Картофель: насколько он полезен и как часто его можно есть?

Вред и польза картофеля. Как часто можно есть?

Все о популярном продукте.

Картофель — это член семейства пасленовых, в который входят также помидоры и баклажаны. Однако, сами плоды овоща могут быть даже ядовиты и в пищу используются только клубни. Существует около сотни различных видов картофеля, которые используются для пищевых целей, как кормовая культура и для переработки и получения крахмала.

В России появление картофеля связывают с именем Петра I, который еще в XVII веке превез мешок овоща из Голландии. Однако, русские крестьяне сопротивлялись принятию новой культуры. Поэтому настоящие распространение картофель получил только в XIX веке, после реформ Николая I.

Пищевая ценность картофеля

Эта характеристика картофеля зависит от того каким именно способом его готовят. Например, приготовленный не очищенный картофель содержит в себе больше пищевых волокон и некоторых важных питательных веществ, например: калия, магния, цинка и железа.

Но при этом также изменяются уровни витамина С и В6, которых просто становится меньше в процессе приготовления. Запекание, жарение или приготовление в сливках значительно увеличивает жирность картофеля, и как следствие его калорийность.

Самое главное в этом продукте то, что он предлагает очень выгодное для еды соотношение питательных веществ и цены, чем многие другие овощи. Поэтому он важный продукт питания во всем мире.

Белки 2 грамма Жиры 0.4 грамма Углеводы 16 грамм Калорийность 70-80 ккал Пищевая ценность картофеля продукта на 100 грамм.

Помимо этого, в стандартной порции картофеля на прием пищи (около 170 грамм) содержится:

1,9 грамм сахара;

3,2 грамма пищевых волокон;

11 мг витамина С.

Картофель. Фото Global Look Press

Польза картофеля для организма

Картофель не обладает в таком объеме полезными веществами, как многие другие овощи. Однако, тот состав этих веществ, которыми он обладает, очень ценен для человеческого тела. Например, в картофеле не очень много белка, но состав его в плоде имеет высокую биологическую ценность. В состав этих белков входят редкие и важные аминокислоты, необходимые для здоровья.

Поддерживает здоровье кишечника

Исследования влияния питания картофелем показывают, что клетчатки в картофеле не очень много, однако крахмал в нем особенно полезен для полезных бактерий в кишечнике человека. Так называемый в плодах «устойчивый крахмал» практически не переваривается в нашем теле, но может быть расщеплен нашими кишечными бактериями, обеспечивая их топливом, необходимым для функционирования и процветания.

Когда картофель охлаждается после готовки, гранулы крахмала слипаются, делая их более устойчивыми к пищеварению. Исследования показывают, что когда мы включаем продукты, богатые резистентным крахмалом, пищеварение становится более эффективным, и как следствие, человек имеет меньший риск развития некоторых хронических заболеваний желудка и кишечника.

Способствует здоровому виду кожи

Вещества, которые содержаться в картофельном пюре, отличное средство для смягчения огрубевшей кожи, особенно вокруг локтевого сустава. Комплекс витаминов С и В, а также такие минералы, как калий, магний, фосфор и цинк в картофеле, могут быть полезны для внешнего вида кожного покрова.

Мякоть, полученная из измельченного сырого картофеля, при смешивании с медом, отлично подходит для создания масок для кожи и лица. Такая смесь помогает бороться с прыщами. Также мякоть, если ее наносить наружно на ожоги, может обеспечить быстрое облегчение и более быстрое заживление. Но всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем использовать подобные средства.

Снижает риск рака

Исследование группы ученых из США и Швеции показывает, что наличие в рационе некоторых сортов картофеля (особенно фиолетового) снижает риск развития раковых заболеваний толстого кишечника. Например, сорта фиолетового картофеля богаты соединениями борющимися с воспалениями, и способные снижать уровень определенных химических соединений в организме, связанных с ростом канцерогенных клеток.

Поддерживает здоровье мозга и нервной системы

Витамин из группы B6 в картошке необходимы для регулирования неврологических процессов в теле. Исследователи из США и Германии пишут, что они помогают синтезировать нужные биологические соединения в которых нуждается мозг. Такие как:

нейромедиатор серотонин;

гормон дофамин;

норэпинефрин.

Определенные виды картофеля также содержат много углеводов, что поддерживает необходимую норму глюкозы в крови и важно для нормальной работы мозга. Исследование, из научного журнала клинического питания показывает, что нормированное поднятие уровня глюкозы полезно для улучшения навыков обучения и памяти.

Снижает кровяное давление

Химические соединения в картофеле, помогают снижать давление благодаря нескольким вещам. Во-первых, с помощью клетчатки содержащейся в картошке, снижается уровень холестерина. Она связывается с «плохим холестерином» в крови и выводит его из тела.

Во-вторых, картофель содержит много калия. В нем его даже больше, чем в бананах. Калий — это элемент, который помогает снижать давление в крови. Это возможно благодаря его участие в эффектах расширяющих сосуды в теле. А такие соединения в овоще как кукоаминамины, помогают снижать артериальное давление.

Источник полезных антиоксидантов

Картофель — это полезный источник растительных соединений, обладающих защитным антиоксидантным действием. В мякоти картошки содержатся каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин, которые полезных, если у человека имеются определенные болезни зрения. Эти овощи также богаты полифенолами, такими как хлорогеновая кислота и флавоноиды, которые, в свою очередь полезны для нашего тела.

Отличная добавка к спортивной диете

Картофель помогает восстановить электролитный баланс, который нарушается после интенсивных тренировок. Если съедать молодой вареную картошку вместе с кожурой, организм получит хорошую дозу натрия и калия. Эти элементы являются двумя важными электролитами, и спортсмены во время занятий обильно «выгоняют» их из тела с потом. Электролиты нужны для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, а их нехватка может вызвать судорогу, что опасно для любого спортсмена.

Содержит мало жира

Вареный или запеченный картофель практически не содержит жира. Клубни богаты крахмалом, но содержат меньше калорий, чем эквивалентная порция макарон из мягких сортов пшеницы или риса. Более того, в отличие от вышеописанных блюд, картофель содержит полезные микроэлементы, такие как витамин С, фолиевая кислота и калий.

Картофель. Фото Global Look Press

Вред картофеля для организма

Несмотря на огромную популярность картофеля, некоторые его виды и способы приготовления могут быть опасны для здоровья человека.

Опасность жареного картофеля

Гарвардская школа общественного здравоохранения пишет, что картошку часто воспринимают как удобную еду. Например, ее можно быстро обжарить на растительном масле, добавить немного закусок или сметаны и можно есть. Но обильное употребление жареной картошки может приводить к набору лишних килограмм, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Большой научный эксперимент, длившийся 8 лет показывал, что люди, которые употребляли жареный картофель 2 раза в неделю, имели высокий риск смерти. К концу полного срока исследования 236 человек из 4400 в возрасте от 45 до 79 лет умерли. Ученые обнаружили, что у тех, кто ел жареную картошку, картошку фри, и оладьи из картофеля, вероятность смерти была в 2 раза выше, чем у тех кто этого не делал.

Аллергия на картофель

Картофель общепризнан безопасным для большинства людей. Однако в редких случаях у некоторых людей может быть аллергия как на сырой, так и на вареный картофель. Если у вас аллергия на картофель, у вас также может быть аллергия на других представителей этого биологического семейства, например: помидоры, перец или баклажаны. Обратитесь к аллергологу, если испытываете симптомы аллергии при употреблении картофеля.

Опасные соединения в составе

Картошка имеет в своем составе соединения, которые называют гликоалкалоиды и соланин. Эти соединения токсичны при употреблении в пищу в обильных количествах. При приготовлении плодов обратите внимание на зеленоватые пятна на кожуре — в них уровень гликоалкалоидов самый высокий. Удалите эти части картофеля перед приготовлением, а перед употреблением держите плоды в прохладных и темных местах, чтобы избежать накопления вредных веществ.

Важные предостережения

Некоторые виды картофеля, особенно в зеленом цвете, часто бывают ядовиты. Также небезопасны листья и плоды, поскольку они могут содержать алкалоиды, такие как соланин, чаконин и мышьяк. Передозировка этих химических веществ может быть опасной для организма человека.

Гликемический индекс картофеля может быть очень высоким (выше 80). Поэтому людям, которые борются с ожирением или диабетом, необходимо избегать употребления этих овощей. И помните, картофель полезнее запеченный, а не жареный.

Также людям с хроническим заболеванием почек или терминальной стадией почечной недостаточности и употребляющих диазолин не стоит употреблять картофель и блюда из него.

Диетологи рекомендуют есть картфоль не чаще 2-3 раз в неделю, и избегать употребления в жареной форме и в виде картошки фри.

Как хранить сырой и приготовленный картофель?

Сырой картофель нужно хранить при температуре не более 2-3 градусов и при влажности почти в 80%. При более низких температурах, картофель начнет подмерзать и станет сладким, а при высоких начинает прорастать. Идеальным местом будет подвал или погреб, чтобы не было источников солнечного света.

Приготовленный картофель надо хранить в холодильной камере, а также в чистых и плотно закрытых тарах. Для отварного картофеля лучший способ хранения будет в неочищенном виде, а чистку и нарезку лучше делать прямо перед приготовлением блюд. Пюре не нужно хранить более 11-12 часов, а отварной и жареный — не более суток при температуре от 2 до 6 °С.

Картофель. Фото Global Look Press

Как готовить картофель без потерь питательных веществ?

Если картофель свежий, старайтесь не чистить его перед приготовлением. Внешняя оболочка защищает овощ от потери питательных веществ в процессе приготовления. Содержание белка и минералов под кожурой может быть очень высоким. Поэтому, если вы готовите их после очистки, большая часть этих белков и минералов будет потеряна.

При варке картофеля, сначала нагрейте воду до точки кипения, а затем добавьте картофель. Это сократит время приготовления и поможет сохранить содержание витамина С. Также сводите к минимуму процесс жарки картофеля, так как при ней теряется 75% аскорбиновой кислоты. Используйте такие способы приготовления, как: