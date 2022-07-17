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Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект

Мария Сальникова
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Огурцы.
Фото Global Look Press
Огурцы.
Фото Global Look Press
Огурцы.
Фото Global Look Press
Овощной салат.
Фото Global Look Press
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Рассказываем об особенностях огуречной диеты.
Огурцы почти на 90% состоят из воды, поэтому обладают минимальной калорийностью. Оставшийся объем огурца составляет легко усваиваемая клетчатка. В жару, когда организм не тратит энергию на обогрев тела, можно попробовать устроить огуречный разгрузочный день или даже сесть на монодиету.

Продолжительность похудения на огурцах

Низкая калорийность огурцов — в день их калораж составляет около 600 ккал — оборачивается тем, что чувство голода возникает чаще и утоляется труднее. Поэтому следует начинать похудение с одного разгрузочного дня, чтобы понять, подойдет ли вам полная диета данного типа. Ведь после недельной «голодовки» существует больший риск пищевого срыва, а значит, недельное ограничение питания может оказаться напрасным.

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Разновидности огуречной диеты

Огуречная строгая монодиета

Такой тип диеты формально подразумевает употребление не только огурцов — исключительно свежих, но и оливкового масла, лимонного сока и различной зелени. Соль использовать запрещено. допускается потреблять от 1,5 до 3 кг в день, при этом количество «подходов» не регулируется. Есть огурцы следует просто так или готовить из них салат, приправленный лимонным соком либо оливковым маслом. Можно пить воду и зеленый чай, при остром чувстве голода — однопроцентный кефир. Рекомендуется принимать витамины, поскольку питание огурцами резко ограничивает количество необходимых организму веществ.

Огурцы. Фото Global Look Press
Огурцы.
Фото Global Look Press

Щадящая огуречная диета

Этот вариант предполагает использование огурцов в качестве основного ингредиента, при этом в рацион можно включать овсяную крупу, кисломолочную продукцию, овощи, вареные яйца, цельнозерновой хлеб и фрукты (в ограниченных количествах). Огурцы можно есть свежими, тушить, отваривать. Соль по-прежнему под запретом, причем в любых количествах. Поэтому нельзя ни солить еду, ни есть соленые или маринованные огурцы.

Количество огурцов, потребляемых за день, составляет 1,5-2 кг. Приемов пищи должно быть от 4 до 6 в день.

Придерживаться такого типа диеты не рекомендуется дольше недели, так как низкокалорийный рацион с уменьшенным количеством белков и жиров и почти полным отсутствием углеводов может привести к проблемам со здоровьем.

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Меню огуречной диеты

При планировании меню щадящей диеты следует учитывать, что количество калорий не должно превышать 1500 в сутки.

Меню на день из приведенных ниже продуктов можно использовать также для облегченной формы разгрузочного дня.

Понедельник:

Утро — огурцы, кефир.

День — овсянка на воде, салат из огурцов.

Перекус — яблоко или сырая морковь.

Вечер — вареное яйцо и огурцы.

Вторник:

Утро — салат из огурцов и хлебец.

День — рагу из овощей.

Перекус — салат из огурцов.

Вечер — огурцы и кефир.

Среда:

Утро — вареное яйцо, огурец.

День — куриное филе, салат из огурцов.

Перекус — яблоко.

Вечер — салат из огурцов, хлебец.

Огурцы. Фото Global Look Press
Огурцы.
Фото Global Look Press

Четверг:

Утро — салат из огурцов, кефир.

День — рыба, салат из огурцов.

Перекус — огурец.

Вечер — рагу из овощей.

Пятница:

Утро — вареное яйцо, огурец.

День — гречка на воде, салат из огурцов.

Перекус — яблоко.

Вечер — салат из огурцов, кефир.

Суббота:

Утро — салат из огурцов, хлебец.

День — куриное мясо, салат из огурцов.

Перекус — яблоко или сырая морковь.

Вечер — салат из огурцов.

Воскресенье:

Утро — салат из огурцов, кефир.

День — рыба, салат из огурцов.

Перекус — овсянка на воде.

Вечер — хлебец, огурец.

Овощной салат. Фото Global Look Press
Овощной салат.
Фото Global Look Press

Противопоказания для огуречной диеты

Для проведения одного разгрузочного дня противопоказаний практически нет, как полагают врачи.

Перед тем как сесть на огуречную диету, рекомендуется проконсультироваться с врачом, если есть следующие заболевания:

  • проблемы с ЖКТ;

  • проблемы с почками;

  • депрессия/подавленное состояние;

  • большие физические или психоэмоциональные нагрузки.

Если во время диеты ухудшилось самочувствие, появилось головокружение или начались проблемы с желудком, диету следует незамедлительно прекратить.

Эффект огуречной диеты

Разгрузочный день, если сравнивать общий эффект, оказывается более результативным, чем полнонедельная диета.

Выдержав разгрузочный день, можно сбросить до 3,5 кг. Средний результат — минус 1,5-2 кг.

Недельная диета может помочь скинуть до 10 кг, но эффект не будет длительным, поскольку достигается только за счет снижения суточного калоража.

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