Вредно ли пить минеральную воду каждый день? Что говорят врачи

Организм человека больше, чем на половину состоит из воды — она источник жизни, красоты и долголетия. В сутки здоровому человеку рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды (не считая других жидкостей). Но не вся бутилированная вода подходит для ежедневного приема. Существует два типа — минеральная и газированная. И между ними большая разница. Минеральная — это вода, в составе которой растворенные микроэлементы, соли и некоторые биологически активные компоненты. Газированная вода — прохладительный напиток из обычной или минеральной воды, полученный путем добавления углекислого газа.

Минеральная вода делится на:

— столовую (минимальная минерализация — менее 1 г на дм3 — и может употребляться ежедневно);

— лечебно-столовую (минерализация более 1 г на дм3 — рекомендована для здоровых людей, но с периодичностью приема);

— лечебную (показатели минерализации свыше 10 г на дм3-назначается врачом и не подходит для ежедневного приема).

Польза минеральной воды: улучшает обмен веществ, иммунитет, умственную работу, состояние кожи/волос/ногтей, выводит токсины, нормализует работу пищеварительной системы и способствует похудению, укрепляет нервную систему, оказывает омолаживающее действие, регулирует кислотно-щелочной баланс и помогает бороться с кашлем и бронхитом.

Но есть и противопоказания. Акушеры-гинекологи рекомендуют беременным отказаться от употребления минеральной воды, или же свести к минимуму. Из-за сульфатов, которые входят в ее состав, ухудшается всасываемость кальция, что может негативно повлиять на развитие плода.

Гастроэнтерологи считают, что не стоит употреблять минеральную воду в холодном виде — попадая в теплые стенки желудка, она способна спровоцировать формирование язвы. Также при сочетании с алкоголем минеральная вода вызывает расстройство желудка.

И вообще нельзя злоупотреблять минеральной водой. Это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.

На прилавках сейчас значительная часть минеральной воды представлена в газированном виде. Это сделано для того, чтобы продлить срок хранения, путем добавления углекислого газа. Его наличие в воде стимулирует работу секреции желудка, что приводит к повышению кислотности, и как следствие — вздутию, болям в области живота, появлению язв и гастритов. Так же углекислый газ в воде негативно влияет на состояние кожи. Газированную воду можно пить в небольших количествах, но она полностью противопоказана людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы избавиться от лишних газов, рекомендуется потрясти бутылку, открыть и дать постоять 10-15 минут. Затем можно будет пить безопасную воду.