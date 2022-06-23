10 продуктов, улучшающих зрение

Статья для тех, кто всю жизнь проводит с гаджетами и жалуется на плохое зрение.

Какое воздействие оказывают продукты на зрение?

«Продукты очень сильно влияют на зрение, и не только на него, а вообще на здоровье организма. Для органа зрения очень полезны все продукты, где содержатся лютеин и зеаксантин, — это темные овощи, темные ягоды, фрукты, листовые салаты. Желательно эти продукты употреблять каждый день», — отмечает офтальмолог Мария Воробьева.

Конечно, продукты не сотворят чудеса и не вернут зрение на сто процентов — важна комплексная работа.

Для сохранения зрения нужно:

— заниматься глазной гимнастикой;

— отказаться от курения;

— наладить ;

— не забывать надевать солнцезащитные очки для избежания негативного воздействия УФ-лучей.

Если же принятые меры не помогают, следует обратиться к специалисту для устранения проблем.

Какие витамины нужны для хорошего зрения?

Чтобы хорошо видеть, необходим целый комплекс витаминов, таких как:

— ретинол (витамин А);

— аскорбиновая кислота (витамин С);

— токоферол (витамин Е);

— тиамин (витамин В1);

— рибофлавин (витамин В2);

— витамин В12.

Черная смородина

В этой ягоде содержатся кверцетин и рутин, которые укрепляют сосуды и предотвращают развитие атеросклероза. Еще одно полезное свойство черной смородины — она защищает макулу от воздействия УФ-лучей, а тело глаз — от воздействия свободных радикалов.

Черная смородина. Фото Global Look Press

Яйца и творог

Селен, которым богаты яйца и творог, помогает замедлению дегенерации сетчатки. Селен также содержится в фасоли, тунце и подсолнечных семенах.

Баклажан

В этом продукте содержится полный набор аминокислот. Кроме того, в баклажане есть антоцианин (растворимое соединение, которое укрепляет центральную нервную систему), защищает здоровье глаз и предотвращает образование катаракты.

Баклажан. Фото Global Look Press

Орехи и семена

Омега-3, который в больших количествах содержится в рыбе, есть и в растительных продуктах, таких как семена и орехи. Больше всего жирной кислоты — в грецких орехах. Омега-3 препятствует возрастной дегенерации зрения и активизирует обменные процессы.

Виноград

Виноград содержит расвератрол — хороший защитник организма. Это вещество является антиоксидантом, который способствует замедлению процесса старения в организме. Кроме того, он препятствует ангиогенезу (разрастанию сосудов), который может привести к сердечным и глазным заболеваниям.

Виноград. Фото Global Look Press

Горький шоколад

В нем содержатся флавоноиды — растительные пигменты, которые укрепляют кровеносные сосуды. Темный шоколад также положительно влияет на волокна коллагена в роговице. Но не все шоколадки подойдут — важно обращать внимание на процент содержания какао: его должно быть 75% и более.

Шоколад. Фото Global Look Press

Бобовые

Для здоровья глаз очень важен цинк — он предотвращает преждевременное старение хрусталика, что, в свою очередь, снижает риск катаракты. Цинк содержится во многих продуктах — кунжуте, яйцах, говядине, орехах, — но больше всего его в бобовых.

Шпинат

Шпинат очень богат лютеином. Важно знать, что этот пигмент лучше усваивается при термической обработке, поэтому лучше их употреблять в сваренном на пару, обжаренном или запеченном виде.

Шпинат. Фото Global Look Press

Пшеничный хлеб

Тоже очень полезен для внутриглазного давления тиамин (витамин В1). Его можно найти в пшеничном хлебе, свиных или говяжьих почках и печени.

Облепиха

Для внутриглазного давления и предотвращения изменений сетчатки полезен витамин Е, который содержится в облепихе, орехах, авокадо и проращенной пшенице.