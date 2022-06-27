Инжир: польза и вред для организма человека

Расскажем о влиянии инжира на здоровье человека.

История инжира

У данного растения, которое выращивается более 5 тысяч лет, существует несколько названий: инжир, фиговое дерево, тутовый фикус, смоковница, винная ягода. В Древней Греции считали, что инжир — символ любви и плодородия. В Древнем Риме полагали, что плоды этого растения являются дарами бога виноделия. Согласно библейским преданиям, Адам и Ева скрывали свою наготу фиговыми листьями.

Родиной одного из самых древних растений, известных человеку, считается Малая Азия. Оттуда инжир был завезен в средиземноморские страны. В наши дни его выращивают в Турции, Иране, Греции, Италии, Португалии, Азербайджане. Для хорошего плодоношения растению требуется теплый и солнечный климат. В России инжир можно встретить на побережье Черного моря, в Краснодарском крае, где для его выращивания наиболее подходящие условия.

Состав и калорийность инжира

Инжир созревает к концу лета, но его можно есть весь год в сушеном или замороженном виде. В 100 г свежего продукта содержится:

калории — 56 ккал;

белки — 0,7 г;

жиры — 0,2 г;

углеводы — 12 г;

клетчатка — 2,8 г.

Инжир. Фото Global Look Press

Польза инжира для организма человека

Плоды инжира обладают рядом полезных свойств. Витамины и минералы, содержащиеся в инжире, оказывают благотворное воздействие на здоровье человека.

Инжир показан в период восстановления после перенесенных вирусных и бактериальных заболеваний. Употребление его плодов способствует активизации иммунных сил организма, повышает устойчивость к простудным заболеваниям. Этап восстановления после поражения органов верхних и нижних дыхательных путей значительно сокращается. В острый период заболеваний также рекомендуется употреблять инжир, если нет противопоказаний. Его плоды обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием. За счет содержания калия инжир опосредованно влияет на работу сердечно-сосудистой системы организма человека. Уменьшается вероятность появления атеросклероза, инфарктов и инсультов. Введение в привычный рацион питания инжира обеспечивает нормальную работу сосудов, снижая риск возникновения варикозного расширения и ощущения тяжести в ногах. Помимо этого данный продукт помогает нормализовать обмен веществ, снижает вероятность аллергических реакций и способствует уменьшению отеков. Магний, содержащийся в плодах инжира, оказывает профилактическое воздействие на мышечную ткань. Снижается вероятность появления судорожной активности и спазмов. Макроэлемент способствует лучшему усвоению кальция, необходимого для профилактики остеопороза. При его достаточном потреблении снижается риск переломов костей. Магний принимает участие в синтезе эндорфинов, отвечает за эмоциональное состояние, перепады настроения, качество сна и работоспособность. Макроэлемент способствует повышению устойчивости организма к стрессовым ситуациями. В инжире содержится довольно большое количество клетчатки, которая оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт человека. Улучшается перистальтика кишечника, нормализуется стул. Регулярное употребление данного продукта способно обеспечить хорошее настроение за счет содержания в нем витаминов группы В. Серотонин вырабатывается в результате поступления в организм витамина В6. Железо, содержащееся в плодах инжира, необходимо для профилактики анемии. Особенно важно такого рода продукты питания вводить в рацион людям, ограничивающим употребление мяса. Уровень гемоглобина в крови в домашних условиях можно поднять при помощи плодов инжира. В инжире содержится кальций, нехватка которого приводит к серьезным заболеваниям. Ломкость волос и ногтей, хрупкость костей, частые переломы могут свидетельствовать о развитии остеопороза. Немаловажную роль кальций выполняет в детском организме. Он отвечает за правильную работу скелетной и мышечной системы. Дефицит этого элемента у детей может привести к нарушению осанки, деформациям и повышенной хрупкости костей, кариесу. Свежий инжир подходит для питания тем, кто избегает калорийной пищи. При этом в сушеном продукте данный показатель возрастает.

«В инжире содержится 12% от суточной нормы грубого волокна, которое не переваривается и не всасывается. Грубое волокно впитывает в себя холестерин, токсические вещества и канцерогены и выводит их из организма со стулом», — комментирует Елена Малышева в телепередаче «Жить здорово».

Инжир. Фото Global Look Press

Вред инжира для организма человека

Наряду с полезными свойствами употребление инжира может принести вред для здоровья человека.

Стоит ограничить употребление сушеного инжира людям, страдающим сахарным диабетом. В таком виде продукт имеет высокий гликемический индекс, в нем большое содержание глюкозы. Инжир может вызвать пищевую аллергическую реакцию. Людям, склонным к такого рода проявлениям, следует быть внимательными при его употреблении. При первых симптомах аллергии необходимо принять антигистаминный препарат. В случае ухудшения состояния незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Употребление инжира способствует снижению артериального давления. При таком состоянии, как гипотония, не рекомендуется злоупотреблять данным продуктом. При заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта следует предварительно проконсультироваться с врачом. Употребление инжира может вызвать нарушения работы пищеварительной системы, такие как диарея, метеоризм. Людям, принимающим лекарственные вещества для разжижения крови, следует ограничить употребление инжира. В продукте содержится витамин К, снижающий эффективность данных препаратов. 10 продуктов, улучшающих зрение

Как выбрать и хранить инжир

При покупке инжира следует обращать внимание на некоторые характерные признаки.

Инжир. Фото Global Look Press

Выбор инжира

Окрас инжира может варьироваться от темно-фиолетового до желтого и светло-зеленого. Этот показатель зависит от сорта. Поверхность плодов должна быть без повреждений и пятен, являющихся результатом процессов гниения. Допустим белый налет, который свидетельствует о большом содержании глюкозы.

У спелого инжира приятный сладкий аромат. Если ощущаются посторонние запахи, возможно, нарушены условия хранения и транспортировки.

Спелый инжир должен быть не слишком мягким, но и не твердым. На ощупь его плоды упругие и гладкие.

Хранение

После приобретения инжир лучше употребить в пищу как можно быстрее. Его не стоит хранить более десяти дней после сбора урожая.

Допустимо хранение свежих плодов в холодильнике. Для этого его нужно положить в контейнер, не закрывая крышкой, чтобы конденсат мог испариться.

Мыть инжир следует непосредственно перед употреблением в пищу.

Для увеличения срока хранения плоды можно заморозить или засушить. В сушеном виде инжир нужно держать в сухом, темном и прохладном месте.

Сушеный инжир. Фото Global Look Press

Блюда из инжира

Инжир едят вместе с семенами, находящимися в мякоти. Кожура плода съедобна, ее не нужно очищать. Перед употреблением необходимо тщательно вымыть свежий инжир под проточной водой. Сушеные плоды также следует промыть и вымочить в воде. Эта процедура позволяет сделать сухофрукт более мягким.

Свежие плоды инжира используются в приготовлении различных блюд. Из них можно сделать компот, джем и варенье. Сушеный инжир сочетается с другими сухофруктами и орехами. В таком виде его плоды могут стать полезным и питательным перекусом, который можно взять с собой в дорогу или на пикник.

Салат с инжиром и сыром

Ингредиенты:

инжир — 8 шт.;

авокадо — 2 шт.;

сыр фермерский — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

кедровые орехи — 30 г;

оливковое масло — 50 мл;

рукола — 50 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Половину апельсина очистите от кожуры и удалите белую пленку с каждой дольки. Нарежьте мякоть на кубики. Из второй половины выжмите сок, смешайте его с оливковым маслом и солью. Инжир нарежьте в виде долек. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Измельчите его кубиками или полукольцами. Сыр нарежьте кубиками. Выложите в тарелку инжир, авокадо, дольки апельсина и руколу. Полейте все заправкой из оливкового масла и апельсинового сока. Посыпьте кедровыми орешками.

Летний торт с инжиром

Ингредиенты:

йогурт без сахара — 500 г;

сыр маскарпоне — 250 г;

желатин или пектин — 20 г;

сахар — 100 г;

запеченные мюсли с орехами — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

инжир — 10 шт.;

Способ приготовления:

Подготовьте разъемную форму, застелите ее полиэтиленовой пленкой. Растопите сливочное масло. В блендере измельчите мюсли в крошку и смешайте со сливочным маслом. Получившуюся массу переложите в форму и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут. Желатин или пектин замочите в воде на 20 минут. Затем подогрейте его на медленном огне до полного растворения и остудите. Смешайте желатин, йогурт и сыр. Получившуюся массу взбейте при помощи венчика. Перелейте начинку на основу для торта, украсьте порезанным на дольки инжиром. Уберите торт в холодильник на три часа.

Запеченный инжир

Ингредиенты:

свежий инжир — 10 шт.;

сливочный сыр — 150 г;

мед — 1-2 ст. л.;

кедровые орехи — 50 г.

Способ приготовления: