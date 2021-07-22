Как часто можно есть редис? Вред и польза
Полезные свойства редиса
Полезные вещества
Редис в небольшом количестве содержит:
· фолиевую кислоту;
· рибофлавин;
· витамин В6;
· медь;
· марганец;
· магний.
Также в плодах содержатся детоксифицирующие вещества, такие как: индолы, флавоноиды, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. В небольшом количестве есть кальций.
Пищевая ценность редиса (на 100 граммов) и процент от рекомендуемой суточной потребности (РСП):
|
Калорийность
|
20 ккал
|
1.3% от РСП
|
Белки
|
1.2 г
|
1.3% от РСП
|
Жиры
|
0.1 г
|
0.15% от РСП
|
Углеводы
|
3.4 г
|
2.43% от РСП
|
Пищевые волокна
|
1.6 г
|
8% от РСП
|
Вода
|
93 г
|
3.42% от РСП
Витамин С
Редис — это отличный источник витамина С. Всего в 100 граммах этого овоща может содержаться от 14 до 25 миллиграммов аскорбиновой кислоты, а это от 15 до 40 процентов дневной нормы. Витамин С — это антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами в организме и предотвращает повреждение клеток, вызванное старением и нездоровым образом жизни. Аскорбиновая кислота из редиса помогает восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды и ткани, а также сохраняет крепкими зубы и кости.
Также редис можно включать в свою диету для похудения, так как в 100 граммах продукта содержится всего около 0.1 грамма жиров.
Противораковые свойства
Употребление в пищу овощей семейства капустных, в том числе и таких как редис, может помочь предотвратить рак. Исследования Института Лайнуса Полинга показывают, что редис и редька содержат вещества, которые при смешивании с водой расщепляются на изотиоцианаты. Эти органические соединения помогают очистить организм от канцерогенов и предотвратить развитие раковых опухолей.
Другое научное исследование показывает, что в корне редиса содержатся определенные типы изотиоцианатов, вызывающих гибель некоторых типов раковых клеток. Эти данные не говорят о том, что редис может лечить раковые заболевания, однако в определенных условиях благодаря этим веществам появляется надежда, что раковые клетки могут расти не так быстро.
Способствует активной работе желудочно-кишечного тракта
В редисе содержится клетчатка, которая способствует здоровой активности кишечника. Также высокое содержание клетчатки облегчает прохождение пищи по ЖКТ и тем самым поддерживает чистоту и функционирование системы. Редис является естественным мочегонным средством, очищает мочевыделительную систему, почки и снимает воспаление. Кроме того, редис снабжает кровь свежим кислородом.
Некоторые исследования показывают, что сок редьки способствует предотвращению язвы желудка путем защиты ткани желудка и укрепления слизистой оболочки. Слизистая оболочка служит барьером для человеческого организма и помогает защитить желудок и кишечник от вредных микроорганизмов и токсинов, которые могут вызвать язвы и воспаления.
Поддерживает здоровье сердца
Редис содержит антоцианин — один из видов флавоноидов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианин необходим для циркулирования метаболитов. Благодаря этому процессу сердце меньше подвержено окислительному стрессу. Противовоспалительные свойства редиса уменьшают вероятность развития заболеваний периферических артерий и сердечной недостаточности.
Противогрибковые свойства
Редис — природное противогрибковое средство. Научная работа, опубликованная в журнале Molecular Biology, показывает, что белок RsAFP2, который есть в плодах редиса, может вызывать гибель клеток Candida albicans. Это диплоидный грибок, который встречается у людей. Когда он разрастается, то может вызывать дрожжевые инфекции у женщин, в том числе молочницу и инвазивный кандидоз.
Вред редиса
Как и любой другой овощ, редис полезен только в определённых количествах. Не стоит съедать больше 200-300 граммов в день. Для некоторых будет полезно съедать по одному-два небольших плода в сутки. Но и такие порции рекомендуется потреблять только в том случае, если у человека нет противопоказаний к потреблению этого продукта. Как правило, его можно есть, но не переусердствуйте, если у вас проблемы с щитовидной железой.
· исследования 2006 года показывают, что чрезмерное и постоянное употребление редиса увеличивает вес и размер щитовидной железы и снижает вырабатываемый ей уровень гормонов;
· если у вас есть камни в желчном пузыре — а редис может увеличить выработку желчи, — не ешьте его без разрешения вашего лечащего врача;
· при употреблении редиса натощак он может вызывать вздутие живота;
· редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни.
Если у человека возникнет какая-либо аллергическая реакция или сыпь после того, как он съел редис, нужно немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Кроме того, его употребление в больших количествах может вызвать раздражение пищеварительного тракта, особенно у тех, у кого есть камни в желчном пузыре.
Как выбрать редис?
Пик сезона редиса приходится на весну, но в магазинах и на рынке его легко купить круглый год. Выбирая свежий редис, ищите твердые, гладкие, ярко окрашенные корни со свежими листьями. Если видите на поверхности черные пятна — это значит, что покупать такие плоды не надо: скорее всего, уже начался процесс гниения. Рекомендуется покупать не голый плод, желательно, чтобы была зеленая ботва. Если ботва зеленая и сочная — редиска свежая. Не покупайте мягкие плоды — это сигнал того, что редис перезрелый.
После покупки храните плоды отдельно от других фруктов и овощей. Так редис может пролежать в холодильнике несколько недель. Его можно также сначала заморозить и порезать. Размороженный редис лучше всего подходит для готовых блюд, чем для салатов или других свежих продуктов.
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