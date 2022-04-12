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Остеопороз: причины, симптомы, профилактика

Врач скорой помощи рассказала о симптомах остеопороза и его профилактике
Светлана Бутова
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Диагностика остеопороза.
Фото womanjuor.ru
Остеопороз.
Фото ngradlpu.ru
Боль в спине.
Фото yaunikum.ru
Здоровый образ жизни.
Фото psy-files.ru
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Врач скорой помощи Елена Титаренко рассказала о симптомах остеопороза и его профилактике.

Остеопороз

Остеопороз — заболевание, для которого характерно снижение плотности костной ткани, изменение ее структуры. В ходе развития недуга кости становятся недостаточно прочными. Они подвержены переломам даже при невысокой нагрузке, которая на здоровую кость негативного влияния не оказывает. Переломам может быть подвержена шейка бедра, позвоночник, запястья и другие кости скелета.

Согласно данным Российской ассоциации по остеопорозу, в нашей стране от этого заболевания страдают 14 миллионов человек. Это не только пожилые люди, но женщины и мужчины среднего возраста, а также дети.

Остеопороз. Фото ngradlpu.ru
Остеопороз.
ngradlpu.ru

Зачастую основные признаки остеопороза не проявляют себя до момента перелома.

При подозрении врачом наличия заболевания могут быть рекомендованы исследования плотности костной ткани. Медикаментозная помощь в случае обнаружения остеопороза состоит из лекарственных препаратов и методов профилактики переломов.

Причины остеопороза

Остеопороз развивается постепенно. Он является хроническим и прогрессирующим заболеванием. Дегенерация костной ткани вызвана нарушением метаболизма кальция, магния, фтора.

Чаще всего это проявляется у пожилых людей — содержание кальция постепенно снижается. В период менопаузы с угасанием репродуктивной функции скорость потери минерала значительно возрастает. Поэтому остеопорозу в большей степени подвержены женщины.

По данным Минздрава, это состояние угрожает каждой третьей женщине и каждому пятому мужчине старше 50 лет.

У представителей мужского пола эта болезнь встречается нечасто. Вероятность проявления симптомов также повышается с возрастом. Но заболевание может быть выявлено даже у молодых людей.

В детском возрасте кости растут довольно быстро, но со временем этот процесс замедляется.

Рост костей останавливается с 16 до 18 лет, но процесс их уплотнения продолжается до 30 лет. Начиная примерно с 35 лет костная ткань постепенно меняет свою структуру, становясь более пористой. Это естественные возрастные изменения. Но при наличии факторов риска они могут привести к развитию остеопороза и, как следствие, переломов.

Факторы риска

1. Факторы, обусловленные генетическими и индивидуальными особенностями:

— генетическая предрасположенность;

— заболевания щитовидной железы;

— болезни надпочечников;

— снижение количества половых гормонов — эстрогена, тестостерона;

— нарушение работы гипофиза;

— применение на постоянной основе лекарственных препаратов;

— нарушение всасывания питательных веществ;

— половая принадлежность — у женщин чаще возникает заболевание, чем у мужчин;

— период менопаузы;

— в случае оперативного вмешательства — удаление матки, яичников.

2. Факторы, зависящие от образа жизни человека:

— злоупотребление алкоголем;

— курение;

— в результате диет для похудения, нарушающих принципы здорового питания;

— недостаточное потребление кальция с пищей;

— малоподвижный образ жизни;

— дефицит витамина D;

— чрезмерное употребление кофе;

— применение мочегонных препаратов без назначения и наблюдения врача.

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Остеопороз — проблема педиатрии

Несмотря на то что заболевание в большинстве случаев проявляется в пожилом возрасте, корни его развития находятся в детском периоде. От качества питания ребенка, особенно в фазу быстрого роста скелета, зависит поступление необходимых микро- и макроэлементов. Они влияют не только на рост, развитие, но и на плотность костной ткани.

Немаловажную роль в профилактике возникновения остеопороза в старости является наличие двигательной активности в детстве и юности. Физические нагрузки способствуют увеличению плотности костей и снижают риск переломов от незначительных травм.

Симптомы остеопороза

Болезнь развивается медленно, на протяжении нескольких лет. Как правило, первые ее стадии проходят незаметно. И только когда незначительное падение или травма послужит причиной перелома, выявляется остеопороз.

Здоровые кости и суставы в норме выдерживают нагрузку при падении с высоты собственного роста. Если кость повреждена, то считается, что перелом остеопоротического характера.

Боль в спине. Фото yaunikum.ru
Боль в спине.
yaunikum.ru

Боли в спине

Остеопороз редко вызывает болевой синдром до момента перелома. Однако он может проявляться болевыми ощущениями в спине. Особенно это характерно в случае длительного пребывания в статичной позе — дальние поездки, сидячая работа.

Иногда появляются судороги в ногах по ночам. Этот же симптом свойственен низкому уровню кальция.

Осанка

Кости при заболевании становятся более рыхлыми и пористыми. Из-за этого высота позвонков уменьшается и появляется сутулость и другие нарушения осанки. При обнаружении искривлений позвоночника следует обратиться к врачу для проведения диагностики.

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Пародонтоз

Следствием остеопороза могут быть другие заболевания, например пародонтоз. Вследствие него поражается околозубная ткань.

При остеопорозе даже кашель или чихание могут вызвать не только боль, но и быть причиной перелома ребра.

В пожилом возрасте подобные нарушения могут иметь серьезные последствия и привести к нетрудоспособности. После перелома шейки бедра, например, следует длительный процесс восстановления. Человек может лишиться возможности полноценно двигаться после заживления.

Профилактика и лечение остеопороза

Пусковые механизмы заболевания могут присутствовать у многих людей. Но некоторые в большей степени подвержены риску возникновения недуга, некоторые — в меньшей.

Образ жизни, полезные привычки, правильное и сбалансированное питание помогут избежать остеопороза даже при наличии тех факторов, которые не зависят от человека.

Что поможет:

- отказ от курения;

- сокращение потребления алкоголя;

- ведение активного образа жизни;

- выполнение физических упражнений.

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Здоровый образ жизни. Фото psy-files.ru
Здоровый образ жизни.
psy-files.ru

В случае если остеопороз уже диагностирован и проявляется различными симптомами, двигательную активность следует согласовать с лечащим врачом. Физическая нагрузка может спровоцировать риск возникновения переломов.

В употребляемых продуктах питания должно содержаться необходимое количество кальция и витамина D.

Не стоит исключать из рациона молочные продукты, яйца, рыбу, зелень, овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами.

Лечение остеопороза — комплексное. Оно направлено на:

- снятие болевого синдрома;

- замедление и остановку потери минералов из костной ткани;

- увеличение плотности костей;

- восстановление двигательной активности.

Ранняя диагностика заболевания, правильно подобранные методы лечения снижают риск возникновения осложнений и переломов костей.

А все меры профилактики, направленные на предотвращение болезни, помогут избежать ее вовсе, даже если вы находитесь в группе риска. Здоровый образ жизни и забота о своем здоровье — лучшие в этом помощники.

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