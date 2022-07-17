Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
Продолжительность похудения на огурцах
Низкая калорийность огурцов — в день их калораж составляет около 600 ккал — оборачивается тем, что чувство голода возникает чаще и утоляется труднее. Поэтому следует начинать похудение с одного разгрузочного дня, чтобы понять, подойдет ли вам полная диета данного типа. Ведь после недельной «голодовки» существует больший риск пищевого срыва, а значит, недельное ограничение питания может оказаться напрасным.
Разновидности огуречной диеты
Огуречная строгая монодиета
Такой тип диеты формально подразумевает употребление не только огурцов — исключительно свежих, но и оливкового масла, лимонного сока и различной зелени. Соль использовать запрещено. допускается потреблять от 1,5 до 3 кг в день, при этом количество «подходов» не регулируется. Есть огурцы следует просто так или готовить из них салат, приправленный лимонным соком либо оливковым маслом. Можно пить воду и зеленый чай, при остром чувстве голода — однопроцентный кефир. Рекомендуется принимать витамины, поскольку питание огурцами резко ограничивает количество необходимых организму веществ.
Щадящая огуречная диета
Этот вариант предполагает использование огурцов в качестве основного ингредиента, при этом в рацион можно включать овсяную крупу, кисломолочную продукцию, овощи, вареные яйца, цельнозерновой хлеб и фрукты (в ограниченных количествах). Огурцы можно есть свежими, тушить, отваривать. Соль по-прежнему под запретом, причем в любых количествах. Поэтому нельзя ни солить еду, ни есть соленые или маринованные огурцы.
Количество огурцов, потребляемых за день, составляет 1,5-2 кг. Приемов пищи должно быть от 4 до 6 в день.
Придерживаться такого типа диеты не рекомендуется дольше недели, так как низкокалорийный рацион с уменьшенным количеством белков и жиров и почти полным отсутствием углеводов может привести к проблемам со здоровьем.
Меню огуречной диеты
При планировании меню щадящей диеты следует учитывать, что количество калорий не должно превышать 1500 в сутки.
Меню на день из приведенных ниже продуктов можно использовать также для облегченной формы разгрузочного дня.
Понедельник:
Утро — огурцы, кефир.
День — овсянка на воде, салат из огурцов.
Перекус — яблоко или сырая морковь.
Вечер — вареное яйцо и огурцы.
Вторник:
Утро — салат из огурцов и хлебец.
День — рагу из овощей.
Перекус — салат из огурцов.
Вечер — огурцы и кефир.
Среда:
Утро — вареное яйцо, огурец.
День — куриное филе, салат из огурцов.
Перекус — яблоко.
Вечер — салат из огурцов, хлебец.
Четверг:
Утро — салат из огурцов, кефир.
День — рыба, салат из огурцов.
Перекус — огурец.
Вечер — рагу из овощей.
Пятница:
Утро — вареное яйцо, огурец.
День — гречка на воде, салат из огурцов.
Перекус — яблоко.
Вечер — салат из огурцов, кефир.
Суббота:
Утро — салат из огурцов, хлебец.
День — куриное мясо, салат из огурцов.
Перекус — яблоко или сырая морковь.
Вечер — салат из огурцов.
Воскресенье:
Утро — салат из огурцов, кефир.
День — рыба, салат из огурцов.
Перекус — овсянка на воде.
Вечер — хлебец, огурец.
Противопоказания для огуречной диеты
Для проведения одного разгрузочного дня противопоказаний практически нет, как полагают врачи.
Перед тем как сесть на огуречную диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом, если есть следующие заболевания:
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проблемы с ЖКТ;
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проблемы с почками;
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депрессия/подавленное состояние;
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большие физические или психоэмоциональные нагрузки.
Если во время диеты ухудшилось самочувствие, появилось головокружение или начались проблемы с желудком, диету следует незамедлительно прекратить.
Эффект огуречной диеты
Разгрузочный день, если сравнивать общий эффект, оказывается более результативным, чем полнонедельная диета.
Выдержав разгрузочный день, можно сбросить до 3,5 кг. Средний результат — минус 1,5-2 кг.
Недельная диета может помочь скинуть до 10 кг, но эффект не будет длительным, поскольку достигается только за счет снижения суточного калоража.