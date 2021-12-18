5 рецептов низкокалорийных супов для стройной фигуры.

Суп — это простое и сытное блюдо, от которого не нужно отказываться во время диеты для похудения. Правильно приготовленная в таком виде пища отлично усваивается и не только помогает чувствовать сытость, но и способствует сбросу лишних килограммов.

Суп из спаржи и шпината

Калорийность: 100 ккал на порцию

Этот рецепт от редактора BBC Good Food и шеф-повара, сотрудничающего с Джейми Оливером, — Барни Десмазери. В супе из спаржи содержится огромное множество полезных для организма веществ, таких как:

— витамины A и Е;

— аскорбиновая кислота;

— кальций;

— клетчатка.

Благодаря всем этим микроэлементам блюдо нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а микроэлементы и минералы укрепляют сердце и сосуды. В рецепте Десмарези описывает суп, который готовится около 20 минут, а количество килокалорий — не более 100 на одну порцию.

Суп из спаржи и шпината.

Ингредиенты:

— 25 граммов сливочного масла;

— растительное масло;

— 350 граммов спарж;

— мелко порезанный лук-шалот или белый лук (3 штуки);

— чеснок (2 шт);

— 2 горсти шпината;

— 600-700 миллилитров овощного бульона (по возможности свежий);

— оливковое масло и хлеб (по желанию).

Способ приготовления

Разогрейте сливочное масло в кастрюле до появления пены.

Обжарьте стручки спаржи в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими, после чего уберите их в отдельную емкость.

Положите в кастрюлю лук-шалот, спаржу и зубчики чеснока. Поставьте все на небольшой огонь и держите около 10 минут, пока блюдо не станет мягким.

Шпинат необходимо взбить блендером или в комбайне, после чего перемешать с бульоном и довести до кипения.

Добавьте воды в смесь, чтобы она достигла консистенции супа.

Разлейте блюдо по тарелкам.

Добавьте к каждой порции немного спаржи и чуть полейте оливковым маслом (по желанию).

Луковый суп с горохом

Калорийность: 115 ккал на порцию

Зеленый горошек содержит белок и углеводы, витамины группы В, железо, калий, витамин А, фолиевую кислоту и кальций. Лук-порей, который происходит из того же семейства растений, что и чеснок, содержит в составе полифенолы и антиоксиданты, которые защищают кровеносные сосуды и клетки от окислительного повреждения, а также флавоноиды, которые защищают оболочку кровеносных сосудов от повреждений.

Суп из лука с горохом низкокалорийный и содержит много клетчатки. А полезные вещества в нем помогут вам быстро восстановиться после физической тренировки и при этом соблюдать норму калорий в вашей диете.

Луковый суп с горохом.

Ингредиенты:

— 2 головки лука;

— замороженный, свежий или консервированный горошек (1 стакан);

— столовая ложка оливкового масла;

— стакан воды (200 мл);

— 1/2 чайной ложки соли;

— 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

— 1/4 стакана обезжиренного сыра (например, рикотта)

— 2 столовые ложки тертого сыра;

— чайная ложка сушеного тимьяна;

— 1/4 чайной ложки цедры лимона.

Способ приготовления

В большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой добавить лук-порей и варить около трех минут.

После чего добавить горох и варить еще две минуты.

Снимите с огня и слейте воду через дуршлаг с маленькими отверстиями.

В блендер измельчите лук-порей, горох и все другие ингредиенты до однородной массы.

Добавьте воды, если вам покажется, что суп недостаточно жидкий;

Накройте кастрюлю алюминиевой фольгой и охладите в холодильнике. Перед подачей на стол суп можно разогреть или подать холодным, по вкусу.

Томатный суп

Калорийность: 123 ккал на порцию

Томатный суп — одно из самых популярных и простых в приготовлении блюд. Помидоры содержат почти все витамины группы B, а также PP и K. Грамотно сваренные овощи не теряют из своего состава важные для организма элементы, такие как йод, фтор, кальций, калий, фосфор. Все эти вещества способствуют поддержанию здоровья ЖКТ и способствуют похудению.

В томатном супе всего около 120 килокалорий на 100 граммов, но при этом почти нет сахара и достаточное количество белка, если вы хотите съесть его после легкой тренировки.

Томатный суп.

Ингредиенты:

— 1 килограмм помидоров;

— луковица среднего размера;

— морковь;

— палочка сельдерея;

— 2 столовые ложки оливкового масла;

— четверть чайной ложки сахара;

— лавровый лист;

— овощной бульон (приготовить заранее или использовать бульонные кубики).

Способ приготовления

1. Разрежьте помидоры на четвертинки и вырежьте твердую сердцевину.

Нарежьте лук, сельдерей и морковку небольшими кусками одного размера.

2. Налейте в глубокую сковороду немного оливкового масла, добавьте нарезанные овощи и жарьте на слабом огне до полной готовки около 8-10 минут.

3. С помощью блендера превратите помидоры в пюре и вылейте на сковородку, чтобы овощи стали красными.

4. Добавьте немного сахара, черного перца и лавровый лист, разорванный на несколько частей, и бросьте в сковороду. Перемешайте и закройте сковороду крышкой. Держите на слабом огне в течение 10 минут и перемешивайте.

5. Добавьте содержимое сковороды с овощами в кастрюлю с горячим бульоном, одновременно помешивая. Сбросьте огонь, подождите, пока все не закипит снова, и варите 25 минут.

6. Если вам кажется, что суп недостаточно однородный, перелейте его в блендер и взбейте.

Капустный суп

Калорийность: 100-120 ккал на порцию

Капуста содержит полезные для тела пищевые волокна и витамины А, В6 и С. Помимо этого в ней много калия, магния, белка, марганца, рибофлавина и других веществ. Диета на супе из капусты может избавить от 3-5 кг за пару недель при сопутствующих физических упражнениях и правильном питании. Порция такого блюда содержит около 100-120 килокалорий.

Капустный суп.

Ингредиенты:

— капуста (1 кочан среднего размера);

— 2 небольших головки лука-порея;

— морковь (3-4 штуки);

— томат — 2 штуки;

— укроп или петрушка.

Способ приготовления

Мелко нарежьте капусту, лук, морковь, томаты и зелень.

Вскипятите воду в небольшой кастрюле.

Положите после закипания в воду все ингредиенты для супа.

Держите на среднем огне с закрытой крышкой 16-20 минут, до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте соль, перец.

Для усиления вкуса можно добавить немного лимонного сока.

Морковно-кориандровый суп

Калорийность: 115 ккал на порцию

Это классический крем-суп из британской кухни, который можно есть горячим и холодным. Несмотря на свою низкую калорийность, блюдо очень сытное, легко усваивается организмом и отлично подойдет для вечернего приема пищи. Суп готовится около 25-30 минут и содержит всего 110-115 килокалорий в одной порции. Однак, количество сахара в нем немного больше, чем в других рецептах. Поэтому в случае диабетической диеты выберите другой вариант.

Морковно-кориандровый суп.

Ингредиенты:

— столовая ложка растительного масла;

— лук;

— молотый кориандр — 1 чайная ложка;

— картошка — 1 штука;

— 500 моркови;

— 1.5 литра овощного или куриного бульона (приготовить заранее).

Способ приготовления

Нарежьте луковицу и обжарьте в течение 5 минут в глубокой сковороде на растительном масле.

Добавьте в сковороду чайную ложку молотого кориандра, после чего нарежьте картофель, добавьте в сковороду и тушите 1-2 минуты.

Порежьте всю морковь, вместе с бульоном добавьте в сковороду и доведите до кипения, а затем убавьте огонь.

Если необходимо, перелейте жидкость в кастрюлю, накройте крышкой и варите около 20 минут, пока морковь не станет мягкой.

В блендере или кухонном комбайне взбейте горсть кориандра до однородной массы и добавьте в кастрюлю. Если нужно, посолите или добавьте перец.

Готово! Приятного аппетита!