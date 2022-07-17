Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект

Рассказываем об особенностях огуречной диеты.

Продолжительность похудения на огурцах

Низкая калорийность огурцов — в день их калораж составляет около 600 ккал — оборачивается тем, что чувство голода возникает чаще и утоляется труднее. Поэтому следует начинать похудение с одного разгрузочного дня, чтобы понять, подойдет ли вам полная диета данного типа. Ведь после недельной «голодовки» существует больший риск пищевого срыва, а значит, недельное ограничение питания может оказаться напрасным.

Разновидности огуречной диеты

Огуречная строгая монодиета

Такой тип диеты формально подразумевает употребление не только огурцов — исключительно свежих, но и оливкового масла, лимонного сока и различной зелени. Соль использовать запрещено. допускается потреблять от 1,5 до 3 кг в день, при этом количество «подходов» не регулируется. Есть огурцы следует просто так или готовить из них салат, приправленный лимонным соком либо оливковым маслом. Можно пить воду и зеленый чай, при остром чувстве голода — однопроцентный кефир. Рекомендуется принимать витамины, поскольку питание огурцами резко ограничивает количество необходимых организму веществ.

Огурцы. Фото Global Look Press

Щадящая огуречная диета

Этот вариант предполагает использование огурцов в качестве основного ингредиента, при этом в рацион можно включать овсяную крупу, кисломолочную продукцию, овощи, вареные яйца, цельнозерновой хлеб и фрукты (в ограниченных количествах). Огурцы можно есть свежими, тушить, отваривать. Соль по-прежнему под запретом, причем в любых количествах. Поэтому нельзя ни солить еду, ни есть соленые или маринованные огурцы.

Количество огурцов, потребляемых за день, составляет 1,5-2 кг. Приемов пищи должно быть от 4 до 6 в день.

Придерживаться такого типа диеты не рекомендуется дольше недели, так как низкокалорийный рацион с уменьшенным количеством белков и жиров и почти полным отсутствием углеводов может привести к проблемам со здоровьем.

Меню огуречной диеты

При планировании меню щадящей диеты следует учитывать, что количество калорий не должно превышать 1500 в сутки.

Меню на день из приведенных ниже продуктов можно использовать также для облегченной формы разгрузочного дня.

Понедельник:

Утро — огурцы, кефир.

День — овсянка на воде, салат из огурцов.

Перекус — яблоко или сырая морковь.

Вечер — вареное яйцо и огурцы.

Вторник:

Утро — салат из огурцов и хлебец.

День — рагу из овощей.

Перекус — салат из огурцов.

Вечер — огурцы и кефир.

Среда:

Утро — вареное яйцо, огурец.

День — куриное филе, салат из огурцов.

Перекус — яблоко.

Вечер — салат из огурцов, хлебец.

Огурцы. Фото Global Look Press

Четверг:

Утро — салат из огурцов, кефир.

День — рыба, салат из огурцов.

Перекус — огурец.

Вечер — рагу из овощей.

Пятница:

Утро — вареное яйцо, огурец.

День — гречка на воде, салат из огурцов.

Перекус — яблоко.

Вечер — салат из огурцов, кефир.

Суббота:

Утро — салат из огурцов, хлебец.

День — куриное мясо, салат из огурцов.

Перекус — яблоко или сырая морковь.

Вечер — салат из огурцов.

Воскресенье:

Утро — салат из огурцов, кефир.

День — рыба, салат из огурцов.

Перекус — овсянка на воде.

Вечер — хлебец, огурец.

Овощной салат. Фото Global Look Press

Противопоказания для огуречной диеты

Для проведения одного разгрузочного дня противопоказаний практически нет, как полагают врачи.

Перед тем как сесть на огуречную диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом, если есть следующие заболевания:

проблемы с ЖКТ;

проблемы с почками;

депрессия/подавленное состояние;

большие физические или психоэмоциональные нагрузки.

Если во время диеты ухудшилось самочувствие, появилось головокружение или начались проблемы с желудком, диету следует незамедлительно прекратить.

Эффект огуречной диеты

Разгрузочный день, если сравнивать общий эффект, оказывается более результативным, чем полнонедельная диета.

Выдержав разгрузочный день, можно сбросить до 3,5 кг. Средний результат — минус 1,5-2 кг.

Недельная диета может помочь скинуть до 10 кг, но эффект не будет длительным, поскольку достигается только за счет снижения суточного калоража.