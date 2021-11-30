Сметана. Польза и вред. Как выбрать и хранить

Какие полезные свойства содержит и есть ли от нее вред?

Сметана — один из самых характерных и узнаваемых продуктов славянской кухни. Сегодня она популярна во многих странах мира благодаря простому способу приготовления. Какие полезные свойства содержит этот продукт и есть ли от него вред?

Слово «сметана» происходит от глагола на славянском языке съметати, что означает сметать, сгребать или собирать. То есть сметана обозначает то, что собрано с молока. В русском языке этот процесс также может описывать получение сливок. Что интересно, в другом славянском языке, в польском, словом Smietanka (щметанка) обозначают именно сливки.

В англоязычных странах сметану называют Sour Cream (дословно — кислые сливки или кислый крем). А во Франции продукт, похожий на нее, называют «крем-фреш».

Производство сметаны

Сегодня для промышленного производства этого продукта молоко предварительно делят на сливки и обезжиренное молоко, это называется сепарацией. После идет процесс нормализации сливок, что позволяет добиться необходимой жирности.

Для уничтожения вредных бактерий, которые могут содержаться в парном молоке, сливки подвергаются процессу пастеризации. И уже потом в них заливают закваску, чтобы вызвать брожение продукта. Когда продукт наберет нужную кислотность, его охлаждают до 6-8 °C, оставляют и держат в этой температуре 24 часа или более. После всех вышеописанных процедур сливки превращаются в сметану с ее характерным вкусом.

Кстати, в старые времена, до создания сепаратора, сметану делали так:

— ждали, пока молоко скиснет;

— со скисшего молока снимали верхний слой;

— помещали этот слой (сметану) в прохладное место.

Польза сметаны

Белки 2,5-3 грамма Углеводы 3,6 грамма Жиры 10/15/20 грамм Калорийность 150-200 килокалорий

Пищевая ценность сметаны на 100 грамм.

Сметана содержит много необходимых для организма питательных веществ. При этом их содержание в самом продукте не очень большое. Но если у человека нет непереносимости лактозы, сметана будет отличной добавкой в рацион для поддержания здоровой диеты.

Сметана способствует усвоению витаминов

Для качественного усвоения витаминов в желудочно-кишечном тракте человеку необходимы источники различных жиров. Такие жирорастворимые витамины, как A, D, E и K, важны организму, ведь их дефицит связан с развитием диабета, рака и иммунных заболеваний.

Такие витамины есть во фруктах и овощах, но не все из них сами по себе содержат жир. Поэтому употребление их вместе с источником жира, таким как сметана, может улучшить их усвоение нашим телом.

Содержит пробиотики

Пробиотики — это микроорганизмы, которые при употреблении способствуют улучшению пищеварения и работы иммунной системы. Молочнокислые бактерии, которые участвуют в получении сметаны, являются одними из наиболее распространенных пробиотиков в производстве продуктов питания. Поэтому некоторые типы сметаны, например, которые производят в домашних хозяйствах, имеют полезные пробиотические свойства.

Но большая часть продаваемой сметаны пастеризуется для снижения риска пищевых отравлений у населения. Это значит, что любые живые бактерии погибают до того, как доберутся до продукта.

Сметана. Фото roscontrol.ru

Сметана при похудении

Существуют также обезжиренные виды сметаны, которые изготавливаются из обезжиренного молока. Благодаря отсутствию большого процента жира ее употребление снижает количество поступающих в организм килокалорий на 50-60% в сравнении с обычными видами.

Если вы хотите использовать обезжиренную сметану в своей диете, то съедать ее можно в том же количестве, что и похожие молочные продукты, такие как йогурт. А для того чтобы разнообразить вкус продукта, хорошей добавкой станут ягоды или фрукты.

Сметана в спортивной диете

В состав сметаны входит легкоусвояемый белок, а он нужен всем спортсменам для роста мускулов. Поэтому некоторые спортсмены добавляют ее в свой рацион спортивного питания.

Обезжиренный вид сметаны обычно имеет аналогичный профиль питательных веществ, что и классический, но с меньшим количеством килокалорий и почти на 30-40% меньше жира. Поэтому, как и в случае с диетой для похудения, она станет отличной добавкой для рациона как при обычной спортивной диете, так и при поддержании или наборе массы.

Вред сметаны

Содержит много насыщенных жиров

Насыщенные жиры — это преобладающий вид жира в сметане и других молочных продуктах. Фактически около половины килокалорий в классической сметане — это насыщенные жиры.

Высокое содержание в рационе насыщенных жиров приводит к выработке большего количества «плохого» холестерина в организме. При высоких уровнях этого вещества увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишут ученые из Великобритании и США.

Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить количество насыщенных жиров в диете до 5-6% от суточного потребления килокалорий.

Лактоза в составе сметаны

Людям с аллергией на коровье молоко или непереносимость лактозы следует избегать употребления сметаны или обратиться к лечащему врачу для уточнения всех возможностей диеты. Также сметана не подходит тем, кто придерживается веганской или безмолочной диеты.

Как выбрать сметану

Как пишет Роспотребнадзор, не стоит покупать сметану в точках несанкционированной торговли, вдоль дорог или на незарегистрированных рынках. При покупке в супермаркете убедитесь, что соблюдаются все необходимые условия хранения:

— температурный режим (не должна превышать +5-6 °С и ниже 2-3 °С);

— упаковка целая и не имеет вмятин, все описание можно подробно прочитать;

— наименование товара «Сметана» и в состав входят только закваска и сливки;

— срок годности соответствует дате покупки;

— продукт находится в витрине с молочными продуктами и ни с чем иным.

В случае, если температура в холодильной камере превышает +5-6 °С, покупать сметану не стоит, она может вызвать отравление.

Как выбрать сметану. Фото rospotrebnadzor.ru

Как хранить сметану?

После покупки сметану нужно употребить в течение двух-трех дней. Срок годности не может быть больше одного месяца. В закрытом состоянии храните ее в условиях близких к магазинным, а именно при температурах от +2 до + 6 градусов.