Врач рассказала о пользе редьки для мужского и женского здоровья

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала о пользе редьки для организма. По ее словам, это лечебный овощ, который обладает антибактериальными свойствами.

«Редька — это прекрасный продукт для женщин, которые нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов. Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты. Редьку можно добавлять в салаты, заправленные оливковым маслом и соком лимона. Также она является прекрасной закуской к мясным блюдам», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

При этом нутрициолог отметила, что не рекомендуется употреблять редьку людям с заболеваниями ЖКТ, почек и при подагре. Также противопоказан этот овощ беременным женщинам.