В Великобритании готовятся к смерти Карла III

Британское правительство активно пересматривает и обновляет план «Менайский мост», подготовленный на случай смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило издание Daily Beast.

«С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак», — говорится в статье со ссылкой на источник, близкий к Букингемскому дворцу.

Отмечается, что план «Менайский мост» — не первый в истории план, который разработали на случай смерти монарха Великобритании. Например, в случае с гибелью королевы Елизаветы II была организована операция «Лондонский мост».