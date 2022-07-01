Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару

Разрешенный список продуктов в зной.

В жаркую погоду работа пищеварения затормаживается. Из-за атмосферного тепла, воздействующего на человека, организм много энергии тратит на поддержание необходимой температуры. В результате снижается кровоснабжение ЖКТ и замедляются обменные процессы. Так увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому в такую погоду не хочется много есть. Расскажем, что нужно употреблять в жару, чтобы облегчить работу организма.

Когда температура на термометре показывает больше 25 °С, увеличивается жажда — так работает защитное поведение. Среднестатистический человек на 60% состоит из воды, важной поправкой является то, что эта вода соленая — из-за натрия и калия. В жару организм охлаждается за счет обильного потоотделения, происходит испарение с поверхности кожи воды, солей и микроэлементов.

Как определить, что у вас начинается обезвоживание? Отмечайте чувство жажды и частоту мочеиспускания. Редкое темное мочеиспускание является признаком того, что вы мало пьете. Жидкость с полезными микроэлементами поступает в организм не только с водой, но и с продуктами. Употребляя необходимую в жаркую погоду еду, вы помогаете своему организму справляться с нагрузкой и облегчаете работу сердца и сосудов.

Зелень

Зелень (петрушка, кинза, руккола, шпинат, листья салата и другие) — полезный продукт для употребления в жару, ведь в ее составе около 90% воды, важно, что данная жидкость состоит из нужных организму солей и фолиевой кислоты. Добавляйте свежую зелень в большом количестве в блюда, салаты, заправки, соусы. Так вы улучшите вкус и пищевую ценность.

Зелень особенно полезна в жаркую погоду. Фото Global Look Press

Мята

Эфирное масло в составе мяты очень полезно в зной, несмотря на то что в ней не так много жидкости. Главное свойство мяты — охлаждение, которое способствует снижению температуры органов ЖКТ изнутри. Листочки мяты — популярная добавка к такому прохладительному напитку, как лимонад, и не зря. Особенно к лимонаду из огурца. Природный ментол дарит мозгу ощущение прохлады. А вторичный спирт способен стимулировать рецепторы кожи и слизистой. Напиток с листочками мяты помогает утолить жажду лучше, чем питьевая вода комнатной температуры.

Огурцы

Этот продукт на 90% состоит из воды, а также кальция, витамина С и солей. Огурец отлично утоляет жажду и способен быстро охладить организм. Ведь данный овощ является антиоксидантом. Его можно употреблять либо в свежем виде в качестве добавки к салатам, к горячему, а также как лимонад на основе воды с лимоном и огурцом. Важно отметить, что есть их можно только без соли. В противном случае соль будет задерживать жидкость, как итог — сильная отечность.

Спаржа является низкокалорийным продуктом. Фото Global Look Press

Спаржа

Спаржа — низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки. Спаржа имеет в составе углеводы, каротин, калий, лизин, аминокислоты, фосфор, тиамин, рибофлавин, аспарагин, кумарин, сапонин, витамины группы В, С, РР. И главное, что в составе много воды. Поэтому она является популярным ингредиентом для очищающей диеты. Данный продукт обеспечит необходимую разгрузку организму в жаркую погоду. Лучше употреблять его в степени «аль денте», для этого ее нужно готовить буквально несколько минут. Из нее готовят супы, салаты или полноценное блюда в тушеном и вареном виде.

Кабачки

Лучше отдать предпочтение молодым кабачкам. В состав их мякоти входят такие элементы, как белки, углеводы, каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, С, А, пектин, магний, кальций, железо и много воды. Именно в знойную погоду этот богатый состав помогает быстрому усвоению. Кабачки помогают выводить из организма токсины. Также обладают свойством быстро насыщать организм, что важно в жару. Вариантов для приготовления кабачков множество — от пюре до запеченных ломтиков.