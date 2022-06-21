Как выбрать персики? Советы эксперта

Шеф-повар рассказал, на что обратить внимание при покупке.

Скоро начнется сезон персиков. С июля на рынках, в магазинах и супермаркетах будет представлен большой ассортимент данного фрукта. Шеф-повар и победитель телешоу «МастерШеф» Евгений Грибеник дал советы, как выбрать натуральные, вкусные, а главное, полезные персики.

Персик — диетический продукт, его энергетическая ценность равна 46 ккал (на 100 г), и он имеет большое содержание влаги (около 89%). В нем много пектина и клетчатки, за счет которой сахар в крови поднимается нерезко. Поэтому отлично подойдет в качестве десерта для тех, кто худеет и следит за фигурой.

Также данный фрукт богат витаминами и микроэлементами. В его составе — витамин А, С, РР, К, Н, Е, бета-каротин, группы В, магний, калий, кальций, железо, фосфор, цинк, йод, алюминий, медь, натрий и фтор. В нем содержится маленькое количество кислот, поэтому он рекомендован практически всем людям, даже с заболеваниями ЖКТ (вне острой фазы).

Где покупать персики?

Роспотребнадзор рекомендует совершать покупки только в стационарных организациях торговли или специализированных торговых точках. Советуют отказаться покупать их с земли, в неустановленных, необорудованных местах (особенно вдоль трасс). Торговая точка должна иметь навес, стеллажи и вывеску. А сам продавец — с опрятным видом и имеющий спецодежду. По требованию он должен быть готов предоставить документы, гарантирующие качество и безопасность фруктов.

Персики на дереве. Фото Global Look Press

Фрукты в торговых точках должны быть реализованы на развес или расфасованы в открытые ящики. А вот от упаковки в пищевой пленке или в полиэтиленовых пакетах лучше всего отказаться, потому что персикам необходим кислород.

Как выбрать персики?

Эксперт делится важными факторами, на которые стоит обратить внимание, чтобы купить качественный продукт.

Внешний вид

Плоды с идеально круглой формой не являются признаком качества. Шеф-повар говорит, что неправильной формы и асимметричный персик намного вкуснее. При покупке посмотрите на кожуру: она должна быть «пушистой». Персики не должны иметь пятна, морщинки, повреждения и признаки гниения. В противном случае они имеют маленький срок хранения и обладают менее выраженными вкусовыми качествами.

Косточки

Попросите продавца разрезать плод пополам и обратите внимание на косточку. Если она сморщенная или сломанная, это знак того, что фрукты подвергались химической обработке. Многие поставщики прибегают к таким хитростям, чтобы сохранить свежесть во время долгой транспортировки. Такие плоды необходимо перед употреблением замачивать на один час в холодной воде.

Цвет

Персики бывают разных сортов. «Желтые» имеют насыщенно-желтую мякоть и красноватую кожицу с золотым отливом. Эти персики имеют насыщенный аромат. «Белые» же имеют белую мякоть с розовыми прожилками. Такой сорт более сладкий.

Также посмотрите на соединение плода с веточкой. При светло-желтом оттенке вы купите недозрелый фрукт. Цвет здесь должен быть ярким и желтым.

Откажитесь от фруктов, которые имеют фиолетовые прожилки на кожице, — такие плоды обрабатывались химикатами. Зеленые пятна говорят о незавершенном созревании, а темные — о гниении.

Запах

Запах у персиков отвечает и за вкус. Ароматный плод будет иметь и сладкий вкус, а вот если запаха вовсе нет, то и вкуса у него не будет, такой персик, как правило, будет незрелым. Есть сорта с сильным ароматом, есть с менее выразительным.

Спелый и сладкий фрукт будет иметь насыщенный и душистый аромат. Такой запах будет ощущаться даже без надреза фрукта. Натуральный персик обладает сильным запахом с нотками меда.

На ощупь

Спелый плод будет слегка пружинить при нажатии пальцами. Твердость — признак недозрелого персика. Структура должна быть упругой, что-то среднее между мягкостью и твердостью.

После того как вы потрогали персики, на руках не должны оставаться следы пыли, загрязнений или липких пятен.

Наличие пчел

Пчелы отлично реагируют на запах данного фрукта. Если у прилавка вьются летающие насекомые, это означает, что персики натуральные и спелые.

Персики «мальчик» и «девочка».

«Девочка» и «мальчик»

Также вкус персиков зависит и от «пола». «Персики-мальчики» — те, у которых на конце плода имеется выпуклость, а «персики-девочки» в этом месте имеют ямку. Как правило, фрукты «женского пола» мягкие и кислые, когда другие, наоборот, сочные и сладкие.

Как мыть и хранить персики?

Как и любые фрукты и овощи, персики тоже перед употреблением необходимо мыть со щеткой и хозяйственным мылом (необязательно). За счет особенной волосянистой кожуры могут скапливаться бактерии и грибки, опасные для здоровья человека. Просто промыть под проточной водой недостаточно. Нужно замочить персики в прохладной воде на пять минут, затем тщательно вытереть. После чего уже сполоснуть хорошо под проточной водой с использованием щетки.

Хранить персики необходимо в сухом виде, мыть заранее не нужно, только перед употреблением. Оставьте фрукты в бумажном пакете и положите в холодильник, температура в котором должна быть около пяти градусов. Держать персики можно только несколько дней.