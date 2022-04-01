Калий: причины и симптомы дефицита и его роль в организме

Врач скорой помощи и педиатр Елена Титаренко назвала пользу калия для организма и симптомы его нехватки.

Норма калия

Все микроэлементы важны для нормальной и полноценной работы организма. Их избыток или недостаток способен стать причиной недомогания и различных заболеваний. Но наиболее выделяется среди них калий. Если его мало или много, появляется ряд негативных последствий.

Необходимо наблюдать за изменением содержания калия в организме. Его норма в крови:

грудные дети — от 4,1 до 5,3 ммоль/л;

дети до 14 лет — от 3,4 до 4,7 ммоль/л;

взрослые — от 3,5 до 5 ммоль/л.

Роль калия в организме

От уровня содержания микроэлемента зависят жизненно важные процессы:

регулирует работу сердца;

помогает убрать негативные последствия употребления в пищу большого количества соленых продуктов;

снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний;

помогает поддерживать щелочную среду в организме;

увеличивает плотность костной ткани;

поддерживает работу почек и надпочечников;

снижает показатели давления;

снижает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта;

способствует укреплению мышц;

улучшает метаболизм клеток;

нормализует обмен веществ;

снижает вероятность возникновения аллергических реакций;

способствует уменьшению отеков;

регулирует водный баланс.

Симптомы при недостатке калия

В случае обнаружения ряда характерных признаков следует обратиться за консультацией к врачу. Замедление в лечении может привести к значительному дефициту калия и ухудшению состояния.

Нарушение работы ЖКТ:

тошнота;

рвота;

гастрит;

небольшие язвы;

спазмы;

вздутие живота;

запоры.

Нарушение работы сосудов:

спазм кровеносных сосудов;

повышение давления;

аритмия.

Изменение работы ССС:

изменение пульса;

головокружение;

обмороки.

Нарушение мышечной функции:

мышечная слабость;

повышенная утомляемость;

судороги;

спазмы.

Нарушение работы нервной системы:

раздражительность;

перепады настроения.

Кожа, эпидермис:

кожа шелушится, становится сухой;

мелкие порезы и раны медленно заживают, оставляя шрамы.

Состояние организма при снижении или повышении уровня калия

Если уровень калия в организме выходит за рамки нормы, то возможно развитие специфических состояний.

Уровень калия ниже 2,5 ммоль/л считается опасным для жизни и может привести к гипокалиемии. В случае когда его содержание превышает верхний порог — 5.2 ммоль/л, возникает гиперкалиемия.

Проявления низкого или высокого уровня калия на ранних стадиях обычно слабо выражены. Это усложняет выявление отклонения от нормы. Для того чтобы диагностировать эти состояния, требуется консультация врача и лабораторные исследования крови.

Калий. myfamilydoctor.ru

Если из продуктов калий не усваивается по какой-либо причине, то врачом может быть назначена медикаментозная терапия. При этом важно отметить, что чрезмерное потребление этого микроэлемента в составе препаратов также способно нанести вред здоровью.

Причины недостатка калия в организме

Недостаток элемента часто выявляется в результате нарушения основ правильного питания.

Причиной нехватки также может послужить прием мочегонных препаратов и слабительных средств.

«Калий выводится из организма при диарее и рвоте, из-за которых возникает обезвоживание. Иногда человек испытывает сильно выраженную слабость и даже не может удержать кружку с водой в руках. Иммунная система ослабляется, становится восприимчивой к вирусным и инфекционным заболеваниям», — поясняет специалист.

Как избежать дефицита калия

Люди, страдающие от нехватки данного элемента, подвержены появлению проблем со здоровьем.

Для того чтобы избежать дефицита калия в организме, необходимо соблюдать сбалансированный рацион питания. Следует уменьшить потребление или вовсе отказаться от полуфабрикатов, жирной, копченой и жареной еды, перекусов на бегу. Необходимо добавить в свое меню продукты, богатые калием.

Не стоит заниматься самолечением, если вы заподозрили у себя недостаток микроэлемента. Обратитесь за помощью к врачу.

Продукты, богатые калием

Калий не вырабатывается в организме человека. Получать микроэлемент нужно из продуктов. При небольшом дефиците повысить его уровень можно с помощью изменения рациона питания.

Продукты, богатые калием. Фото Global Look Press

1. Зелень

Много витаминов и минералов, таких как калий, цинк, магний, содержится в зелени. Укроп и петрушка укрепляют иммунитет и предотвращают возникновение разного рода заболеваний. Также большое содержание клетчатки в них положительно влияет на работу кишечника. Шпинат обладает полезными свойствами, способствуя мобилизации иммунных сил организма.

Благодаря низкому гликемическому индексу его можно употреблять тем, кто страдает диабетом. Кинза обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Антисептические свойства растения предотвращают кожные заболевания.

2. Помидоры

Большое количество калия находится в помидорах. Они оказывают положительное воздействие на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Также благотворно влияет на здоровье томатный сок. Его можно употреблять в натуральном виде, без каких-либо добавок, и в сочетании с другими овощами или зеленью. Клетчатка, содержащаяся в помидорах, регулирует уровень холестерина. Калий нормализует работу сердца. Томат обладает минимальной калорийностью, поэтому его часто включают в диетическое меню. Но стоит быть аккуратными с его употреблением тем, у кого повышена кислотность и есть заболевания ЖКТ. Также необходимо отметить, что помидоры являются сильным аллергеном из-за яркого цвета.

3. Фасоль

Бобовые способствуют обогащению организма калием, железом и клетчаткой. Особенно их количество в рационе рекомендуют увеличить тем, кто не ест мясо. Следует быть внимательными к приготовлению фасоли. Во время варки большинство полезных витаминов и микроэлементов остается в бульоне. Поэтому его тоже можно использовать в пищу. Растительный белок, который есть в бобовых, полезен для здоровья. Его содержание в фасоли такое же, как и в мясе. При этом фасоль достаточно быстро переваривается и усваивается.

4. Сухофрукты

Они являются источником необходимого для здоровья микроэлемента. Много его находится в финиках, изюме, персиках, черносливе и клюкве. Курага — лидер по содержанию калия. Ее часто рекомендуют врачи людям, у которых недостаток этого элемента. У тех, кто регулярно употребляет ее в пищу, меньше вероятность закупоривания сосудов. Изюм эффективно восстанавливает силы организма после перенесенных заболеваний. Эффективен во время простуды. Также он помогает справиться с обезвоживанием при отравлении.

Сухофрукты незаменимы для кожи, они делают ее упругой, а волосы — сильными и здоровыми.

5. Молочные продукты

Йогурт, кефир, ряженка содержат калий и много других микроэлементов. Они насыщены полезными бактериями, которые необходимы для микрофлоры кишечника. Молочные продукты необходимы для здоровья зубов, суставов и костей. Больше всего калия находится в сухом молоке, а вот в сыре и твороге он есть в небольшом количестве. С повышением жирности сметаны или сливок снижается концентрация минерала.

6. Рыба и морепродукты

Рыба богата витаминами и минералами, которые являются необходимыми для нормального функционирования организма. Красная рыба содержит жирные аминокислоты. Омега-3 предотвращает развитие атеросклероза, способствует улучшению мозговой деятельности.

7. Тыква

Обладает большим количеством калия и рядом витаминов. Ее часто включают в лечебную диету. В тыкве содержится мало калорий. Из нее можно приготовить большое разнообразие блюд. Также тыква оказывает влияние на выработку коллагена, столь необходимого для поддержания красоты и здоровья кожи.

8. Авокадо

Один из самых полезных фруктов, с большим содержанием калия, фосфора, железа, магния. Авокадо оказывает положительное воздействие на состояние кожи и волос. При этом тем, кто имеет заболевания печени в фазе обострения, стоит ограничить употребление авокадо или вовсе исключить. Связано это с высоким содержанием жиров в его плодах. Из авокадо можно приготовить салаты, закуски, супы и просто есть в свежем виде.

9. Картофель

В нем содержится много калия, витамина В6, клетчатки и железа. Полезно для организма несколько раз в неделю добавлять картофель в свое меню. Больше всего витаминов и микроэлементов сохранится в корнеплоде при правильной термической обработке. Для этого лучше его запекать в кожуре или варить в мундире.

10. Свекла

Положительным воздействием на организм обладает не только корнеплод, но и его ботва. Зеленые листья тоже можно использовать в пищу. Характерной особенностью этого корнеплода является способность сохранять свою пользу после термической обработки. А в кулинарии ее используют еще и в качестве натурального красителя.

11. Бананы

В бананах достаточно большое содержание микроэлемента. Чтобы восполнить суточную норму, взрослому человеку требуется съесть около четырех бананов. Поэтому рекомендуется употреблять в пищу разнообразные продукты, в которых также находится калий. В отличие от многих фруктов и овощей, бананы можно добавлять в свой рацион людям, имеющим заболевания органов ЖКТ.

12. Апельсиновый сок

Свежевыжатый напиток обладает рядом полезных веществ, в том числе и богат калием. Сок лучше пить сразу после приготовления или в течение 15-20 минут — так он сохранит все витамины.

Используйте трубочку, чтобы не навредить кислотой эмали зубов. Старайтесь не пить сок натощак — также по причине высокой концентрации кислоты, которая способна раздражать стенки желудка.

13. Яйца

В белке калия содержится больше, чем в желтке. Одно яйцо составляет примерно 7% от дневной нормы микроэлемента. Полезны как куриные, так и перепелиные яйца. Из них можно готовить яичницу по утрам, добавлять в салаты и выпечку. Яйца — незаменимый продукт, отказаться от которого следует лишь по причине проявления аллергических реакций. Яйца укрепляют защитные функции организма, являются ценным источником калия и витамина D.

14. Орехи и семена

Высокая концентрация минерала в фисташках, тыквенных семенах, арахисе, кедровых орешках и семечках подсолнечника. Также грецкие орехи и фундук богаты калием. Эти источники необходимого компонента хорошо подойдут для полезного перекуса в сочетании с сухофруктами или ягодами.

15. Морковь

Корнеплод сохраняет свои полезные свойства как в свежем виде, так и в сушеном или замороженном. Морковь может быть ингредиентом основных блюд, салатов, закусок и даже десертов.

Продукты, богатые калием. Фото Global Look Press

При длительной термической обработке калий разрушается. Для получения максимальной концентрации его в продуктах необходимо сократить время их приготовления. После варки овощей большая часть микроэлементов остается в бульоне. Поэтому их лучше запекать или употреблять в сыром виде.

Усвояемость калия

Калий поступает в организм с продуктами питания и всасывается в кишечнике. Выводится он с мочой. Избыточное количество калия, полученное с пищей, выводится из организма таким же образом. Он не задерживается и не накапливается. Поэтому употребление продуктов, богатых калием, не может привести к гиперкалиемии. Препятствием для нормального усвоения элемента может быть чрезмерное употребление кофе, сахара и алкоголя.

Что вызывает избыток калия

Превысить нормальную концентрацию калия в организме при помощи продуктов невозможно.

Гиперкалиемия может возникнуть только вследствие серьезных нарушений. Почечная недостаточность, травмы, ожоги, диабет приведут к завышенным показателям элемента.

Также этому состоянию способствует прием лекарственных препаратов. Калийсберегающие мочегонные и некоторые антибиотики могут увеличить содержание микроэлемента в крови.

Для полноценного функционирования всех систем организма необходим баланс полезных элементов. Дефицит или избыток одних может повлиять на работу других.

Если вы планируете принимать какие-либо биологически активные добавки, обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом.