10 продуктов, улучшающих зрение
Какое воздействие оказывают продукты на зрение?
«Продукты очень сильно влияют на зрение, и не только на него, а вообще на здоровье организма. Для органа зрения очень полезны все продукты, где содержатся лютеин и зеаксантин, — это темные овощи, темные ягоды, фрукты, листовые салаты. Желательно эти продукты употреблять каждый день», — отмечает офтальмолог Мария Воробьева.
Конечно, продукты не сотворят чудеса и не вернут зрение на сто процентов — важна комплексная работа.
Для сохранения зрения нужно:
— заниматься глазной гимнастикой;
— отказаться от курения;
— наладить ;
— не забывать надевать солнцезащитные очки для избежания негативного воздействия УФ-лучей.
Если же принятые меры не помогают, следует обратиться к специалисту для устранения проблем.
Какие витамины нужны для хорошего зрения?
Чтобы хорошо видеть, необходим целый комплекс витаминов, таких как:
— ретинол (витамин А);
— аскорбиновая кислота (витамин С);
— токоферол (витамин Е);
— тиамин (витамин В1);
— рибофлавин (витамин В2);
— витамин В12.
Черная смородина
В этой ягоде содержатся кверцетин и рутин, которые укрепляют сосуды и предотвращают развитие атеросклероза. Еще одно полезное свойство черной смородины — она защищает макулу от воздействия УФ-лучей, а тело глаз — от воздействия свободных радикалов.
Яйца и творог
Селен, которым богаты яйца и творог, помогает замедлению дегенерации сетчатки. Селен также содержится в фасоли, тунце и подсолнечных семенах.
Баклажан
В этом продукте содержится полный набор аминокислот. Кроме того, в баклажане есть антоцианин (растворимое соединение, которое укрепляет центральную нервную систему), защищает здоровье глаз и предотвращает образование катаракты.
Орехи и семена
Омега-3, который в больших количествах содержится в рыбе, есть и в растительных продуктах, таких как семена и орехи. Больше всего жирной кислоты — в грецких орехах. Омега-3 препятствует возрастной дегенерации зрения и активизирует обменные процессы.
Виноград
Виноград содержит расвератрол — хороший защитник организма. Это вещество является антиоксидантом, который способствует замедлению процесса старения в организме. Кроме того, он препятствует ангиогенезу (разрастанию сосудов), который может привести к сердечным и глазным заболеваниям.
Горький шоколад
В нем содержатся флавоноиды — растительные пигменты, которые укрепляют кровеносные сосуды. Темный шоколад также положительно влияет на волокна коллагена в роговице. Но не все шоколадки подойдут — важно обращать внимание на процент содержания какао: его должно быть 75% и более.
Бобовые
Для здоровья глаз очень важен цинк — он предотвращает преждевременное старение хрусталика, что, в свою очередь, снижает риск катаракты. Цинк содержится во многих продуктах — кунжуте, яйцах, говядине, орехах, — но больше всего его в бобовых.
Шпинат
Шпинат очень богат лютеином. Важно знать, что этот пигмент лучше усваивается при термической обработке, поэтому лучше их употреблять в сваренном на пару, обжаренном или запеченном виде.
Пшеничный хлеб
Тоже очень полезен для внутриглазного давления тиамин (витамин В1). Его можно найти в пшеничном хлебе, свиных или говяжьих почках и печени.
Облепиха
Для внутриглазного давления и предотвращения изменений сетчатки полезен витамин Е, который содержится в облепихе, орехах, авокадо и проращенной пшенице.