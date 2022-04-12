Остеопороз: причины, симптомы, профилактика
Остеопороз
Остеопороз — заболевание, для которого характерно снижение плотности костной ткани, изменение ее структуры. В ходе развития недуга кости становятся недостаточно прочными. Они подвержены переломам даже при невысокой нагрузке, которая на здоровую кость негативного влияния не оказывает. Переломам может быть подвержена шейка бедра, позвоночник, запястья и другие кости скелета.
Согласно данным Российской ассоциации по остеопорозу, в нашей стране от этого заболевания страдают 14 миллионов человек. Это не только пожилые люди, но женщины и мужчины среднего возраста, а также дети.
Зачастую основные признаки остеопороза не проявляют себя до момента перелома.
При подозрении врачом наличия заболевания могут быть рекомендованы исследования плотности костной ткани. Медикаментозная помощь в случае обнаружения остеопороза состоит из лекарственных препаратов и методов профилактики переломов.
Причины остеопороза
Остеопороз развивается постепенно. Он является хроническим и прогрессирующим заболеванием. Дегенерация костной ткани вызвана нарушением метаболизма кальция, магния, фтора.
Чаще всего это проявляется у пожилых людей — содержание кальция постепенно снижается. В период менопаузы с угасанием репродуктивной функции скорость потери минерала значительно возрастает. Поэтому остеопорозу в большей степени подвержены женщины.
По данным Минздрава, это состояние угрожает каждой третьей женщине и каждому пятому мужчине старше 50 лет.
У представителей мужского пола эта болезнь встречается нечасто. Вероятность проявления симптомов также повышается с возрастом. Но заболевание может быть выявлено даже у молодых людей.
В детском возрасте кости растут довольно быстро, но со временем этот процесс замедляется.
Рост костей останавливается с 16 до 18 лет, но процесс их уплотнения продолжается до 30 лет. Начиная примерно с 35 лет костная ткань постепенно меняет свою структуру, становясь более пористой. Это естественные возрастные изменения. Но при наличии факторов риска они могут привести к развитию остеопороза и, как следствие, переломов.
Факторы риска
1. Факторы, обусловленные генетическими и индивидуальными особенностями:
— генетическая предрасположенность;
— заболевания щитовидной железы;
— болезни надпочечников;
— снижение количества половых гормонов — эстрогена, тестостерона;
— нарушение работы гипофиза;
— применение на постоянной основе лекарственных препаратов;
— нарушение всасывания питательных веществ;
— половая принадлежность — у женщин чаще возникает заболевание, чем у мужчин;
— период менопаузы;
— в случае оперативного вмешательства — удаление матки, яичников.
2. Факторы, зависящие от образа жизни человека:
— злоупотребление алкоголем;
— курение;
— в результате диет для похудения, нарушающих принципы здорового питания;
— недостаточное потребление кальция с пищей;
— малоподвижный образ жизни;
— дефицит витамина D;
— чрезмерное употребление кофе;
— применение мочегонных препаратов без назначения и наблюдения врача.
Остеопороз — проблема педиатрии
Несмотря на то что заболевание в большинстве случаев проявляется в пожилом возрасте, корни его развития находятся в детском периоде. От качества питания ребенка, особенно в фазу быстрого роста скелета, зависит поступление необходимых микро- и макроэлементов. Они влияют не только на рост, развитие, но и на плотность костной ткани.
Немаловажную роль в профилактике возникновения остеопороза в старости является наличие двигательной активности в детстве и юности. Физические нагрузки способствуют увеличению плотности костей и снижают риск переломов от незначительных травм.
Симптомы остеопороза
Болезнь развивается медленно, на протяжении нескольких лет. Как правило, первые ее стадии проходят незаметно. И только когда незначительное падение или травма послужит причиной перелома, выявляется остеопороз.
Здоровые кости и суставы в норме выдерживают нагрузку при падении с высоты собственного роста. Если кость повреждена, то считается, что перелом остеопоротического характера.
Боли в спине
Остеопороз редко вызывает болевой синдром до момента перелома. Однако он может проявляться болевыми ощущениями в спине. Особенно это характерно в случае длительного пребывания в статичной позе — дальние поездки, сидячая работа.
Иногда появляются судороги в ногах по ночам. Этот же симптом свойственен низкому уровню кальция.
Осанка
Кости при заболевании становятся более рыхлыми и пористыми. Из-за этого высота позвонков уменьшается и появляется сутулость и другие нарушения осанки. При обнаружении искривлений позвоночника следует обратиться к врачу для проведения диагностики.
Пародонтоз
Следствием остеопороза могут быть другие заболевания, например пародонтоз. Вследствие него поражается околозубная ткань.
При остеопорозе даже кашель или чихание могут вызвать не только боль, но и быть причиной перелома ребра.
В пожилом возрасте подобные нарушения могут иметь серьезные последствия и привести к нетрудоспособности. После перелома шейки бедра, например, следует длительный процесс восстановления. Человек может лишиться возможности полноценно двигаться после заживления.
Профилактика и лечение остеопороза
Пусковые механизмы заболевания могут присутствовать у многих людей. Но некоторые в большей степени подвержены риску возникновения недуга, некоторые — в меньшей.
Образ жизни, полезные привычки, правильное и сбалансированное питание помогут избежать остеопороза даже при наличии тех факторов, которые не зависят от человека.
Что поможет:
- отказ от курения;
- сокращение потребления алкоголя;
- ведение активного образа жизни;
- выполнение физических упражнений.
В случае если остеопороз уже диагностирован и проявляется различными симптомами, двигательную активность следует согласовать с лечащим врачом. Физическая нагрузка может спровоцировать риск возникновения переломов.
В употребляемых продуктах питания должно содержаться необходимое количество кальция и витамина D.
Не стоит исключать из рациона молочные продукты, яйца, рыбу, зелень, овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами.
Лечение остеопороза — комплексное. Оно направлено на:
- снятие болевого синдрома;
- замедление и остановку потери минералов из костной ткани;
- увеличение плотности костей;
- восстановление двигательной активности.
Ранняя диагностика заболевания, правильно подобранные методы лечения снижают риск возникновения осложнений и переломов костей.
А все меры профилактики, направленные на предотвращение болезни, помогут избежать ее вовсе, даже если вы находитесь в группе риска. Здоровый образ жизни и забота о своем здоровье — лучшие в этом помощники.