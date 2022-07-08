Топ-10 продуктов для иммунитета летом, комментирует врач

Врач-нутрициолог поделилась списком иммуностимулирующих летних продуктов и рассказала, как их готовить, а также кому нельзя с ними перебарщивать.

Зачем укреплять иммунитет летом?

Пандемия отступила, сезон простуд тоже остался где-то позади. Но это вовсе не значит, что можно отложить заботу о своем иммунитете до холодов.

По словам врача-нутрициолога Алисы Гаргаевой, летняя жара тоже является тем еще испытанием для организма и его защитных систем. К тому же больше ни в одно время года укрепить здоровье так, как летом, невозможно.

«Летний период — благодатное время для набора организмом полезных веществ «про запас», на год вперед, — отметила специалист в разговоре с «СЭ». - К тому же можно делать определенные запасы, и я сейчас говорю не только о продуктах питания, но и о «бонусах» в виде растительных сборов, которые помогут поддержать здоровье в осенне-зимний период».

Топ-10 летних продуктов для иммунитета

Лук и чеснок

Они богаты витаминами С, В, серой и содержат фитонциды — соединения, которые обладают мощным бактерицидным действием, то есть останавливают размножение бактерий и грибков и в то же время повышают иммунитет.

«К тому же лук усиливает здоровый аппетит, улучшает пищеварение — а оно оказывает на иммунитет огромное влияние, обладает желчегонным эффектом. То есть для желчного пузыря, для печени лук и чеснок незаменимы. Достаточно мягким вкусом обладает лук-порей, его можно добавлять в салаты, омлеты».

Травы. Фото Global Look Press

Зелень: кинза, петрушка, руккола, укроп

Они богаты антиоксидантами, содержат витамины С, В, хорошо сказываются на состоянии нервной системы, улучшают перистальтику желудочно-кишечного тракта. Укроп еще и снижает газообразование. А кинза обладает дезинфицирующими свойствами и освежает дыхание.

«Все это очень хорошо сочетается с белковыми продуктами, так что в летнее время, когда люди ездят на дачи, на шашлыки, зелень должна присутствовать на столе во всем своем разнообразии!»

Базилик

Его стоит отметить отдельно — за его противовоспалительное и обезболивающее действие, обусловленное содержанием антибактериальных фитонцидов, а также эвгенола.

«Эфирное масло базилика даже добавляют в антисептические гели. Базилик помогает при заболеваниях дыхательных путей, снимает бронхоспазм и, что немаловажно, обладает гепатопротекторным действием, то есть функцией защиты печени. Базилик ускоряет метаболизм, облегчает менструальные боли».

Капуста

Белокочанная капуста — чемпион по содержанию витамина С. «Также она богата витаминами К, А, В1, В2, В6, цинком, который тоже положительно влияет на иммунитет. А квашеная капуста — просто настоящий суперфуд! Она, помимо прочего, является пробиотиком и пребиотиком. 100-150 граммов квашеной или 200 граммов сырой капусты в составе легкого летнего салата покрывают суточную норму витамина С».

Также все виды капусты — брокколи, кольраби, кресс-салат, цветная капуста и прочие — содержат сульфорафан, обладающий онкопротекторным и антибактериальным действием.

Ягоды: смородина, ежевика, голубика, черника, крыжовник, малина, вишня, черешня

«Очень полезно употреблять ягоды, которые имеют фиолетовый окрас, потому что они богаты антиоксидантами и помогают продлевать молодость нашего организма».

Самой главной ягодой эксперт по здоровому питанию считает чёрную смородину, которая, как и капуста, бьет все рекорды по содержанию витамина С, содержит витамины Е и К.

«Она ускоряет обмен веществ, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием, а также содержит гамма-линолевую кислоту, которая известна положительным воздействием на опорно-двигательный аппарат: улучшает функционирование суставов, снимает локальное воспаление и болевой синдром. За счет содержания пектинов черная смородина влияет на коллаген, а вместе с ним — и на качество наших волос и ногтей, на упругость кожи. Добавим ко всему этому разрушительное воздействие на вирусы гриппа и герпеса».

Красная смородина. Фото Global Look Press

Полезны, кстати, не только сами ягоды, но и листья, кора, стебли.

«Из малиновых, например, благодаря салицилатам можно делать противовоспалительный и жаропонижающий чай. Очень рекомендую собирать летом, чтобы потом наслаждаться в сезон простуд. Получается как бы «иммунитет», который хранится у вас в морозилке. Сами ягоды тоже лучше заморозить и потом перетереть с сахаром, чем сделать из них варенье».

Летом же врач рекомендует привычный десерт после приема пищи заменять горстью сезонных ягод.

«Сахар плохо влияет и на иммунитет, и на работу эндокринной системы».

Розмарин

И снова — витамины, антиоксиданты, противовоспалительное действие. Розмарин поддерживает работу иммунной и сердечно-сосудистой систем, ускоряет процессы регенерации тканей.

«Очень рекомендую утолять летом жажду водой или чаем с веточкой свежего розмарина и, например, небольшим количеством лимона или лайма. Отлично защищает молодость кожи, препятствуя процессу гликации».

С розмарином можно мариновать, тушить и запекать — к термической обработке его полезные свойства устойчивы, поскольку заключены в его эфирном масле.

Цветки бузины

«Черная бузина известна своим иммуномодулирующим действием и подходит даже детям. Чай с бузиной обладает также противовирусным, потогонным эффектом. Сейчас у неё как раз сезон цветения».

Шпинат

Продукт содержит витамины С, А, D, витамины группы В, железо, калий, цинк и т. д. Обладает онкопротекторным эффектом, очень хорошо влияет на работу ЖКТ, профилактирует запоры, обладает мочегонным действием, лечит и предупреждает воспалительные болезни полости рта.

«Его не нужно подвергать длительной термической обработке, но можно немножечко припускать с лимонным соком, в свежем виде добавлять в салат, омлеты, легкие котлеты из курицы или индейки».

А еще шпинат хорош в качестве базы для смузи.

«Самый простой состав: шпинат, авокадо, банан и простая либо кокосовая вода. В летний период времени можно спокойно заменить один прием пищи таким коктейлем».

Семена

Тыквенные, льняные, кунжутные семена обладают антипаразитарным эффектом, поддерживают иммунитет за счет повышенного содержания цинка. Добавьте их в те же салаты и смузи, и организм скажет спасибо!

Помидоры. Фото Global Look Press

Помидоры и красный перец

Помимо высокого содержания витамина С, помидоры и красный перец содержат ликопины, которые поддерживают здоровье и эластичность наших сосудов, эндокринную и репродуктивную системы организма.

Будьте осторожны: есть ограничения

У всего есть обратная сторона, и даже питание, очень полезное для одних, другим может быть противопоказано. Это уточнение касается вас, если:

— У вас есть камни в почках или желчном пузыре или подагра. Людям с таким диагнозом из-за повышенного содержания щавелевой кислоты крайне не рекомендован шпинат в большом количестве.

— У вас диагностировано хроническое заболевание ЖКТ в острой фазе (обострение гастрита, язвы желудка и прочее). Тогда такое обилие сырых овощей и зелени не полезно, их нужно подвергать термической обработке.