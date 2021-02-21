Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Объясняем, к чему может привести любовь к колбасе.

Считается, что история колбасы берет свое начало еще со времен Древнего Рима. В условиях жары мясо быстро портилось, для более длительного хранения его мелко рубили, добавляли соль, приправы и набивали им кишки. Затем вялили в тени или на солнце, а позже и над дымом.

Колбаса — один из самых распространённых продуктов в наших холодильниках. Многие начинают утро с бутерброда, берут с собой на работу, перекусывают на ходу, добавляют в различные блюда. Колбаса бывает вареная, копченая и сырокопченая. Также к колбасным изделиям относятся сосиски и сардельки.

Какая колбаса полезна?

Конечно, очень важен способ приготовления. Домашний (или фермерский) вариант с использованием исключительно натуральных продуктов обогащен множеством компонентов, полезных для организма. Колбаса, изготовленная по ГОСТу, в своем составе также должна иметь натурсырье: мясо, специи, субпродукты, сало, — которое помещается в кишки или их заменитель.

Самой полезной считается колбаса, изготовленная из мяса индейки, — она менее жирная, чем красная телятина или свинина, а также безопасна для аллергиков. Натуральная колбаса является источником белка, а субпродукты — витаминов.

Как правильно выбирать колбасу?

К сожалению, большинство производителей редко используют полностью натуральные продукты. Классические примеры — настоящее сало заменяют растительным жиром, мясной белок — соевым, добавляют красители. Все это превращает колбасу в опасный для человека продукт.

При выборе колбасных изделий важно знать, что:

— яркий и насыщенный цвет колбасы свидетельствует о добавлении большого количества нитратов;

— колбаса — скоропортящийся продукт. Длительный срок годности, скорее всего, означает содержание консервантов;

— упаковка должна быть сухая и немного сморщенная. Если же она упругая, это говорит о наличии влаги, которая появляется вследствие добавления большого количества крахмала и сои.

И конечно же, стоит обратить внимание на цену — колбаса, которая производится из натурального мяса, не может стоить дешево.

Пять причин отказаться от колбасы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по степени вреда для здоровья приравняла употребление колбасы и колбасных изделий к алкоголизму и курению. ВОЗ рекомендует снизить потребление колбасы до 50 г в сутки, аргументируя это следующими причинами.

1. Для изготовления продукта используется мясо животных, выращенных в неестественных условиях. Они мало двигаются, мясо становится рыхлым.

2. Питание животных на мясокомбинатах в основном состоит из генно-модифицированной кукурузы, протеина и добавок.

3. В колбасных изделиях содержится большое количество вредного жира — кожу, кости, хвосты и хрящи перемалывают и добавляют в фарш.

4. В большинстве видов колбас сало заменяют вредным пальмовым маслом.

5. Для большей упругости в фарш добавляют крахмал и прочие стабилизаторы.

Ежедневное употребление колбасы (в объемах более 50 г) может привести к страшным последствиям: сахарному диабету, ожирению, ишемии, атеросклерозу, гипертонии и даже раку.

Питайтесь правильно!