Остеопороз: причины, симптомы, профилактика

Врач скорой помощи рассказала о симптомах остеопороза и его профилактике

Врач скорой помощи Елена Титаренко рассказала о симптомах остеопороза и его профилактике.

Остеопороз

Остеопороз — заболевание, для которого характерно снижение плотности костной ткани, изменение ее структуры. В ходе развития недуга кости становятся недостаточно прочными. Они подвержены переломам даже при невысокой нагрузке, которая на здоровую кость негативного влияния не оказывает. Переломам может быть подвержена шейка бедра, позвоночник, запястья и другие кости скелета.

Согласно данным Российской ассоциации по остеопорозу, в нашей стране от этого заболевания страдают 14 миллионов человек. Это не только пожилые люди, но женщины и мужчины среднего возраста, а также дети.

Остеопороз. ngradlpu.ru

Зачастую основные признаки остеопороза не проявляют себя до момента перелома.

При подозрении врачом наличия заболевания могут быть рекомендованы исследования плотности костной ткани. Медикаментозная помощь в случае обнаружения остеопороза состоит из лекарственных препаратов и методов профилактики переломов.

Причины остеопороза

Остеопороз развивается постепенно. Он является хроническим и прогрессирующим заболеванием. Дегенерация костной ткани вызвана нарушением метаболизма кальция, магния, фтора.

Чаще всего это проявляется у пожилых людей — содержание кальция постепенно снижается. В период менопаузы с угасанием репродуктивной функции скорость потери минерала значительно возрастает. Поэтому остеопорозу в большей степени подвержены женщины.

По данным Минздрава, это состояние угрожает каждой третьей женщине и каждому пятому мужчине старше 50 лет.

У представителей мужского пола эта болезнь встречается нечасто. Вероятность проявления симптомов также повышается с возрастом. Но заболевание может быть выявлено даже у молодых людей.

В детском возрасте кости растут довольно быстро, но со временем этот процесс замедляется.

Рост костей останавливается с 16 до 18 лет, но процесс их уплотнения продолжается до 30 лет. Начиная примерно с 35 лет костная ткань постепенно меняет свою структуру, становясь более пористой. Это естественные возрастные изменения. Но при наличии факторов риска они могут привести к развитию остеопороза и, как следствие, переломов.

Факторы риска

1. Факторы, обусловленные генетическими и индивидуальными особенностями:

— генетическая предрасположенность;

— заболевания щитовидной железы;

— болезни надпочечников;

— снижение количества половых гормонов — эстрогена, тестостерона;

— нарушение работы гипофиза;

— применение на постоянной основе лекарственных препаратов;

— нарушение всасывания питательных веществ;

— половая принадлежность — у женщин чаще возникает заболевание, чем у мужчин;

— период менопаузы;

— в случае оперативного вмешательства — удаление матки, яичников.

2. Факторы, зависящие от образа жизни человека:

— злоупотребление алкоголем;

— курение;

— в результате диет для похудения, нарушающих принципы здорового питания;

— недостаточное потребление кальция с пищей;

— малоподвижный образ жизни;

— дефицит витамина D;

— чрезмерное употребление кофе;

— применение мочегонных препаратов без назначения и наблюдения врача.

Остеопороз — проблема педиатрии

Несмотря на то что заболевание в большинстве случаев проявляется в пожилом возрасте, корни его развития находятся в детском периоде. От качества питания ребенка, особенно в фазу быстрого роста скелета, зависит поступление необходимых микро- и макроэлементов. Они влияют не только на рост, развитие, но и на плотность костной ткани.

Немаловажную роль в профилактике возникновения остеопороза в старости является наличие двигательной активности в детстве и юности. Физические нагрузки способствуют увеличению плотности костей и снижают риск переломов от незначительных травм.

Симптомы остеопороза

Болезнь развивается медленно, на протяжении нескольких лет. Как правило, первые ее стадии проходят незаметно. И только когда незначительное падение или травма послужит причиной перелома, выявляется остеопороз.

Здоровые кости и суставы в норме выдерживают нагрузку при падении с высоты собственного роста. Если кость повреждена, то считается, что перелом остеопоротического характера.

Боль в спине. yaunikum.ru

Боли в спине

Остеопороз редко вызывает болевой синдром до момента перелома. Однако он может проявляться болевыми ощущениями в спине. Особенно это характерно в случае длительного пребывания в статичной позе — дальние поездки, сидячая работа.

Иногда появляются судороги в ногах по ночам. Этот же симптом свойственен низкому уровню кальция.

Осанка

Кости при заболевании становятся более рыхлыми и пористыми. Из-за этого высота позвонков уменьшается и появляется сутулость и другие нарушения осанки. При обнаружении искривлений позвоночника следует обратиться к врачу для проведения диагностики.

Пародонтоз

Следствием остеопороза могут быть другие заболевания, например пародонтоз. Вследствие него поражается околозубная ткань.

При остеопорозе даже кашель или чихание могут вызвать не только боль, но и быть причиной перелома ребра.

В пожилом возрасте подобные нарушения могут иметь серьезные последствия и привести к нетрудоспособности. После перелома шейки бедра, например, следует длительный процесс восстановления. Человек может лишиться возможности полноценно двигаться после заживления.

Профилактика и лечение остеопороза

Пусковые механизмы заболевания могут присутствовать у многих людей. Но некоторые в большей степени подвержены риску возникновения недуга, некоторые — в меньшей.

Образ жизни, полезные привычки, правильное и сбалансированное питание помогут избежать остеопороза даже при наличии тех факторов, которые не зависят от человека.

Что поможет:

- отказ от курения;

- сокращение потребления алкоголя;

- ведение активного образа жизни;

- выполнение физических упражнений.

Здоровый образ жизни. psy-files.ru

В случае если остеопороз уже диагностирован и проявляется различными симптомами, двигательную активность следует согласовать с лечащим врачом. Физическая нагрузка может спровоцировать риск возникновения переломов.

В употребляемых продуктах питания должно содержаться необходимое количество кальция и витамина D.

Не стоит исключать из рациона молочные продукты, яйца, рыбу, зелень, овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами.

Лечение остеопороза — комплексное. Оно направлено на:

- снятие болевого синдрома;

- замедление и остановку потери минералов из костной ткани;

- увеличение плотности костей;

- восстановление двигательной активности.

Ранняя диагностика заболевания, правильно подобранные методы лечения снижают риск возникновения осложнений и переломов костей.

А все меры профилактики, направленные на предотвращение болезни, помогут избежать ее вовсе, даже если вы находитесь в группе риска. Здоровый образ жизни и забота о своем здоровье — лучшие в этом помощники.