Нутрициолог назвала веганский продукт, который приводит к набору веса

В разговоре с «СЭ» нутрициолог Ната Гончар заявила, что хумус способен привести к набору лишнего веса.

По ее словам, в продукте содержится не только большое количество растительного белка и насыщенных жиров, но и много углеводов и калорий. На 100 г пасты приходится от 130 до 380 ккал. Поэтому эксперт не рекомендует увлекаться хумусом.

«Обилие жиров и углеводов не поможет сбросить лишние килограммы, а лишь ускорит процесс набора веса», — заключила специалист.