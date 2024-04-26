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Нутрициолог назвала веганский продукт, который приводит к набору веса
Питание и еда

Сегодня, 12:30

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Нутрициолог назвала веганский продукт, который приводит к набору веса

Мария Маковей
Автор
Веганская пища.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» нутрициолог Ната Гончар заявила, что хумус способен привести к набору лишнего веса.

По ее словам, в продукте содержится не только большое количество растительного белка и насыщенных жиров, но и много углеводов и калорий. На 100 г пасты приходится от 130 до 380 ккал. Поэтому эксперт не рекомендует увлекаться хумусом.

«Обилие жиров и углеводов не поможет сбросить лишние килограммы, а лишь ускорит процесс набора веса», — заключила специалист.

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Польза и вред
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