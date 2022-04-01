Калий: причины и симптомы дефицита и его роль в организме
Норма калия
Все микроэлементы важны для нормальной и полноценной работы организма. Их избыток или недостаток способен стать причиной недомогания и различных заболеваний. Но наиболее выделяется среди них калий. Если его мало или много, появляется ряд негативных последствий.
Необходимо наблюдать за изменением содержания калия в организме. Его норма в крови:
-
грудные дети — от 4,1 до 5,3 ммоль/л;
-
дети до 14 лет — от 3,4 до 4,7 ммоль/л;
-
взрослые — от 3,5 до 5 ммоль/л.
Роль калия в организме
От уровня содержания микроэлемента зависят жизненно важные процессы:
-
регулирует работу сердца;
-
помогает убрать негативные последствия употребления в пищу большого количества соленых продуктов;
-
снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний;
-
помогает поддерживать щелочную среду в организме;
-
увеличивает плотность костной ткани;
-
поддерживает работу почек и надпочечников;
-
снижает показатели давления;
-
снижает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта;
-
способствует укреплению мышц;
-
улучшает метаболизм клеток;
-
нормализует обмен веществ;
-
снижает вероятность возникновения аллергических реакций;
-
способствует уменьшению отеков;
- регулирует водный баланс.
Симптомы при недостатке калия
В случае обнаружения ряда характерных признаков следует обратиться за консультацией к врачу. Замедление в лечении может привести к значительному дефициту калия и ухудшению состояния.
Нарушение работы ЖКТ:
-
тошнота;
-
рвота;
-
гастрит;
-
небольшие язвы;
-
спазмы;
-
вздутие живота;
-
запоры.
Нарушение работы сосудов:
-
спазм кровеносных сосудов;
-
повышение давления;
-
аритмия.
Изменение работы ССС:
-
изменение пульса;
-
головокружение;
-
обмороки.
Нарушение мышечной функции:
-
мышечная слабость;
-
повышенная утомляемость;
-
судороги;
-
спазмы.
Нарушение работы нервной системы:
-
раздражительность;
-
перепады настроения.
Кожа, эпидермис:
-
кожа шелушится, становится сухой;
-
мелкие порезы и раны медленно заживают, оставляя шрамы.
Состояние организма при снижении или повышении уровня калия
Если уровень калия в организме выходит за рамки нормы, то возможно развитие специфических состояний.
-
Уровень калия ниже 2,5 ммоль/л считается опасным для жизни и может привести к гипокалиемии.
-
В случае когда его содержание превышает верхний порог — 5.2 ммоль/л, возникает гиперкалиемия.
Проявления низкого или высокого уровня калия на ранних стадиях обычно слабо выражены. Это усложняет выявление отклонения от нормы. Для того чтобы диагностировать эти состояния, требуется консультация врача и лабораторные исследования крови.
Если из продуктов калий не усваивается по какой-либо причине, то врачом может быть назначена медикаментозная терапия. При этом важно отметить, что чрезмерное потребление этого микроэлемента в составе препаратов также способно нанести вред здоровью.
Причины недостатка калия в организме
Недостаток элемента часто выявляется в результате нарушения основ правильного питания.
Причиной нехватки также может послужить прием мочегонных препаратов и слабительных средств.
«Калий выводится из организма при диарее и рвоте, из-за которых возникает обезвоживание. Иногда человек испытывает сильно выраженную слабость и даже не может удержать кружку с водой в руках. Иммунная система ослабляется, становится восприимчивой к вирусным и инфекционным заболеваниям», — поясняет специалист.
Как избежать дефицита калия
Люди, страдающие от нехватки данного элемента, подвержены появлению проблем со здоровьем.
Для того чтобы избежать дефицита калия в организме, необходимо соблюдать сбалансированный рацион питания. Следует уменьшить потребление или вовсе отказаться от полуфабрикатов, жирной, копченой и жареной еды, перекусов на бегу. Необходимо добавить в свое меню продукты, богатые калием.
Не стоит заниматься самолечением, если вы заподозрили у себя недостаток микроэлемента. Обратитесь за помощью к врачу.
Продукты, богатые калием
Калий не вырабатывается в организме человека. Получать микроэлемент нужно из продуктов. При небольшом дефиците повысить его уровень можно с помощью изменения рациона питания.
1. Зелень
Много витаминов и минералов, таких как калий, цинк, магний, содержится в зелени. Укроп и петрушка укрепляют иммунитет и предотвращают возникновение разного рода заболеваний. Также большое содержание клетчатки в них положительно влияет на работу кишечника. Шпинат обладает полезными свойствами, способствуя мобилизации иммунных сил организма.
Благодаря низкому гликемическому индексу его можно употреблять тем, кто страдает диабетом. Кинза обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Антисептические свойства растения предотвращают кожные заболевания.
2. Помидоры
Большое количество калия находится в помидорах. Они оказывают положительное воздействие на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Также благотворно влияет на здоровье томатный сок. Его можно употреблять в натуральном виде, без каких-либо добавок, и в сочетании с другими овощами или зеленью. Клетчатка, содержащаяся в помидорах, регулирует уровень холестерина. Калий нормализует работу сердца. Томат обладает минимальной калорийностью, поэтому его часто включают в диетическое меню. Но стоит быть аккуратными с его употреблением тем, у кого повышена кислотность и есть заболевания ЖКТ. Также необходимо отметить, что помидоры являются сильным аллергеном из-за яркого цвета.
3. Фасоль
Бобовые способствуют обогащению организма калием, железом и клетчаткой. Особенно их количество в рационе рекомендуют увеличить тем, кто не ест мясо. Следует быть внимательными к приготовлению фасоли. Во время варки большинство полезных витаминов и микроэлементов остается в бульоне. Поэтому его тоже можно использовать в пищу. Растительный белок, который есть в бобовых, полезен для здоровья. Его содержание в фасоли такое же, как и в мясе. При этом фасоль достаточно быстро переваривается и усваивается.
4. Сухофрукты
Они являются источником необходимого для здоровья микроэлемента. Много его находится в финиках, изюме, персиках, черносливе и клюкве. Курага — лидер по содержанию калия. Ее часто рекомендуют врачи людям, у которых недостаток этого элемента. У тех, кто регулярно употребляет ее в пищу, меньше вероятность закупоривания сосудов. Изюм эффективно восстанавливает силы организма после перенесенных заболеваний. Эффективен во время простуды. Также он помогает справиться с обезвоживанием при отравлении.
Сухофрукты незаменимы для кожи, они делают ее упругой, а волосы — сильными и здоровыми.
5. Молочные продукты
Йогурт, кефир, ряженка содержат калий и много других микроэлементов. Они насыщены полезными бактериями, которые необходимы для микрофлоры кишечника. Молочные продукты необходимы для здоровья зубов, суставов и костей. Больше всего калия находится в сухом молоке, а вот в сыре и твороге он есть в небольшом количестве. С повышением жирности сметаны или сливок снижается концентрация минерала.
6. Рыба и морепродукты
Рыба богата витаминами и минералами, которые являются необходимыми для нормального функционирования организма. Красная рыба содержит жирные аминокислоты. Омега-3 предотвращает развитие атеросклероза, способствует улучшению мозговой деятельности.
7. Тыква
Обладает большим количеством калия и рядом витаминов. Ее часто включают в лечебную диету. В тыкве содержится мало калорий. Из нее можно приготовить большое разнообразие блюд. Также тыква оказывает влияние на выработку коллагена, столь необходимого для поддержания красоты и здоровья кожи.
8. Авокадо
Один из самых полезных фруктов, с большим содержанием калия, фосфора, железа, магния. Авокадо оказывает положительное воздействие на состояние кожи и волос. При этом тем, кто имеет заболевания печени в фазе обострения, стоит ограничить употребление авокадо или вовсе исключить. Связано это с высоким содержанием жиров в его плодах. Из авокадо можно приготовить салаты, закуски, супы и просто есть в свежем виде.
9. Картофель
В нем содержится много калия, витамина В6, клетчатки и железа. Полезно для организма несколько раз в неделю добавлять картофель в свое меню. Больше всего витаминов и микроэлементов сохранится в корнеплоде при правильной термической обработке. Для этого лучше его запекать в кожуре или варить в мундире.
10. Свекла
Положительным воздействием на организм обладает не только корнеплод, но и его ботва. Зеленые листья тоже можно использовать в пищу. Характерной особенностью этого корнеплода является способность сохранять свою пользу после термической обработки. А в кулинарии ее используют еще и в качестве натурального красителя.
11. Бананы
В бананах достаточно большое содержание микроэлемента. Чтобы восполнить суточную норму, взрослому человеку требуется съесть около четырех бананов. Поэтому рекомендуется употреблять в пищу разнообразные продукты, в которых также находится калий. В отличие от многих фруктов и овощей, бананы можно добавлять в свой рацион людям, имеющим заболевания органов ЖКТ.
12. Апельсиновый сок
Свежевыжатый напиток обладает рядом полезных веществ, в том числе и богат калием. Сок лучше пить сразу после приготовления или в течение 15-20 минут — так он сохранит все витамины.
Используйте трубочку, чтобы не навредить кислотой эмали зубов. Старайтесь не пить сок натощак — также по причине высокой концентрации кислоты, которая способна раздражать стенки желудка.
13. Яйца
В белке калия содержится больше, чем в желтке. Одно яйцо составляет примерно 7% от дневной нормы микроэлемента. Полезны как куриные, так и перепелиные яйца. Из них можно готовить яичницу по утрам, добавлять в салаты и выпечку. Яйца — незаменимый продукт, отказаться от которого следует лишь по причине проявления аллергических реакций. Яйца укрепляют защитные функции организма, являются ценным источником калия и витамина D.
14. Орехи и семена
Высокая концентрация минерала в фисташках, тыквенных семенах, арахисе, кедровых орешках и семечках подсолнечника. Также грецкие орехи и фундук богаты калием. Эти источники необходимого компонента хорошо подойдут для полезного перекуса в сочетании с сухофруктами или ягодами.
15. Морковь
Корнеплод сохраняет свои полезные свойства как в свежем виде, так и в сушеном или замороженном. Морковь может быть ингредиентом основных блюд, салатов, закусок и даже десертов.
При длительной термической обработке калий разрушается. Для получения максимальной концентрации его в продуктах необходимо сократить время их приготовления. После варки овощей большая часть микроэлементов остается в бульоне. Поэтому их лучше запекать или употреблять в сыром виде.
Усвояемость калия
Калий поступает в организм с продуктами питания и всасывается в кишечнике. Выводится он с мочой. Избыточное количество калия, полученное с пищей, выводится из организма таким же образом. Он не задерживается и не накапливается. Поэтому употребление продуктов, богатых калием, не может привести к гиперкалиемии. Препятствием для нормального усвоения элемента может быть чрезмерное употребление кофе, сахара и алкоголя.
Что вызывает избыток калия
Превысить нормальную концентрацию калия в организме при помощи продуктов невозможно.
Гиперкалиемия может возникнуть только вследствие серьезных нарушений. Почечная недостаточность, травмы, ожоги, диабет приведут к завышенным показателям элемента.
Также этому состоянию способствует прием лекарственных препаратов. Калийсберегающие мочегонные и некоторые антибиотики могут увеличить содержание микроэлемента в крови.
Для полноценного функционирования всех систем организма необходим баланс полезных элементов. Дефицит или избыток одних может повлиять на работу других.
Если вы планируете принимать какие-либо биологически активные добавки, обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом.