Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения

Расскажем о том, что вли яет на качество зрения.

Длительная работа за компьютером, использование телефонов и планшетов подвергают зрительный аппарат значительной нагрузке, что может являться причиной возникновения неприятных ощущений:

· сухость;

· покраснение;

· ощущение песка в глазах;

· головная боль.

В некоторых случаях страдает качество зрения, появляются первые признаки его ухудшения.

Снять напряжение и усталость помогут специальные упражнения, способствующие укреплению глазных мышц и устранению нежелательных последствий использования современной техники.

Как и при тренировке мышц всего тела, работа с глазным аппаратом должна быть безопасной. Старайтесь нагрузку и длительность выполнения увеличивать постепенно. Делайте паузы между упражнениями, расслабляя глаза.

Гимнастика для глаз помогает:

· снять тонус глазных мышц;

· улучшает кровообращение;

· способствует насыщению тканей кислородом;

· устраняет симптомы зрительного дискомфорта.

Противопоказания к выполнению гимнастики для глаз:

· инфекционные заболевания;

· воспалительные процессы;

· отслойка сетчатки;

· послеоперационный период;

· патологии органов зрения.

При наличии каких-либо заболеваний следует предварительно проконсультироваться с врачом-офтальмологом.

Гимнастика для глаз в домашних условиях

Несмотря на всю пользу упражнений для глаз, данная методика не является средством лечения заболеваний. При этом регулярные тренировки окажут положительное влияние на здоровье глазного аппарата. Выполнение гимнастики для глаз является профилактической мерой по предотвращению возникновения негативных последствий перенапряжения глазных мышц.

Упражнения по системе Бейтса

Данная методика основана на «рисовании» глазами различных линий и фигур. Движения глазами следует выполнять медленно, не задерживая дыхание. Каждое упражнение на начальных этапах достаточно выполнить по одному разу. Далее, по мере тренировки, можно увеличить количество повторений до 3-5 раз. Снимите очки, линзы до начала выполнения гимнастики для глаз.

Упражнения по системе Бейтса.

1. Перемещайте взгляд по вертикальной линии вверх и вниз.

2. Перемещайте взгляд по горизонтальной линии вправо и влево.

3. Нарисуйте глазами диагональные линии с нижнего левого угла в верхний правый, затем в обратном направлении.

4. Опишите глазами прямоугольник по часовой стрелке, затем — против часовой.

5. Нарисуйте глазами фигуру, напоминающую песочные часы.

6. Нарисуйте знак бесконечности.

7. Опишите глазами круг по часовой стрелке, а затем — против часовой стрелки.

8. Нарисуйте букву W слева направо, а затем справа налево.

9. Нарисуйте глазами воображаемую горизонтальную спираль.

10. Нарисуйте глазами спираль, расположенную вертикально.

11. Обведите глазами спираль.

12. Представьте, что вращаете глобус, сосредоточив внимание на линии экватора.

Рисование в воздухе

Эта методика направлена не только на работу глазного аппарата, но и на мышцы шеи.

1. Закрыв глаза, представьте, что на кончике носа прикреплен карандаш или кисть.

2. Нарисуйте в воздухе любые буквы, чередуя их размер. При этом выполняйте движения головой.

3. Вместо букв можно «рисовать» цифры или простые геометрические фигуры.

Самомассаж век

Это упражнение способствует улучшению кровообращения в зоне вокруг глаз, а также снимает напряжение.

Самомассаж век.

1. Тщательно вымойте руки.

2. Сядьте удобно и закройте глаза.

3. Постарайтесь расслабить мышцы лица и понаблюдайте за дыханием.

4. Потрите ладони друг о друга, почувствуйте тепло своих рук.

5. Коснитесь подушечками пальцев закрытых глаз. Помассируйте веки круговыми движениями.

Переключите фокус

Это упражнение можно выполнять как в помещении, так и на улице.

Гимнастика для глаз.

1. Вытяните руку вперед, подняв большой палец.

2. Направьте на него взгляд, удерживая его 5 секунд.

3. Затем посмотрите вдаль, стараясь внимательно изучить какой-либо предмет в течение 5 секунд. Это может быть фонарный столб или дерево в саду.

4. Меняйте фокус внимания таким образом несколько раз.

Боковое зрение

Боковое зрение.

1. Сядьте ровно, посмотрите вперед.

2. Движение глаз сопровождайте дыханием, не задерживая его.

3. Не поворачивая голову, отведите взгляд вправо на вдохе. Постарайтесь рассмотреть предметы, которые попали в поле зрения.

4. С выдохом верните взгляд в центральное положение.

5. На вдохе направьте взгляд влево, изучая детали предметов, которые удалось разглядеть.

6. При выполнении упражнения шея и голова должны остаться неподвижными.

7. По такому же принципу выполните движения глазами вверх-вниз и по диагонали.

Посмотрите на кончик носа

Гимнастика для глаз.

1. Примите положение сидя.

2. Направьте взгляд на кончик носа на 3-5 секунд.

3. Затем посмотрите перед собой.

4. Посмотрите вверх, в область лба на 3-5 секунд.

5. Посмотрите перед собой.

Зажмурьтесь

Это упражнение позволяет быстро снять зрительное напряжение, нормализует тонус глазных мышц и активизирует кровообращение.

Упражнения для снятия напряжения глаз.

1. Сядьте, выпрямив спину.

2. Часто открывайте и закрывайте глаза. Моргайте таким образом 5 секунд.

3. Затем зажмурьтесь на 5 секунд.

4. Откройте глаза.

Сфокусируйте взгляд

Сфокусируйте взгляд на большом пальце.

1. Примите положение стоя или сидя, выпрямив спину.

2. Вытяните перед собой руку, подняв большой палец вверх.

3. Направьте взгляд на палец.

4. Перемещайте руку вправо-влево, вверх-вниз, по диагонали. Удаляйте и приближайте ее к лицу. При этом не отрывайте взгляд от большого пальца.

Снимите напряжение

Снимите напряжение глаз.

1. Тщательно вымойте руки.

2. Примите любое удобное положение.

3. Потрите ладони друг о друга, почувствуйте тепло рук.

4. Положите ладони на глаза таким образом, чтобы их можно было свободно открывать. Не следует давить на веки.

5. Пальцы рук плотно сожмите, чтобы свет не проникал через них.

6. Постарайтесь расслабиться, можно при этом закрыть глаза.

Как сохранить хорошее зрение

Следует придерживаться некоторых простых правил для того, чтобы как можно дольше сохранить здоровье глаз.

Как сохранить хорошее зрение.

Освещение

Обеспечьте в помещении, где работаете, хорошее освещение. Свет должен равномерно рассеиваться. Желательно, чтобы рабочее место в вечернее время было дополнительно освещено.

Влажность воздуха

Слизистая глаз при длительной нагрузке нуждается в постоянном увлажнении. В случае напряжения глазного аппарата человек реже моргает, поэтому возникает ощущение сухости. В некоторых случаях офтальмологом могут быть назначены увлажняющие капли. В домашних условиях следует контролировать уровень влажности в помещении при помощи специальных устройств. По данным Роспотребнадзора, этот показатель должен составлять 40-60%. Избавиться от сухости в помещении можно при помощи увлажнителя воздуха. Также с этой задачей справляется обычная банка, наполненная водой, влажные полотенца, аквариум. Следует регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение, обеспечивая приток свежего воздуха.

Физическая активность

Старайтесь ежедневно выходить на прогулку, бывать на свежем воздухе. Дневной свет благотворно влияет на здоровье глаз, способствуя выработке дофамина. Во время пеших прогулок смотрите вдаль, разглядывая мелкие предметы.

Физическая активность является неотъемлемым элементом хорошего самочувствия и нормальной работы всех систем организма. Упражнения, в которых задействованы мышцы лица и шеи, оказывают положительное влияние на глазные мышцы.

Защита от солнца

Защита глаз от ультрафиолетового излучения.

В результате длительного пребывания на солнце можно получить ожог не только кожных покровов, но и глаз. Последствия поражения слизистой оболочки глаз вызывают дискомфорт и болезненные ощущения. В некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов. Солнцезащитные очки помогут обезопасить глаза от воздействия ультрафиолетового излучения.

Посещение офтальмолога

Даже если нет заметных изменений зрения, следует посещать врача-офтальмолога минимум раз в год.

Особенно нужно быть внимательными к здоровью глаз тем, у кого есть наследственная предрасположенность к таким заболеваниям, как глаукома.

В таком случае необходимо контролировать внутриглазное давление. При появлении болевых ощущений в глазах, ухудшении зрения стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Продукты питания, полезные для зрения

Один из факторов, опосредованно влияющих на здоровье глаз, — питание.

Польза некоторых продуктов для изменения качества зрения значительно преувеличена. Миф о том, что морковь улучшает зрение, появился во времена Второй мировой войны. Ложная информация о феноменальной пользе моркови была искусственно запущена британцами.

«Они изобрели инфракрасные объективы, позволяющие видеть в темноте. Для того чтобы скрыть этот факт, они пустили слух, что их пилоты едят морковку. Именно из-за этого овоща у них отличное зрение и они видят в темноте», — прокомментировал Александр Мясников.

Тем не менее питание имеет важную роль для зрения человека. Необходимо обеспечить достаточное потребление полезных элементов и витаминов. Особенным значением для здоровья глаз обладает витамин А. Одним из первых симптомов его нехватки является «куриная слепота» — отсутствие способности видеть в темноте. По данным Роспотребнадзора взрослому человеку в день требуется 700-900 мкг данного витамина.

Тыква

Все вещества, входящие в состав яркой мякоти, не теряют своей пользы даже в процессе термической обработки. Блюда из тыквы показаны лицам, проводящим долгое время за компьютером. Помимо витамина А тыква богата калием, магнием и цинком. Эти вещества необходимы организму для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Бобовые

Горох, фасоль, нут, чечевица содержат в своем составе витамины, микро- и макроэлементы, полезные для организма человека. Растительный белок необходим мышцам для нормальной работы. Единственное, о чем не следует забывать, — бобовые содержат фитиновую кислоту. Она не дает усваиваться таким важным веществам, как цинк, кальций, магний и железо. Для того чтобы нейтрализовать ее действие, бобовые необходимо замочить в воде перед приготовлением.

Яйца

Простой в приготовлении продукт содержит в себе лютеин. Это вещество необходимо для здоровья глаз. Потребление яиц в пищу поможет избежать макулярной дегенерации — одной из самых распространенных причин потери зрения.