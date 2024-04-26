Нутрициолог назвала веганский продукт, который приводит к набору веса
В разговоре с «СЭ» нутрициолог Ната Гончар заявила, что хумус способен привести к набору лишнего веса.
По ее словам, в продукте содержится не только большое количество растительного белка и насыщенных жиров, но и много углеводов и калорий. На 100 г пасты приходится от 130 до 380 ккал. Поэтому эксперт не рекомендует увлекаться хумусом.
«Обилие жиров и углеводов не поможет сбросить лишние килограммы, а лишь ускорит процесс набора веса», — заключила специалист.
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