Что будет с организмом, если резко отказаться от мяса

Врачи и диетологи рекомендуют этого не делать.

Человек по своей природе всеядное существо, то есть ему необходимы как овощи с фруктами, так и мясо. Об этом свидетельствует строение челюсти, кишечника и всей пищеварительной системы. Отказ от мяса в наше время — это не столько индивидуальная непереносимость, сколько веяние моды и этические соображения.

Выделяют три основных формы отказа от мяса:

— веганство — самая радикальная, отказ от всех продуктов животного происхождения (в том числе любой молочки и яиц);

— вегетарианство — отказ от мяса и морепродуктов;

— пескетарианство — отказ от мяса теплокровных (но можно рыбу).

Люди, которые выбирают подобный образ жизни должны четко осознавать, что отказ от мяса влияет на все органы и системы организма. Причем чаще всего — негативным образом.

Пищеварительная система

Врачи считают, что красное мясо является канцерогенным для человека и может вызывать рак кишечника, поджелудочной железы и простаты. Сокращение потребления красного мяса со 100 г в сутки до 25 г понижает вероятность образования рака кишечника на 25%, а полный отказ — на 35%.

При этом есть и отрицательная сторона — при полном отказе от мяса необходимо компенсировать его другими продуктами. Чаще всего это происходит непоследовательно и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) не успевает перестроиться. Это приводит к сбоям в пищеварительной системе, запорам, диарее, вздутию. Врачи рекомендуют выводить мясо из рациона постепенно, компенсируя его другими белками животного происхождения (рыба, яйца).

Сердечно-сосудистая система

Из-за чрезмерного употребления животного жира на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу. Врачи считают, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 13% у людей, которые отказались от мяса в пользу рыбы. И на 20-22% - у вегетарианцев и веганов.

Однако отказ от мяса повышает риск возникновения инсульта на 20%.

Нервная система

Психологи утверждают, что красное мясо является незаменимым источником аминокислоты тирозина, которая влияет на тонус нервной системы (проще говоря — отвечает за хорошее настроение).

Так же в красном мясе содержится незаменимый витамин В12, который связан с формированием нервной системы. Его дефицит чреват онемением конечностей, анемией и постоянной усталостью.

Интересный факт: австралийские диетологи выявили закономерность между потреблением обработанного или необработанного мяса и развитием рассеянного склероза. Так увеличение или уменьшение потребления обработанного мяса (колбасы, ветчины, засоленного или вяленого мяса) никак не влияет на развитие болезни. А увеличение (но не больше, чем 65 г в сутки) потребления необработанного мяса наоборот резко серьезно снижает риск развития болезни.

Репродуктивная система

При отказе от мяса в организм перестают попадать важнейшие элементы: витамины В12 и D, Омега-3, креатин и холестерин. Все это приводит к нарушению гормонального баланса как у мужчин, так и у женщин. Как итог — сложности с зачатием, а в некоторых случаях и полное бесплодие.

Покровная система (кожа/волосы/ногти)

При полном отказе от мяса в первое время состояние кожи и волос улучшается, так как выводятся токсины. Но со временем запускаются обратные процессы. Недостаток важнейшего компонента — кислоты Омега-3 может негативно сказаться на состоянии волос (появление шелушения и перхоти) и кожи (прыщи и сухость).

По мнению диетологов, отказ от мяса должен сопровождаться симметричной заменой — например, вводить в рацион больше рыбы и молочных продуктов.

Физическое состояние

Многие замечают, что при отказе от мяса чувствуют легкость в теле. Но при активных физических нагрузках требуется правильное восстановление, ключевую роль в котором играет белок. Но всасываемость растительного белка медленнее животного. Поэтому спортивные врачи рекомендуют атлетам-вегетарианцам употреблять белок в жидком виде (препарат для спортивного питания). Он усваивается намного быстрее и легче растительного.

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Если суммировать рекомендации всех врачей и диетологов, то выходит, что вегетарианство приносит организму больше вреда, чем пользы. Но если вы все же решили отказаться от мяса, то необходимо учесть несколько простых правил:

— прежде чем резко менять свой рацион, пройдите комплексное обследование и проконсультируйтесь с врачом;

— если планируется беременность, стоит повременить с отказом от мяса — переход на растительную пищу способен навредить развитию плода;

— до 30 лет не стоит кардинально менять систему питания — до этого возраста продолжают формироваться некоторые функции организма;

— регулярно проходить профосмотры и сдавать анализы, при недостатке каких-либо элементов восполнять их с помощью лекарственных средств и БАДов.

Александра Эмм