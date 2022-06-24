Как выбрать виноград. Советы эксперта

Директор Ягодного союза России рассказала, на что обратить внимание при покупке винограда.

Виноград популярен и летом и зимой не только в нашей стране, но и во всем мире. Ведь эта ягода богата питательными веществами и антиоксидантами. Полезными являются не только сами плоды, но и косточки. Генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий дала советы, как выбрать из большого ассортимента вкусный и свежий виноград вне зависимости от времени года.

Виноград — ягода, которая в составе имеет фруктозу и глюкозу, эти сахара, попадая в кровь, способны быстро наделить силой и работоспособностью организм человека. В ягоде также есть ряд витаминов и микроэлементов: С, А, В6, железо, фосфор, калий, магний и селен.

Виноград в России представлен в магазинах и на рынке круглый год. Летом его импортируют из Турции, Молдавии, Узбекистана, Индии. Зимой — из ЮАР и Латинской Америки, а в восточные регионы нашей страны завозят из Китая. Только 10% отечественного винограда — из Краснодарского края, Дагестана и Кабардино-Балкарии — попадает на прилавки, остальной урожай идет на производство вина.

Сорта винограда

Виноград имеет много сортов, как правило, их разделяют по цвету.

· Красный виноград: «ред глоб», «флэйм», «рали», «тауни», «сладкие сердца», «сладкий праздник», «кримсон», «джойбеллс», «крисси», «салют Джека», «элисон».

· Белый виноград: «прайм», «доуфин», «шугарон», «свит глоб», «томсон», «ригал», «сандэнс», «шелковая сладость», «шугар-крисп».

· Черный виноград: «свит саррендер», «мелоди», «осенний королевский», «свит сапфир», «свит джой», «дэн бен ханна», «альфонс лаваль», «ля рошель», «барлинка».

Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание перед покупкой винограда.

Как хранится

Вкусный виноград из Южной Африки можно найти в России и зимой. За качество будет также отвечать упаковка, к которой есть ряд требований:

· Коробка из картона.

· Виноград должен быть расфасован по гроздьям, каждая из которых упакована в целлофановый пакет или пластиковый блистер, но с отверстиями.

· Между пакетами с гроздьями должна быть проложена еще и целлюлозная бумага.

Виноград. Фото Global Look Press

Данные требования помогут замедлить процесс гниения.

Также коробки должны храниться при температуре, которую укажет производитель. Это будет зависеть от того, подвергалась ли ягода обработке воском или химикатами.

Если на прилавке только виноград россыпью, без веточек, значит, они были сухие и подгнившие и продавцы отобрали остатки ягод, которые имеют презентабельный вид, и выставили на продажу, хотя товар является испорченным.

Внешний вид

Роспотребнадзор пишет, что ветка у свежих гроздей будет зеленого цвета. А также имеет ровную правильную форму в зависимости от сорта, либо овальную, либо круглую. Веточки виноградной грозди должны быть гибкими. Их твердость и сухость свидетельствуют о том, что и сама ягода спустя пару дней будет испорчена. Сама ягода — без вмятин, трещин, следов гнили и других повреждений.

А вот от опавших с грозди ягод стоит отказаться. Во-первых, они быстро портятся. Во-вторых, через место крепления к ветке внутрь ягоды могут попасть опасные для человека микроорганизмы.

Цвет

Допускается, чтобы цвет каждой ягоды соответствовал на 90%. Считается разрешенным зеленый оттенок у места крепления ягоды к ветке.

Многих покупателей может смутить легкий белый налет. Роскачество заявляет, что это не является химической обработкой, это природный воск, который используют в качестве защитного слоя. Такой виноград не только можно, но и нужно покупать, ведь это означает, что продукт не был подвержен частому перекладыванию и был сорван не так давно.

Также не стоит пугаться маленьких черных или коричневых точек на ягодах, это означает, что она будет спелой, когда бурые пятна говорят об обратном.

Виноград. Фото Global Look Press

На ощупь

Ягоды должны быть плотными и упругими. Есть одно правило, которое поможет выбрать вкусный виноград: необходимо гроздь встряхнуть, если отпадет пара ягод, то плоды хорошие. А вот если больше — значит, уже несвежие.

Вкус

Если вы решили попробовать ягоду на вкус, то помните, что отрывать лучше с нижней части кисти, так как верхние созревают быстрее. Также о вкусной ягоде вам подскажут пчелы и осы, они будут кружиться над вкусным и спелым виноградом.

Как хранить виноград

Виноград относится к тем ягодам, которые быстро портятся. Самые долгие сорта — «ред глоб» и «кардинал». Остальные имеют срок хранения не более недели.

Мыть виноград необходимо только перед употреблением, иначе он быстро испортится.

Роспотребнадзор дает советы о том, как правильно хранить виноград. Купленные гроздья достаньте из пакета и выложите в открытую чашу, чтобы они просохли, так как в магазинах они в основном имеют влажность из-за конденсата в пластиковых пакетах. Затем просмотрите ветки и удалите гнилые ягоды. После уже можно отправить в холодильник, переместив их в бумажный пакет, который не нужно закрывать.