, инсульт или инфаркт. С осторожностью стоит употреблять аллергикам, так как дрожжи и злаки могут спровоцировать аллергию.
Что будет, если пить квас каждый день?
Суточная доза кваса для взрослого человека составляет не более одного стакана в день.
Пить каждый день не рекомендовано еще из-за того, что напиток употребляется холодным, что негативно сказывается на работе ЖКТ при частом употреблении.
Также квас имеет процент алкоголя, который может увеличиваться из-за жары. Любые алкогольные напитки вызывают проблемы с печенью и провоцируют инфаркт или инсульт.
Рецепт домашнего кваса
Ингредиенты:
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вода — 8 л;
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свежие дрожжи — 60 г;
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сахар — 1 ст. л.;
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ржаной хлеб — 700 г;
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изюм.
Как приготовить:
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Необходимо нарезать хлеб средними кубиками и отправить в духовку до образования коричневой корочки. Обратите внимание: чем темнее цвет, тем темнее будет и квас.
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Затем в кипящую воду добавьте сахар и сухари. Выключите огонь. Дождитесь, пока жидкость не остынет.
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Возьмите поварешкой немного воды из полученной смеси и растворите там дрожжи, после чего влейте обратно и тщательно перемешайте.
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Нужно обвязать кастрюлю тканью и оставить квас на время около полутора суток.
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Процедите квас и добавьте изюм.
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Разлейте по банкам и уберите в холодильник на 24 часа.