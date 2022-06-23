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Сегодня, 08:00

10 продуктов, улучшающих зрение

Анастасия Кравченко
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Как воздействуют продукты на зрение?
Фото Global Look Press
Черная смородина.
Фото Global Look Press
Баклажан.
Фото Global Look Press
Виноград.
Фото Global Look Press
Шоколад.
Фото Global Look Press
Шпинат.
Фото Global Look Press
Облепиха.
Фото Global Look Press
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Статья для тех, кто всю жизнь проводит с гаджетами и жалуется на плохое зрение.

Какое воздействие оказывают продукты на зрение?

«Продукты очень сильно влияют на зрение, и не только на него, а вообще на здоровье организма. Для органа зрения очень полезны все продукты, где содержатся лютеин и зеаксантин, — это темные овощи, темные ягоды, фрукты, листовые салаты. Желательно эти продукты употреблять каждый день», — отмечает офтальмолог Мария Воробьева.

Конечно, продукты не сотворят чудеса и не вернут зрение на сто процентов — важна комплексная работа.

Для сохранения зрения нужно:

— заниматься глазной гимнастикой;

— отказаться от курения;

— наладить ;

— не забывать надевать солнцезащитные очки для избежания негативного воздействия УФ-лучей.

Если же принятые меры не помогают, следует обратиться к специалисту для устранения проблем.

Какие витамины нужны для хорошего зрения?

Чтобы хорошо видеть, необходим целый комплекс витаминов, таких как:

— ретинол (витамин А);

— аскорбиновая кислота (витамин С);

— токоферол (витамин Е);

— тиамин (витамин В1);

— рибофлавин (витамин В2);

— витамин В12.

Черная смородина

В этой ягоде содержатся кверцетин и рутин, которые укрепляют сосуды и предотвращают развитие атеросклероза. Еще одно полезное свойство черной смородины — она защищает макулу от воздействия УФ-лучей, а тело глаз — от воздействия свободных радикалов.

Черная смородина. Фото Global Look Press
Черная смородина.
Фото Global Look Press

Яйца и творог

Селен, которым богаты яйца и творог, помогает замедлению дегенерации сетчатки. Селен также содержится в фасоли, тунце и подсолнечных семенах.

Баклажан

В этом продукте содержится полный набор аминокислот. Кроме того, в баклажане есть антоцианин (растворимое соединение, которое укрепляет центральную нервную систему), защищает здоровье глаз и предотвращает образование катаракты.

Баклажан. Фото Global Look Press
Баклажан.
Фото Global Look Press

Орехи и семена

Омега-3, который в больших количествах содержится в рыбе, есть и в растительных продуктах, таких как семена и орехи. Больше всего жирной кислоты — в грецких орехах. Омега-3 препятствует возрастной дегенерации зрения и активизирует обменные процессы.

Виноград

Виноград содержит расвератрол — хороший защитник организма. Это вещество является антиоксидантом, который способствует замедлению процесса старения в организме. Кроме того, он препятствует ангиогенезу (разрастанию сосудов), который может привести к сердечным и глазным заболеваниям.

Виноград. Фото Global Look Press
Виноград.
Фото Global Look Press

Горький шоколад

В нем содержатся флавоноиды — растительные пигменты, которые укрепляют кровеносные сосуды. Темный шоколад также положительно влияет на волокна коллагена в роговице. Но не все шоколадки подойдут — важно обращать внимание на процент содержания какао: его должно быть 75% и более.

Шоколад. Фото Global Look Press
Шоколад.
Фото Global Look Press

Бобовые

Для здоровья глаз очень важен цинк — он предотвращает преждевременное старение хрусталика, что, в свою очередь, снижает риск катаракты. Цинк содержится во многих продуктах — кунжуте, яйцах, говядине, орехах, — но больше всего его в бобовых.

Шпинат

Шпинат очень богат лютеином. Важно знать, что этот пигмент лучше усваивается при термической обработке, поэтому лучше их употреблять в сваренном на пару, обжаренном или запеченном виде.

Шпинат. Фото Global Look Press
Шпинат.
Фото Global Look Press

Пшеничный хлеб

Тоже очень полезен для внутриглазного давления тиамин (витамин В1). Его можно найти в пшеничном хлебе, свиных или говяжьих почках и печени.

Облепиха

Для внутриглазного давления и предотвращения изменений сетчатки полезен витамин Е, который содержится в облепихе, орехах, авокадо и проращенной пшенице.

Облепиха. Фото Global Look Press
Облепиха.
Фото Global Look Press
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