Черная смородина: польза и вред для организма человека

Расскажем о воздействии черной смородины на здоровье.

История черной смородины

Черная смородина в диком виде произрастала еще в Древней Греции. В России существует несколько версий происхождения этого названия. По одной из них, слово «смородина» — преобразованный вариант от «смородит», обозначающий сильный запах. По другой — название появилось от слова «самородок». Это связано с тем, что кустарник рос в неподходящих для этого на первый взгляд местах, там, где его специально не высаживали. Ягоды были маленького размера. Позднее селекционерами были выведены сорта с крупными плодами. Черная смородина — это кустарник, высота которого составляет около полутора метров. Растение многолетнее, начинает плодоносить с середины лета. Ягоды смородины — черного цвета и размером около одного сантиметра.

Состав черной смородины

По данным Роспотребнадзора, в 100 г черной смородины содержится 44 ккал.

белки — 1 г;

жиры — 0,4 г;

углеводы — 7,3 г.

Польза черной смородины для организма человека

Черная смородина.

Ягоды черной смородины обладают рядом положительных качеств, оказывающих благотворное влияние на организм человека.

1. Черная смородина богата витамином С, необходимым для противостояния организма вирусным заболеваниям. Продукт содержит аскорбиновую кислоту, способствует активизации иммунных сил организма. Витамин С ускоряет процесс регенерации тканей, оказывает влияние на синтез ряда гормонов. Помимо этого, данный витамин принимает участие в синтезе коллагена, необходимого для роста клеток.

2. Употребление ягод смородины опосредованно влияет на улучшение микроциркуляции в области органов зрения.

3. Плоды черной смородины содержат железо, необходимое организму для предотвращения анемии. Железо участвует в выработке гемоглобина. Низкий уровень данного показателя свидетельствует о дефиците элемента. Состояние сопровождается такими симптомами, как ощущение слабости, частые головокружения и головные боли, нарушение сна, выпадение волос.

4. Употребление черной смородины способствует укреплению стенок сосудов и предотвращению заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы. Кумарин разжижает кровь, препятствуя образованию тромбов. Витамин Р повышает эластичность сосудов, защищая их от ломкости и предупреждая развитие атеросклероза.

5. Проантоцианидины, содержащиеся в плодах смородины, показаны к употреблению людям, страдающим заболеваниями органов мочевыделительной системы.

6. Пектин, находящийся в ягодах, благотворно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Также пектин способствует выведению из организма токсинов и ионов тяжелых металлов, таких как кобальт, свинец, ртуть и стронций. В связи с этим смородина показана к употреблению при отравлениях и интоксикации организма.

7. Витамин Е помогает в сохранении красоты и молодости кожи, способствует восстановлению клеточных мембран.

8. Роспотребнадзор рекомендует употреблять черную смородину, богатую витамином А, который играет важную роль в формировании иммунитета и поддержании здоровья органов зрения.

9. Витамины группы В способствуют нормализации работы нервной системы и улучшению памяти.

10. Калий, содержащийся в черной смородине, помогает избежать шелушения кожи, мышечной слабости и повышенной утомляемости. Следствием нехватки элемента бывают долго заживающие раны от мелких и незначительных повреждений, иммунная система ослабляется, становится восприимчивой к вирусным и инфекционным заболеваниям. Недостаток элемента часто выявляется в результате нарушения основ правильного питания. Причиной нехватки также может послужить прием мочегонных препаратов и слабительных средств, а также кишечные заболевания, которые сопровождаются рвотой и диареей.

11. Ягоды черной смородины содержат кальций, который принимает участие в реализации множества процессов, происходящих в организме. Значительная часть элемента находится в костной ткани. Нехватка минерала приводит к серьезным заболеваниям. Ломкость волос и ногтей, хрупкость костей — это только первые признаки дефицита. Частые переломы могут свидетельствовать о развитии остеопороза. Данное заболевание требует медицинского лечения. Немаловажную роль кальций выполняет в детском организме. Дефицит этого элемента у детей может привести к нарушению осанки, заболеваниям зубов, ухудшению зрения.

12. По своим терапевтическим свойствам листья черной смородины не уступают ее плодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами. Смородиновые листья обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством. Чай из молодых листьев черной смородины помогает снять тревожность и психоэмоциональное напряжение.

Вред черной смородины для организма человека

Употребление ягоды запрещено людям, имеющим ряд заболеваний:

гепатит — воспалительное заболевание печени;

гепатоз — невоспалительное заболевание печени, сопровождающееся нарушением обменных процессов;

низкая свертываемость крови;

заболевания органов ЖКТ;

аллергическая реакция.

В ягодах содержится кислота, способная вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника. Это может привести к нежелательным последствиям при таких заболеваниях, как гастрит, панкреатит, и язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта. По этим же причинам не рекомендуется употреблять плоды черной смородины на голодный желудок даже при отсутствии противопоказаний.

Черная смородина.

Хранение черной смородины

Свежие ягоды черной смородины можно хранить в холодильнике несколько дней. Предварительно их мыть нет необходимости, так плоды начнут быстро портиться. Напротив, если собранные или приобретенные ягоды влажные, их следует просушить прежде, чем поместить в холодильник. В морозильной камере черная смородина хранится несколько месяцев. Следует отметить, что полезные свойства ягод при заморозке сохраняются.

Применение черной смородины в кулинарии

Богатую витаминами и полезными для организма веществами черную смородину используют в кулинарии для приготовления различных блюд.

Молочный коктейль с черной смородиной

Ингредиенты:

молоко — 500 мл.;

сливочное мороженое — 100 г;

черная смородина — 100 г.

Способ приготовления:

1. Черную смородину вымыть под проточной водой, удалив веточки.

2. Измельчить ягоды в блендере, добавить молоко и мороженое.

Торт с черной смородиной

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сахар — 50 г;

яйцо куриное — 4 шт.;

сливочное масло — 100 г;

творог — 300 г;

сметана — 100 г;

черная смородина — 200 г.

Способ приготовления:

1. Муку необходимо просеять, затем перетереть со сливочным маслом в крошку. К смеси добавить сахар и одно яйцо, замесить тесто, которое нужно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

2. Для начинки взбейте в блендере творог, сметану и три яйца. Добавьте сахар по вкусу.

3. Тесто необходимо раскатать и выложить в форму, застеленную пергаментом.

4. Залить все творожной массой, сверху выложить предварительно вымытые и высушенные ягоды черной смородины. Запекать в разогретой духовке при 180 градусах 45-50 минут.

Компот

Ингредиенты:

черная смородина — 100 г;

вишня — 50 г;

малина — 50 г;

вода — 3 л;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Ягоды предварительно вымыть под проточной водой.

2. Вскипятить воду.

3. Добавить ягоды и сахар.

4. Варить на медленном огне 15-20 минут.

5. Подавать в охлажденном виде.