Как часто можно есть редис? Вред и польза

Редис — очень популярный овощ, который культивируют во многих странах мира. Это одно из растений, которые выращивали на Международной космической станции для изучения генетических особенностей полученных в невесомости овощей. А на Земле весной и летом на прилавках появляется большое количество этого сезонного овоща, из которого можно приготовить много разных блюд. Но из-за каких полезных свойств редис стал так популярен и распространен?

Полезные свойства редиса

Полезные вещества

Редис в небольшом количестве содержит:

· фолиевую кислоту;

· рибофлавин;

· витамин В6;

· медь;

· марганец;

· магний.

Также в плодах содержатся детоксифицирующие вещества, такие как: индолы, флавоноиды, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. В небольшом количестве есть кальций.

Пищевая ценность редиса (на 100 граммов) и процент от рекомендуемой суточной потребности (РСП):

Калорийность 20 ккал 1.3% от РСП Белки 1.2 г 1.3% от РСП Жиры 0.1 г 0.15% от РСП Углеводы 3.4 г 2.43% от РСП Пищевые волокна 1.6 г 8% от РСП Вода 93 г 3.42% от РСП

Витамин С

Редис — это отличный источник витамина С. Всего в 100 граммах этого овоща может содержаться от 14 до 25 миллиграммов аскорбиновой кислоты, а это от 15 до 40 процентов дневной нормы. Витамин С — это антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами в организме и предотвращает повреждение клеток, вызванное старением и нездоровым образом жизни. Аскорбиновая кислота из редиса помогает восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды и ткани, а также сохраняет крепкими зубы и кости.

Также редис можно включать в свою диету для похудения, так как в 100 граммах продукта содержится всего около 0.1 грамма жиров.

Полезные свойства редиса. Фото Dreamstime

Противораковые свойства

Употребление в пищу овощей семейства капустных, в том числе и таких как редис, может помочь предотвратить рак. Исследования Института Лайнуса Полинга показывают, что редис и редька содержат вещества, которые при смешивании с водой расщепляются на изотиоцианаты. Эти органические соединения помогают очистить организм от канцерогенов и предотвратить развитие раковых опухолей.

Другое научное исследование показывает, что в корне редиса содержатся определенные типы изотиоцианатов, вызывающих гибель некоторых типов раковых клеток. Эти данные не говорят о том, что редис может лечить раковые заболевания, однако в определенных условиях благодаря этим веществам появляется надежда, что раковые клетки могут расти не так быстро.

Способствует активной работе желудочно-кишечного тракта

В редисе содержится клетчатка, которая способствует здоровой активности кишечника. Также высокое содержание клетчатки облегчает прохождение пищи по ЖКТ и тем самым поддерживает чистоту и функционирование системы. Редис является естественным мочегонным средством, очищает мочевыделительную систему, почки и снимает воспаление. Кроме того, редис снабжает кровь свежим кислородом.

Некоторые исследования показывают, что сок редьки способствует предотвращению язвы желудка путем защиты ткани желудка и укрепления слизистой оболочки. Слизистая оболочка служит барьером для человеческого организма и помогает защитить желудок и кишечник от вредных микроорганизмов и токсинов, которые могут вызвать язвы и воспаления.

Поддерживает здоровье сердца

Редис содержит антоцианин — один из видов флавоноидов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианин необходим для циркулирования метаболитов. Благодаря этому процессу сердце меньше подвержено окислительному стрессу. Противовоспалительные свойства редиса уменьшают вероятность развития заболеваний периферических артерий и сердечной недостаточности.

Противогрибковые свойства

Редис — природное противогрибковое средство. Научная работа, опубликованная в журнале Molecular Biology, показывает, что белок RsAFP2, который есть в плодах редиса, может вызывать гибель клеток Candida albicans. Это диплоидный грибок, который встречается у людей. Когда он разрастается, то может вызывать дрожжевые инфекции у женщин, в том числе молочницу и инвазивный кандидоз.

Свойства и витамины редиса. Фото Еда+

Вред редиса

Как и любой другой овощ, редис полезен только в определённых количествах. Не стоит съедать больше 200-300 граммов в день. Для некоторых будет полезно съедать по одному-два небольших плода в сутки. Но и такие порции рекомендуется потреблять только в том случае, если у человека нет противопоказаний к потреблению этого продукта. Как правило, его можно есть, но не переусердствуйте, если у вас проблемы с щитовидной железой.

· исследования 2006 года показывают, что чрезмерное и постоянное употребление редиса увеличивает вес и размер щитовидной железы и снижает вырабатываемый ей уровень гормонов;

· если у вас есть камни в желчном пузыре — а редис может увеличить выработку желчи, — не ешьте его без разрешения вашего лечащего врача;

· при употреблении редиса натощак он может вызывать вздутие живота;

· редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни.

Если у человека возникнет какая-либо аллергическая реакция или сыпь после того, как он съел редис, нужно немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Кроме того, его употребление в больших количествах может вызвать раздражение пищеварительного тракта, особенно у тех, у кого есть камни в желчном пузыре.

Как выбрать редис?

Пик сезона редиса приходится на весну, но в магазинах и на рынке его легко купить круглый год. Выбирая свежий редис, ищите твердые, гладкие, ярко окрашенные корни со свежими листьями. Если видите на поверхности черные пятна — это значит, что покупать такие плоды не надо: скорее всего, уже начался процесс гниения. Рекомендуется покупать не голый плод, желательно, чтобы была зеленая ботва. Если ботва зеленая и сочная — редиска свежая. Не покупайте мягкие плоды — это сигнал того, что редис перезрелый.

После покупки храните плоды отдельно от других фруктов и овощей. Так редис может пролежать в холодильнике несколько недель. Его можно также сначала заморозить и порезать. Размороженный редис лучше всего подходит для готовых блюд, чем для салатов или других свежих продуктов.