Мороженое: польза и вред для организма

Расскажем о влиянии мороженого на здоровье.

Мороженое для многих является одним из любимых лакомств. Его употребление в пищу детьми и взрослыми особенно увеличивается в летний период.

Виды и состав мороженого

Мороженое, как правило, готовят промышленным способом. В его составе молоко или сливки, сахар, вода и загустители. Все эти ингредиенты сначала взбиваются, затем подвергаются заморозке. В качестве дополнительных компонентов иногда используется шоколад, карамель, фрукты, ягоды, орехи. Калорийность одной порции мороженого может варьироваться от 100 до 400 ккал. На этот показатель значительное влияние оказывает процент жирности молочных продуктов и других ингредиентов.

Десерт может быть представлен в разных вариантах:

сорбет, который готовится на основе фруктового или ягодного сока и пюре;

мягкое мороженое имеет воздушную текстуру и более низкую калорийность, чем традиционный десерт;

безмолочное мороженое, в основе которого безлактозные продукты;

фруктовый лед — замороженный сок из фруктов;

йогуртовое мороженое, в основе которого йогурт с добавлением дополнительных ингредиентов;

традиционное мороженое на основе молока и сливок, например пломбир.

Как выбрать мороженое

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на некоторые факторы при покупке мороженого.

Этикетка

Внимательно прочтите все, что указано на упаковке. Мороженое, в котором есть растительные жиры, должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

Мороженое — самый популярный летний десерт. Фото Global Look Press

На упаковке мороженого должны быть указаны:

состав;

вес в граммах;

производитель и его адрес;

дата изготовления;

срок хранения;

температура хранения.

Всегда обращайте внимание на срок годности продукта. Если маркировка стерта, откажитесь от покупки.

Стабилизаторы

Применение стабилизаторов позволяет десерту сохранять форму и текстуру. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители:

камедь рожкового дерева (Е410);

гуаровая камедь (Е412);

ксантановая камедь (Е415);

пектин (Е440);

альгинат натрия (Е401);

желатин.

Внешний вид и форма

Оцените внешний вид мороженого перед покупкой. Оно должно сохранить свою форму. Если форма значительно изменилась, возможно, были нарушены условия хранения. Лакомство подвергалось разморозке, а затем снова было заморожено.

Мороженое делится на два вида по способу производства:

закаленное — производится из смеси, которую затем фрезеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18 °С;

мягкое — не проходит стадию закаливания, имеет меньший срок хранения.

Польза мороженого

Для кого-то мороженое — освежающий десерт, а кто-то полагает, что это лакомство достаточно калорийное и не подходит для здорового питания. Однако мороженое, как и многие другие продукты, обладает как полезными, так и вредными качествами.

Мороженое состоит из молока, сливок, сахара, воды и загустителей. Фото Global Look Press

Источник кальция

Стоит отметить, что мороженое — это молочный продукт, содержащий необходимый для организма человека макроэлемент. Кальций играет важную роль в развитии и укреплении опорно-двигательного аппарата. Также в нем содержатся магний и калий, оказывающие положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Мороженое, изготовленное из натурального молока или сливок, содержит те же полезные вещества, которые есть в этих продуктах.

Источник витаминов

В составе мороженого есть витамины. Необходимо отметить, что их количество зависит от состава десерта. Мороженое, приготовленное из ягод и фруктов, сохраняет в себе полезные витамины А, С, E. При этом следует отметить, что обеспечить потребность организма в необходимых микро- и макроэлементах только за счет употребления мороженого невозможно. Для нормального функционирования организма человека необходимо полноценное и разнообразное питание.

Снижает уровень стресса

Употребление десерта способствует снижению уровня психоэмоционального напряжения. Как и другие сладости, мороженое влияет на выработку эндорфина, который снижает стрессовое напряжение.

Нормализует пищеварение

Во фруктовом мороженом есть незначительное количество клетчатки. Этого недостаточно, чтобы оказывать положительное влияние на перистальтику кишечника. Но вот десерт на основе йогурта способствует нормализации кишечной микрофлоры и благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт здорового человека. Для людей, имеющих какие-либо заболевания органов пищеварения, следует отказаться от употребления молочных продуктов и проконсультироваться с врачом.

Способствует снижению веса

Продукт с низкой калорийностью, не имеющий в составе красителей и вкусовых добавок, окажется полезным для здоровья. Перед покупкой внимательно изучите список ингредиентов, используемых при изготовлении мороженого. В случае если вы увидите в составе натуральные продукты, свежие фрукты и ягоды, то такое мороженое смело можно употреблять в пищу даже тем, кто следит за фигурой. Также мороженое из молока будет иметь более низкую калорийность, в отличие от десерта на основе сливок.

Вред мороженого

Несмотря на полезные качества мороженого, это лакомство подходит не всем. Стоит ограничить употребление этого десерта в следующих случаях:

если есть предрасположенность к набору лишнего веса, ожирению;

при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например гастрите, панкреатите;

людям, страдающим сахарным диабетом, подойдут не все виды мороженого;

при высоком уровне холестерина;

людям с непереносимостью лактозы не рекомендуется употреблять мороженое на основе коровьего молока;

гипертоникам следует ограничить употребление в пищу животных жиров, которые содержатся в мороженом.

«Не рекомендуется сочетать употребление мороженого с горячими напитками, например с кофе. Перепад температуры негативно воздействует на зубную эмаль, в результате чего на ее поверхности могут возникнуть микротрещины», — комментирует врач-стоматолог Дмитрий Чолакян.

Покупая мороженое, обращайте внимание на состав продукта. Немаловажную роль имеют условия хранения. Оно должно находиться в морозильной камере при отрицательной температуре.

Можно ли есть мороженое при боли в горле

Мороженое — это сладкий продукт. Сахар может увеличить рост патогенных микроорганизмов при инфекционных поражениях глотки. В таком случае от недуга данный десерт не поможет избавиться, ситуация, напротив, может усугубиться. Заболевания требуют медикаментозного лечения и врачебного наблюдения.

Бытует мнение, что при заболеваниях органов верхних дыхательных путей противопоказано употребление холодной пищи. При этом следует отметить, что часто боль в горле сопровождается отеком слизистых оболочек. В терапевтической практике в случае отека тканей на ранних этапах используется холод.

Мороженое очень калорийное лакомство. Фото Global Look Press

Вследствие воспалительного процесса нарушается кровоснабжение пораженных участков. Мороженое местно охлаждает эти зоны, способствуя сужению сосудов и уменьшению отека. Болевой синдром становится менее выраженным.

Разумеется, мороженое не должно быть единственным средством в борьбе с болью в горле. При обнаружении подобной симптоматики следует обратиться к врачу. После соответствующего осмотра и ряда лабораторных исследований будет назначено медикаментозное лечение.

Оптимальная тактика обезопасить себя от простудных заболеваний — закаливание организма. Эти процедуры необходимо регулярно проводить в то время, когда человек здоров, нет обострения хронических заболеваний или острого воспалительного периода. В качестве повышения местного иммунитета подойдет полоскание горла прохладной водой. Но применение подобных методов при уже имеющихся заболеваниях не рекомендуется.

Следует быть аккуратными при употреблении мороженого после оперативного вмешательства по удалению миндалин. Холодный десерт охладит поврежденные участки и временно снимет боль. Но сахар в его составе создает благоприятную среду для размножения бактерий. Этот фактор в послеоперационный период может повлечь ухудшение самочувствия. Этап восстановления значительно затянется. Центр гигиенического образования населения не рекомендует употреблять мороженое после тонзиллэктомии, так как молочные продукты способствуют образованию мокроты. Она станет причиной возникновения кашля, который, в свою очередь, может вызвать кровотечение. В данной ситуации рекомендовано рассасывание простого льда из очищенной воды, без вкусовых добавок.

Как сделать мороженое в домашних условиях

Вкусное лакомство можно не только купить в магазинах, но и приготовить самостоятельно.

Пломбир

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

сливки 33% — 250 мл;

сахар — 150 г;

яичные желтки — 5 шт.

Способ приготовления:

Молоко, сливки и половину сахара смешайте, доведите до кипения. Оставшийся сахар взбейте с желтками. В полученную массу тонкой струей влейте молочную смесь, помешивая ложкой или венчиком. Поставьте все на огонь до загустения, непрерывно помешивая. Смесь будет похожа на заварной крем. Остудите все при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник. Только после этого разлейте смесь по формам и уберите в морозильную камеру.

Фруктовый лед

Ингредиенты:

киви — 5 шт.;

бананы — 2 шт.;

клубника — 200 г;

сахар или сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления:

При помощи блендера измельчите отдельно все ингредиенты. По желанию можно добавить сахар. В специальные формы слоями залейте получившееся пюре. Поставьте в морозильную камеру для охлаждения.

Для приготовления этого десерта можно использовать любые фрукты и ягоды, которые вам нравятся.